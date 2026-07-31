I 100 anni del Napoli, la sorpresa è De Bruyne: gesto inatteso del belga dopo il gelo col club

Il belga anticipa il rientro dalle vacanze per essere presente alla festa dei 100 anni del Napoli. Un segnale importante dopo settimane di dubbi sul suo futuro.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Per diverse settimane il futuro di Kevin De Bruyne è stato uno degli argomenti più discussi dell’estate del Napoli. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scorsa stagione, i riferimenti ad Antonio Conte e la necessità di prendersi del tempo per riflettere avevano alimentato più di un interrogativo sul suo coinvolgimento nel nuovo progetto. Adesso, però, il centrocampista belga sembra aver scelto il modo migliore per lanciare un messaggio distensivo. De Bruyne sarà infatti a Napoli già prima del previsto per partecipare alla festa del Centenario, un gesto che non è passato inosservato e che i tifosi accoglieranno con entusiasmo.

Tre giorni di ferie in meno per esserci

Atteso inizialmente in ritiro il 5 agosto, De Bruyne arriverà invece in città con alcuni giorni d’anticipo. Il belga ha deciso di rinunciare a tre giorni di vacanza pur di essere presente alla grande celebrazione dei cento anni del Napoli in Piazza del Plebiscito. Non si tratta di un appuntamento qualunque, ma di un evento dal forte valore simbolico, che rappresenterà anche il suo primo vero incontro con il popolo azzurro. Una scelta che conferma la volontà del centrocampista di avvicinarsi fin da subito all’ambiente e di iniziare il nuovo capitolo con uno spirito diverso rispetto a quello emerso nelle ultime settimane.

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Le parole che avevano creato qualche malumore

Fino a poco tempo fa il clima attorno a De Bruyne era decisamente più freddo. Alcune sue dichiarazioni sul finale della scorsa stagione avevano lasciato spazio a dubbi sul futuro, soprattutto quando aveva spiegato di voler riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Anche i riferimenti al lavoro svolto con Antonio Conte erano stati interpretati come un segnale di incertezza. All’interno del club nessuno aveva alimentato polemiche, ma è naturale che quelle parole abbiano lasciato un po’ di amarezza sia nella dirigenza sia nello spogliatoio. Giovanni Manna aveva puntato con convinzione su di lui come volto del nuovo progetto e anche i compagni si aspettavano segnali di piena fiducia.

Il confronto con Allegri e l’inizio di un nuovo capitolo

L’arrivo anticipato offrirà anche l’occasione per un primo confronto diretto con Massimiliano Allegri prima dell’avvio ufficiale del ritiro. Il tecnico potrà iniziare a conoscere da vicino il giocatore destinato a diventare uno dei leader della squadra e a confrontarsi con lui sulle idee tattiche della nuova stagione. Per De Bruyne sarà il momento di mettersi definitivamente alle spalle le polemiche estive e concentrarsi esclusivamente sul campo. Il Napoli punta molto sulla sua esperienza internazionale e sulla sua capacità di guidare il gruppo nei momenti più delicati.

Un gesto che può riavvicinare i tifosi

La presenza alla festa del Centenario ha un peso che va oltre il semplice anticipo del rientro. In una piazza passionale come Napoli anche i dettagli vengono osservati con attenzione, e rinunciare a parte delle ferie per condividere una serata così significativa rappresenta un messaggio forte. De Bruyne avrà l’occasione di ricevere il primo grande abbraccio dei tifosi e, allo stesso tempo, di dimostrare con i fatti la volontà di essere protagonista del nuovo corso azzurro. Dopo settimane di indiscrezioni e interpretazioni, questo gesto contribuisce a riportare serenità attorno al suo nome e potrebbe rappresentare il punto di partenza di un rapporto ancora più solido con il club e con l’ambiente napoletano.