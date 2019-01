Calciomercato 2019: tutte le trattative e scambi della sessione invernale 2019

Benatia all'Al Duhail. Ufficiale

Dopo due anni e mezzo di permanenza alla Juventus, Mehdi Benatia lascia la Juventus e approda in Qatar all'Al Duhail. Il difensore marocchino, è stato ceduto a titolo definitivo per una cifra di 8 milioni di euro pagabili in due rate con un bonus di 2 milioni.

Bologna, via Inzaghi. C'è Mihajlovic

Il Bologna ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi dopo la sconfitta contro il Frosinone per 4 - 0. La società rossoblù ha comunicato la scelta sul proprio sito ufficiale in cui annuncia anche l'ingaggio di Sinisa Mihajlovic come nuova guida tecnica. Il Bologna Fc 1909 rende noto inoltre di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019 - 20.

Juve, non solo Caceres. Si punta Bruno Alves

La partenza di Mehdi Benatia, sempre più vicino a trasferirsi in Qatar, ha costretto la dirigenza della Juventus a riportare a Torino Martin Caceres, che nella giornata di sabato ha svolto le visite al JMedical. Su segnalazione di Cristiano Ronaldo, Paratici sta approfondendo i discorsi con il Parma per Bruno Alves, leader difensivo della squadra di D'Aversa. Fabio Paratici ha incontrato il direttore sportivo del Parma a Milano per sondare la pista che porterebbe Bruno Alves a Torino.

Calabria vede solo il Milan

Intercettato dai microfoni di MilanNews.it, l'agente di Davide Calabria Gianni Vitali ha commentato la prestazione del suo assistito contro il Napoli : Una partita estremamente positiva, per me non è una sorpresa. La società rossonera da anni punta molto sui giovani di prospettiva : Oggi parliamo di Donnarumma, Calabria e Cutrone ma hanno già tante partite con il Milan, poi se aggiungiamo Paquetà e Piatek e gli altri giovani, questa squadra può avere un grande futuro.

Di Carlo prova a fermare l'esodo dal Chievo

La situazione in classifica del Chievo è disperata ma il suo tecnico, non molla. Giaccherini e Stepinski non sono sul mercato dice a Radio Rai mentre il club ufficializza il ritorno tra i Mussi Volanti di Ezequiel Schelotto. Per Giaccherini c'è più di un club interessato : in particolare la Spal, reduce dalla sconfitta casalinga proprio con gli estensi.

Solskjaer infrange i sogni di Lazio e Fiorentina

Negli scorsi giorni la Fiorentina aveva sondato il terreno per il centrocampista del Manchester United Andreas Pereira mentre l'interesse della Lazio per Matteo Darmian è cosa nota. Sui due giocatori è intervenuto il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer : Al momento penso che resteranno tutti, non sono state chiuse trattative con nessuno anche se ci sono ancora alcuni giorni di mercato.

Zapata-Inglese: intrigo nerazzurro

L'ottimo rendimento di Duvan Zapata ha attirato le attenzioni di diversi top club e l'Atalanta, si sta già guardando intorno. Il primo nome sul taccuino del club orobico è quello di Roberto Inglese, come ha confermato l'agente Samuele Sopranzi : L'Atalanta è molto interessata ma è una cosa di cui si parlerà a maggio - giugno.

Colombarini taglia corto sul mercato

Il presidente della Spal: "Non chiedetemi niente in merito, non so cosa rispondere. So solo che girano molte chiacchiere infondate, ma d'altra parte il mestiere dei giornalisti è anche quello di riportare queste chiacchiere quindi va bene così".

Cagliari, un ex Benevento per la difesa

Nelle scorse settimane Giulini ha fatto un sondaggio per Peluso ma il Sassuolo ha fatto muro, reputando incedibile il proprio numero 13. Nelle ultime ore ha quindi preso quota l'ipotesi Lazaar. Il marocchino conosce bene il calcio italiano avendo vstito le maglie di Varese, Palermo e Benevento

Quagliarella si incatena alla Samp

Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, non si sposta dalla Sampdoria. Quagliarella, già a segno 16 volte in questo campionato.

Spal e Toro tornano al tavolo delle trattative

Ai ferraresi interessa Lyanco, difensore classe 1997 che al Torino non trova spazio. Ma in casa Spal si sta guardando anche ad altre alternative interessanti

L'Inter cancella Spalletti: nuova rivoluzione con un big in panchina

L'Inter è pronta a un nuovo colpo di spugna a giugno : secondo quanto riporta il Corriere della Sera, mentre Luciano Spalletti potrebbe andarsene qualunque sia l'esito finale della stagione nerazzurra. Sulla questione Spalletti è stato molto duro. Il cambio di modulo non ha portato i frutti sperati, e non funziona per ora l'accoppiata tutta argentina Icardi-Martinez : Quando ci sono entrambi abbiamo due giocatori sopra la linea del pallone e nelle ripartenze soffriamo, sottolinea Spalletti.

Milan, ufficiale Abanda: le caratteristiche

Leroy Abanda Mfomo è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino sinistro francese, classe 2000 è un prodotto del vivaio del Monaco ed era anche nel mirino della Juventus, che lo aveva opzionato negli scorsi mesi.

Fiorentina, in uscita due centrocampisti

A pochi giorni dalla chiusura del mercato la Fiorentina accelera le trattative per la cessione di diversi giocatori. In partenza c'è sicuramente Valentin Eysseric, seguito da Nantes, Monaco e in serie A dal Genoa : il prestito fino a giugno sembra l'opzione più probabile, secondo La Nazione.

Salvini, parole pesanti contro Gonzalo Higuain

Matteo Salvini attacca duramente Gonzalo Higuain in un'intervista a RTL. Il vicepremier e ministro dell'Interno, grande tifoso del Milan, ha criticato l'attaccante argentino che ha chiesto e ottenuto la cessione al Chelsea dopo appena sei mesi in rossonero. Poi Salvini ha accolto il polacco Piatek : Mi piace molto e poi è un comunitario. In passato Salvini aveva criticato Gennaro Gattuso, per poi tornare sui suoi passi ed elogiarlo.

Infortunio Bonucci, Allegri sotto accusa e mercato riaperto

Ma la Juventus, perso Benatia finito in Qatar dopo i disaccordi con lo stesso Allegri, in caso di un lungo stop di Bonucci tornerà in fretta e furia sul mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale : Chiellini è in grande forma ma sovra utilizzato, e Rugani e Caceres non danno ancora le garanzie necessarie, soprattutto per poter puntare alla conquista della Champions. Sul match Allegri ammette le difficoltà dei suoi : Abbiamo perso campo dopo l'1 - 0, rischiando con Immobile.

Milan, in arrivo l'ultimo colpo

Dopo l'affare Piatek, il Milan è al lavoro per l'ultimo colpo di mercato di gennaio. Carrasco, attualmente in Cina, ha un ingaggio monster, pari a circa 10 milioni di euro, netti, a stagione. Il Milan deciderà nelle prossime ore su chi puntare. Intanto Montolivo starebbe valutando delle offerte proprio dalla Cina.

Mistero Rabiot, ora c'è il Liverpool

Il futuro di Rabiot è ancora avvolto nel mistero. In scadenza di contratto con il PSG e, di fatto, fuori dal progetto del club parigino, il 23enne francese sembrava, inizialmente, destinato ad indossare la casacca del Barcellona. Poi, appare il Tottenham con una proposta da 23 milioni di euro che pareva aver convinto Rabiot. Invece, come riporta il The Sun, ecco che il francese si sarebbe proposto al Liverpool di Klopp.

Duello Inter-Napoli per il gioiello De Paul

Inter e Napoli si stanno sfidando, per il secondo posto, alle spalle dell'inarrivabile Juventus. Entrambe, sarebbero sulle tracce di De Paul, gioiello in forza all'Udinese. In caso di partenza di Perisic, l'Inter avrebbe individuato in De Paul l'uomo giusto per prendere il suo posto nell'undici titolare di Spalletti. Una trattativa che potrebbe complicarsi per l'inserimento proprio del Napoli. De Paul gioca con la casacca dei friulani dal 2016.

Mercato Inter, la rivelazione di Marotta fa infuriare i tifosi

Perché se l'ingaggio del portoghese Cedric non ha scaldato i cuori dei tifosi, quanto dichiarato da Beppe Marotta prima della partita contro il Torino ha lasciato il segno presso la tifoseria e promette di lasciarlo nella rosa di Spalletti. I tifosi però hanno già espresso la propria sentenza : le parole di Marotta hanno infatti scatenato la rabbia del popolo nerazzurro che si sente tradito da Perisic, auspicando la cessione il prima possibile.

Juve, Paratici dimentica la lista spese: "svelati" i colpi bianconeri

Il direttore sportivo Fabio Paratici dopo una cena in un ristorante di Milano avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato della società bianconera. Nella lista c'è un nome soprendente : quello del gioiello della Roma Nicolò Zaniolo, valutato da Paratici 40 milioni di euro circa.

Milan: Montolivo va in Cina, due difensori rinnovano

Il Milan si muove per il mercato in uscita : Riccardo Montolivo ha ricevuto due proposte interessanti dalla Cina e potrebbe lasciare il club rossonero in anticipo rispetto alla scadenza a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport. A meno di colpi di scena, resteranno anche nella prossima stagione.

Tensione all'Inter, Spalletti perde la pazienza con Perisic

È questa la decisione di un seccato Luciano Spalletti dopo una settimana ricca di tensioni per l'esterno offensivo croato, che ha chiesto di andarsene dall'Inter. A confermare le indiscrezioni su un possibile addio di Perisic ci sono le voci di un interesse dell'Inter per Ferreira Carrasco, da tempo nella lista acquisti del Milan, considerato il sostituto ideale in caso di partenza del croato. Ma tutto dipende dall'offerta dall'Inghilterra, che sia il club che Perisic stanno attendendo.

Matri furente con il Sassuolo: messaggio al Parma

L'attaccante del Sassuolo Alessandro Matri ha segnato contro il Cagliari la rete numero 92 in serie A. Il traguardo della tripla cifra non è lontano e chissà che l'ex di Milan e Juventus non possa raggiungerlo con una maglia diversa da quella neroverde : da tempo il giocatore è un obiettivo del Parma.

Fiorentina: arriva il quarto colpo

La Fiorentina ha chiuso l'operazione per Szymon Zurkowski. Il centrocampista polacco è stato prelevato dal Gornik Zabrze per 3.7 milioni di euro più 1.3 milioni di bonus : battuta la concorrenza del Cagliari grazie alla volontà del giocatore, che ha scelto Firenze come sua destinaziona futura.

Ehizibue-Genoa, ecco perché è saltato tutto

Il club rossoblù aveva fatto tutto con il club e il giocatore, bruciando anche la concorrenza di Fiorentina e Spal, ma sulla via verso l'Italia il difensore classe '95 ha avuto una vera e propria folgorazione, decidendo di tornarsene a casa : Sono andato lì per vedere quali erano le mie sensazioni - ha detto Ehizibue a De Stentor, Tutto era ben organizzato, ma alla fine il mio cuore mi ha detto che questo non era il momento giusto per lasciare il PEC ed andare al Genoa.

Per Alessandro Matri gol e polemica

Secondo gol in campionato per Alessandro Matri, che contro il Cagliari ha siglato da ex nei minuti finali, a gara già decisa, la rete del 3 - 0 per il Sassuolo, la numero 92 della propria carriera in Serie A. Matri, che a fine primo tempo ha anche dovuto dividere Babacar e Berardi che si stavano contendendo la trasformazione del rigore, non è parso il ritratto della felicità ai microfoni di Sky Sport a fine partita : I matrimoni si fanno in due e la società non si è ancora fatta sentire.

Via Caceres, Inzaghi spiega il perché

Il calendario non dà tregua alla Lazio, che dopo la sconfitta di Napoli, pesante in termini di classifica, affronta la lanciatissima Juventus. A proposito di Juventus, i due club hanno chiuso in queste ore l'operazione - Caceres, che torna in bianconero in prestito dalla Lazio. Prima di Ronaldo all'Olimpico con la Juventus, Inzaghi prepara la gabbia : Potremmo cambiare modulo o restare così, valuterò.

Mercato Juventus, Allegri fa un annuncio importante

Massimiliano Allegri parla del mercato della Juventus nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro la Lazio all'Olimpico. Un discorso simile Allegri lo fa anche per Kean, rimasto in bianconero nonostante il poco spazio a disposizione : I giocatori giovani, come Kean, devono rimanere alla Juventus. Del calcio devono imparare tutto e la fortuna che hanno è essere alla Juventus che li segue in tutto e per tutto.

Juventus-Pogba: arrivano buone notizie per i bianconeri

La Juventus non ha perso le speranze per Paul Pogba. Alcuni giorni fa a Telefoot l'ex compagno di squadra Paulo Dybala aveva mandato un messaggio a Pogba : Tutti vorrebbero avere un giocatore delle qualità di Pogba in squadra, ma qualunque sarà la sua decisione gli augurerò sempre il meglio. Secondo il fratello di Pogba, il futuro del giocatore è invece lontano da Torino : Ci piace il tiki-taka.

Un big del Real fa sognare tifosi Inter e non è Modric

E se tra tanti litiganti a godere fosse l'Inter ? I nerazzurri sotto traccia si sono inseriti nella corsa a Isco, il talento del Real Madrid che non si trova più a suo agio nei blancos. L'ultima arrivata è proprio l'Inter che da quando è arrivato Marotta può permettersi di sognare in grande.

Parma tradito dal Paok: ecco l'alternativa a El Kaddouri

Salta tutto tra il Parma e Omar El Kaddouri. La trattativa, è saltata per il no a sorpresa del Paok Salonicco dopo che l'accordo era già stato trovato. Faggiano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe pronto un'alternativa : Emanuele Giaccherini del Chievo.

Eysseric, si sblocca lo stallo: è in partenza

Si sblocca finalmente la situazione di Valentin Eysseric, sempre più vicino al ritorno in Francia. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, l'ex trequartista del Nizza ormai fuori dai piani della Fiorentina sta per accasarsi al Nantes. La chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Inter-Milan: si infiamma il derby di mercato per un attaccante

Si profila all'orizzonte un derby di mercato tra Inter e Milan : le due milanesi hanno entrambe nel mirino l'attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco, ex Atletico Madrid attualmente in Cina al Dalian Yifang. L'Inter si è così cautelata chiedendo informazioni all'entourage di Carrasco : in caso di cessione di uno dei due sopracitati, così come l'avvio di un nuovo derby di mercato sotto la Madonnina.

Lukaku-Newcastle, salta tutto

Jordan Lukaku non si trasferirà al Newcastle. Il difensore belga non ha superato le visite mediche e quindi l'affare fra la Lazio e il club inglese è saltato. La società, aveva chiuso la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Torino, ritorno di fiamma per Candreva

Antonio Candreva non sta trovando molto spazio nelle rotazioni in attacco di Luciano Spalletti. Negli ultimi giorni il Torino sta pensando seriamente di portare il classe 1986 sotto la Mole e l'occasione per approfondire i discorsi con l'Inter potrebbe proprio essere la prossima sfida fra di campionato che vedrà le due squadre affrontarsi allo stadio Grande Torino.

Altro baby-acquisto per il Milan

Il Milan è una delle società italiane più attive in questo mercato di gennaio e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Leonardo, attraverso una rete di osservatori rivoluzionata e guidata da Moncada, ha già acquisito Abanda e Djalò, che per il momento saranno aggregati alla Primavera, ma sui quali a Casa Milan si guarda con ottimismo per il futuro.

Giovinco vicino all'Arabia Saudita

Sebastian Giovinco è vicino a lasciare Toronto e la MLS e affrontare una nuova avventura. L'ex calciatore di Juventus e Parma, sarebbe vicino ad accettare la corte dell'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che ha come guida tecnica il portoghese Jorge Jesus e che nelle scorse settimane aveva tentato con un ricca offerta il Papu Gomez e l'Atalanta.

Juventus, è fatta per il rinforzo in difesa: tifosi scettici

La Juventus ha trovato l'accordo con la Lazio per l'ingaggio del difensore uruguaiano, fuori dal progetto di Simone Inzaghi : il club bianconero verserà nelle casse di Claudio Lotito 700mila euro, a breve la firma del giocatore, per la terza volta alla Vecchia Signora dopo l'anno in prestito nel 2009 - 2010 e il quadriennio 2012 - 2016. Molti già rimpiangono Benatia e accusano Allegri di aver gestito male il marocchino.

Pjaca rifiuta il Genoa

Marko Pjaca ha rifiutato il Genoa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la punta croata ha fatto sapere di non essere interessata a un trasferimento da Firenze a Genova per la seconda parte della stagione in corso.

Monza, già via il primo acquisto di Berlusconi

Il Monza, ha ceduto in prestito due centrocampisti : Simone Iocolano e Gianluca Barba. Il primo, classe 1989 con trascorsi nel Bari in serie B, che ha rappresentato il primo acquisto dell'era Berlusconi, concluderà la stagione alla Virtus Entella, che ha anche il diritto di opzione. Il secondo si sposterà di pochi chilometri : indosserà la casacca della Giana Erminio dove ritroverà il brasiliano Jefferson, anch'egli recentemente scaricato dai brianzoli.

Milan, Gattuso: "Higuain se ne è andato per tre motivi"

Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della partita di sabato sera contro il Napoli si è soffermato un'ultima volta su Gonzalo Higuain, che in settimana ha lasciato il Milan dopo sei mesi tormentati. Archiviato l'argentino, Gattuso accoglie Piatek : Sembra Robocop, dice quattro parole, non si perde in chiacchiere. Sui possibili cori contro Koulibaly : Il pubblico del Milan ha sempre applaudito i grandi campioni e Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo.

Il Parma ha preso Diakhate

Abdou Diakhate è un giocatore del Parma. La trattativa lampo tenuta in mattinata tra i ducali e la Fiorentina ha avuto esito positivo : il giocatore arriva a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita a favore dei viola.

Allan, ennesimo colpo di scena

Ennesimo colpo di scena legato ad Allan, il centrocampista del Napoli per il quale il Paris Saint Germain si è fatto avanti senza però riuscire a trovare la quadra, almeno fino a oggi : Carlo Ancelotti ha deciso di non convocare il brasiliano per l'importante sfida del Meazza con il Milan di Gennaro Gattuso e del nuovo attaccante polacco Piatek. A Milano non andrà neanche Rog. “Probabilmente partirà in prestito” ha concluso Ancelotti.

Lazio, improvvisa accelerata per Laxalt

La Lazio cerca di chiudere nei prossimi giorni per il laterale del Milan Diego Laxalt. Laxalt, è partito solo 5 volte titolare sulle 19 partite giocate : potrebbe sbarcare nella Capitale con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Milan, terzo colpo in arrivo: possibile un grande ritorno

Il mercato di gennaio del Milan non si esaurisce con gli arrivi di Krzysztof Piatek dal Genoa e di Lucas Paquetà dal Flamengo. Il catalano vestì i colori del Milan da gennaio a giugno del 2017, disputando 17 presenze e segnando 4 reti : fece così bene che il Barcellona lo riscattò dall'Everton, allora proprietario del suo cartellino. Elliott ha investito ancora per il Milan, è un altro investimento a lungo termine che rispetta il FFP. Piatek è il giocatore perfetto, giovane e talentuoso.

Fiorentina, Corvino svela i retroscena del mercato

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni retroscena di mercato, in particolare su Pjaca : In estate potevo prendere lui o De Paul. Se arriverà anche Diawara ? Sapete quanto lo stimi. Quando sono tornato alla Fiorentina era stato ceduto al Betis. Nella Fiorentina giocava e non giocava, è la dimostrazione di come si può maturare in maniera inaspettata.

Juventus, Cristiano Ronaldo chiama Bruno Alves

La Juventus sta valutando in questi giorni il possibile sostituto di Medhi Benatia, che nelle prossime ore ufficializzerà il suo accordo con i qatarioti dell'Al-Duhail. Tra i possibili eredi del centrale marocchino figura anche il nome del difensore del Parma Bruno Alves. Grande amico di Cristiano Ronaldo, e sarebbe un sostituto dall'affidabilità garantita per i prossimi sei mesi.

Juventus, il difensore lo porta Cristiano Ronaldo

Benatia, stanco di restare in panchina a guardare giocare gli altri. Tra i possibili sostituti di Benatia, portoghese in forza al Parma e grande amico di Cristiano Ronaldo : previsto nei prossimi giorni un incontro con il dirigente crociato Faggiano. Paratici sarebbe al lavoro per individuare il giocatore giusto che possa dare una mano e non far rimpiangere Benatia, seppur utilizzato con il contagocce, è stato comunque importante per le fortune della Juventus.

L'Inter fa infuriare Simeone

Parole di Simeone che, si era esposto, pubblicamente, in favore di una conferma di Godin. Eppure, salvo sorprese, Godin bob sarà più uno dei guerrieri del Cholo ma indosserà la casacca dell'Inter. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in gran segreto, già effettuato le visite mediche per legarsi all'Inter. Godin lascerà Simeone per mettersi in gioco nel calcio italiano. L'Inter ha preferito guardare solo al proprio interesse.

Inter, tanti club su Ranocchia

In attesa di novità sul fronte Godin, l'Inter pensa anche alle cessioni. A fine stagione, salvo sorprese, lascerà l'Inter. Il difensore, tuttavia, lo stima molto, va a scadenza di contratto. Attenzione al Parma che sarebbe in pole position. Difficile che Ranocchia parta a gennaio, così come Miranda.

Mata a costo zero ingolosisce la Juventus

Potrebbe essere Juan Mata il prossimo colpo a costo zero della Juventus. Il centrocampista spagnolo è al Manchester United dal gennaio 2014 e nel prossimi mese di giugno si svincolerà dai Red Devils. Manca ancora una settimana, l'ultima utile al giocatore per rinnovare il contratto con lo United. E a quel punto la Juventus sarà pronta a trattare direttamente con lui, provando ad anticipare l'agguerrita concorrenza.

Inter, in arrivo il nuovo terzino: è Cedric

Sarà Cedric Soares il prossimo terzino dell'Inter. La società nerazzurra ha chiuso l'operazione per assicurarsi il laterale difensivo portoghese, che arriverà dal Southampton con la formula del prestito oneroso. L'Inter pagherà il giocatore 500mila euro con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Nazionale lusitano dal 2014 , si è laureato campione continentale a Euro 2016 e ha giocato tutte e tre le partite della sua nazionale nel girone B dei Mondiali di Russia 2018.

Sturaro: ufficiale il ritorno al Genoa

Stefano Sturaro lascia lo Sporting Lisbona e torna al Genoa. A ufficializzarlo è stata la Juventus, ancora proprietaria del cartellino del centrocampista che si trovava in prestito in Portogallo. Il contratto prevede, inoltre, l'obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell'esercizio 2018/2019.

Thierry Henry sospeso dal Monaco: addio vicino

L'avventura di Thierry Henry sulla panchina del Monaco potrebbe essere molto vicina a concludersi. AS Monaco annuncia che ha deciso di sospendere i compiti come allenatore della prima squadra a Thierry Henry da questo giorno e in attesa di una decisione finale. Henry aveva preso il posto di Leonardo Jardim e sotto la sua guida il Monaco ha ottenuto la miseria di 15 punti in 21 partite : attualmente occupa il penultimo posto nella classifica della Ligue 1.

Milan, Simic al Frosinone

Era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale : Stefan SImic vestirà la maglia del Frosinone fino a giungno. Come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale della società rossonera : AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic al Frosinone Calcio. L'ex Crotone, è sceso in campo appena una volta con la maglia del Milan in questa stagione, nel match di Europa League con il Dudelange.

Torino, cambio di rotta per Milinkovic-Savic

Il Torino ha spedito il portierein prestito alla Spal quest'estate con l'obiettivo di garantigli un certo minutaggio. In accordo con i ferraresi, la società granata aveva deciso di trasferirlo all'Ascoli che, in virtù dell'infortunio del portiere titolare Lanni e la scarsa affidabilità del secondo Perucchini, avrebbe potuto garantigli un posto da titolare.

Il Paris Saint Germain non aspetta più Allan

Il Paris Saint Germain non aspetta più Allan. Trovato l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes, il club della Torre Eiffel non molla la presa sul brasiliano del Napoli, ma ha già un'alternativa in più per il reparto nevralgico.

Niang ai saluti, il Milan sorride

Il futuro di M'Baye Niang è sempre più lontano da Torino e dall'Italia. L'ex Milan è volato in Francia al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro da versare in estate. Nelle ultime ore, però, anche lo Schalke 04 avrebbe messo gli occhi su Niang e potrebbe convincere il Torino a spedirlo in Germania presentando un'offerta maggiore ai quindici milioni di riscatto del Rennes.

Cagliari, torna di moda un neroverde

Per rimediare alla sempre più probabile partenza di Andreolli e all'infortunio di Klavan, il Cagliari sarà costretto a tornare sul mercato. Saputi i tempi di recupero dell'ex Liverpool , i rossoblù hanno pensato di convincere Andreolli a restare ma l'idea sembra esser ramontata , costringendo Maran ad avere a disposizione appena tre centrali : Ceppitelli , Romagna e Pisacane.

Ehizibue passa le visite ma cambia idea. Ciao Genoa

In casa Genoa infatti non hanno neppure fatto in tempo ad esultare per un buon acquisto in prospettiva, Spal in testa, ed ecco che l'operazione è clamorosamente saltata. Tutto saltato, e Genoa che deve mettersi sulle tracce di un nuovo esterno difensivo.

Inter, un campione d'Europa può arrivare subito

Il mercato di gennaio dell'Inter rischia di passare alla storia all'insegna delle zero operazioni in entrata, eccezion fatta per il nuovo prestito di Gabigol, che dopo essersi rilanciato al Santos è andato a tentare fortuna in un'altra blasonata formazione brasiliana, il Flamengo. Il nome nuovo per l'Inter è quello di Cedric Soares, in forza al Southampton, club con il quale andrebbe in scadenza nel 2020. Uno che all'Inter conoscono bene.

L'Inter preoccupa i tifosi viola

L'Inter guarda già all'estate e si cautela in vista di una possibile cessione di Dalbert, poco impiegato da Spalletti e desideroso di aver maggior considerazione.

Leonardo: "Piatek? La 9 va meritata..."

C'era lo stato maggiore del Milan al completo per dare il benvenuto a Krzysztof Piatek, nuovo centravanti del Milan al posto di Gonzalo Higuain. Leo non si è potuto sottrarre però alle domande sull'addio dell'argentino : Higuain ha fatto la sua scelta e c'è poco da dire, adesso siamo qui per parlare di Piatek. Diretto il commento del dirigente sul fatto che Piatek non indosserà la maglia numero nove : Non c'è nessuna scaramanzia dietro questa scelta.

Lazio, deciso il futuro di Lukaku

La Lazio ha deciso : Jordan Lukaku saluterà i compagni per vestire la maglia del Newcastle. La scelta di far partire Lukaku potrebbe decidere anche il futuro di Durmisi : l'ex Betis sembrava destinato a tornare in Spagna, dove il pressing del Celta Vigo non era certo indifferente, ma con la partenza del compagno il suo futuro, almeno fino a giugno, è biancoceleste.

Piatek: "Milan il mio sogno da sempre"

L'ultimo numero 19 del Milan, non ha avuto vita lunga in rossonero. Logico che Krzysztof Piatek punti a scrivere un capitolo ben diverso dopo la firma che gli ha cambiato la carriera. Sei mesi fa il polacco era uno sconosciuto, ora dopo una raffica di gol con il Genoa ecco l'approdo in rossonero con il compito di far dimenticare Gonzalo Higuain. Presentato alla stampa, Piatek non ha nascosto la propria emozione : Il calcio è così, è inaspettato.

Leonardo gela Higuain e spiega il mercato del Milan

Il Milan abbraccia Krzysztof Piatek e ignora Gonzalo Higuain. Nel giorno della presentazione del nuovo bomber, il polacco acquistato dal Genoa, lo stato maggiore del Milan, composto da Leonardo, Maldini e dall'amministratore delegato Ivan Gazidis, ha provato a minimizzare la delusione per il flop legato a Gonzalo, liquidato con poche parole proprio da Leonardo, colui che non più tardi di una decina di giorni fa aveva provato l'ultimo tentativo per sferzare Higuain.

Per Alessandro Murgia è l'ora del prestito

Per Alessandro Murgia è giunto il momento di andare via dalla Lazio. Per farsi le ossa e tornare a indossare la casacca biancoceleste. Il centrocampista classe 1996 sta vagliando alcune soluzioni insieme con la società di Lotito e con il proprio agente. Le prossime ore dovrebbero rivelarsi decisive.

Belotti può lasciare subito la Serie A: ecco chi lo vuole

Era l'estate 2017 quando Andrea Belotti vestiva i comodi, panni di uomo-mercato. Un anno e mezzo dopo è cambiato tutto , perché il rendimento di Belotti , nel club e in Nazionale , è crollato in modo direttamente proporzionale al calo degli estimatori e di conseguenza alla valutazione. Ora a Belotti pensano soprattutto Roma e West Ham, con una differenza sostanziale. I tifosi del Torino, e Walter Mazzarri, toccano ferro.

Genoa, ecco il terzino: Spal bruciata

Non c'è mercato senza rivoluzione in casa Genoa e la sessione di gennaio 2019 non fa eccezione. Molto strutturato fisicamente, Ehizibue era stato cercato anche da Sampdoria e Spal : sembrava tutto fatto con gli estensi, bruciati però dall'offerta del presidente del Genoa Preziosi, che ha chiuso l'operazione per tre milioni più bonus.

Napoli, DeLa pensa a Lozano

In attesa di novità sul fronte Allan, il Napoli starebbe provando a stringere i tempi per regalare ad Ancelotti un nuovo grande acquisto. Il nome giusto sarebbe quello di Lozano, esterno d'attacco messicano in forza al PSV Eindhoven. Intanto, altri tentativi per Koulibaly ma il Napoli non ha intenzione di cederlo per nessuna cifra, anche dovesse essere monster.

L'Inter compra ancora: in arrivo De Paul

Pare sempre più certo l'addio, di Perisic. L'addio di Perisic non lascerebbe Spalletti in difficoltà. L'Inter si starebbe già muovendo e, sarebbe già ad un passo dal chiudere con l'Udinese l'acquisto di De Paul. De Paul, è un vero e proprio jolly, capace di giocare in più ruoli. Un giocatore che farebbe la felicità di Spalletti che, con De Paul, avrebbe più soluzioni offensive. Ad oggi ha segnato 15 gol in campionato con l'Udinese.

Roma-Tonali, c'è la conferma di Cellino

C'è sempre più attenzione attorno al nome di Tonali. La giovane stella del Brescia interesse a tanti club. La Roma è in pole position, come confermato da Cellino : Sì, la Roma mi ha chiesto Tonali. Con Baldissoni ne abbiamo parlato più volte. Insomma, Tonali fa gola a tanti.

Parma, vicinissimo El Kaddouri

Prosegue il super mercato del Parma. Si tratta di El Kaddouri. Il marocchino è ad un passo dal firmare un contratto di tre anni e mezzo con i ducali. Il Parma sta volando in campionato ed è attivissimo sul mercato. Il 28enne El Kaddouri, visto in Italia con le casacche di Brescia, Napoli, Torino ed Empoli, stava giocando in Grecia, con la casacca del Paok Salonicco.

Atletico Madrid, Kalinic punta i piedi

Higuain al Chelsea e si attende l'ufficialità del passaggio di Morata all'Atletico Madrid. C'è un dettaglio che non torna : Kalinic. Il croato non sembra intenzionato a lasciare i colchoneros. L'Atletico Madrid starebbe pensando di convertire il prestito di Otto al Wolverhampton in cessione a titolo definitivo allo stesso club inglese, così da incassare più cash possibile.

Ferrero pronto a blindare Giampaolo

Marco Giampaolo sta guidando la sua Sampdoria nelle zone europee della classifica. Il lavoro del tecnico blucerchiato sta convincendo il presidente Massimo Ferrero a rinnovargli il contratto.

Piatek è del Milan. Ma non prende la 9

Krzysztof Piatek è un calciatore del Milan. L'attaccante polacco arriva dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto fino a 2023 a 1.8 milioni netti a stagione. Ecco il comunicato del Milan : AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023.

Higuain ufficiale al Chelsea

Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'attaccante argentino lascia il Milan dopo soli sei mesi e si trasferisce a Stamford Bridge dove ritroverà il suo maestro Maurizio Sarri, che ora lo ha accontentato. L'affare fra Chelsea e Juventus, con il benestare del Milan, è andato in porto con la formula del prestito semestrale per una cifra fra i 7 e i 9 milioni di euro, con rinnovo per altri 12 mesi al raggiungimento di alcuni traguardi della squadra e del calciatore.

Cifre folli nell'operazione Allan-Paris Saint Germain

Il Paris Saint-Germain, che acquistò Cavani diversi anni fa. L'ultima idea che il PSG ha avanzato ai partenopei è di inserire un contrato di sponsorizzazione da 50 - 55 milioni di euro con Qatar Airways, anche se questa operazione potrebbe indispettire la Uefa, che tiene sempre sotto la lente di ingrandimento il club parigino. I soldi ricavati dall'eventuale cessione di Allan, sarebbero poi parzialmente investiti nell'acquisto di un altro centrocampista.

Di Gaudio lascia Parma e va al Verona

Antonio Di Gaudio è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Il centrocampista siciliano arriva dal Parma in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il Barça prende De Jong per 75 milioni

Il Barcellona non si ferma e piazza un altro colpo di mercato nella sessione invernale appena 24 ore dopo la presentazione di Kevin-Prince Boateng. Il club blaugrana ha ufficializzato l'acquisto di Frenkie De Jong dall'Ajax per la cifra record di 75 milioni di euro più 11 di bonus.

Mario Balotelli cambia squadra: l'annuncio ufficiale

Dopo sei mesi da incubo al Nizza Mario Balotelli cambia squadra : è ufficiale il suo ingaggio come nuovo giocatore del Marsiglia. Balotelli, alla settima squadra nella sua carriera dopo Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza, ha firmato un contratto di sei mesi dopo aver superato le visite mediche di rito. Numeri forse eccessivi : Balotelli nelle due stagioni precedenti al Nizza ha realizzato 33 reti in 51 partite.

Spal, un ex Fiorentina per la difesa

L'addio di Djour obbliga la Spal a intervenire sul mercato alla ricerca di un centrale affidabile. Nelle scorse settimane si erano fatti i nomi di Andreolli del Cagliari, che sembra però destinato alla Spagna, e Martin Caceres, richiestissimo non solo in Italia.

Juventus, Benatia verso l'addio: individuato il sostituto

L'agente del difensore bianconero, ha incontrato a Milano i dirigenti del club torinese per definire il futuro del giocatore. Benatia vuole giocare e non è soddisfatto del suo utilizzo agli ordini di Allegri : sul centrale c'è l'interesse di alcuni club inglesi, ma non mancano offerte più esotiche da Cina, Emirati Arabi e Qatar. Benatia ? Gli sfoghi ci stanno ogni tanto, Benatia è un ottimo giocatore e ha giocato poco anche per qualche problema fisico.

Il Cagliari fa infuriare il Sassuolo

In un primo momento il Cagliari sembrava aver accettato lo scambio con l'attaccante del Bologna, salvo poi ripensarci e chiedere alla società rossoblù un conguaglio economico. Il Bologna non ha gradito il cambio di rotta degli isolani e potrebbe defilarsi dalla trattativa, favorendo l'inserimento del Sassuolo, alla ricerca di un sostituto per Boateng, volato in Spagna.

La Juve tiene duro per Spinazzola

Leonardo Spinazzola, appena tornato a disposizione del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha dimostrato di essersi messo alle spalle l'infortunio e di poter dare il proprio contributo alla causa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il Parma : Faggiano mercoledì ha effettuato un sondaggio presso la Juve, e una offerta dei crociati in odore di Europa potrebbe far tentennare il giocatore, che in Emilia sarebbe titolare.

Inter, svolta Icardi: svelata l'offerta, c'è un colpo di scena

La trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi è ad una svolta. La stessa Wanda nei giorni scorsi aveva rasserenato il clima : Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Voglio chiarire a tutti i lettori che leggono pseudogiornalisti e giornali seri che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere una reale idea dei fatti, che il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l'Inter mi sottoporrà un'offerta corretta e concreta.

Offerta clamorosa per Allan: il Napoli tentenna

Il Paris Saint Germain continua il suo pressing nei confronti di Allan. Secondo Il Mattino per convincere De Laurentiis i campioni di Francia hanno offerto 60 milioni di euro più una sponsorizzazione attraverso il marchio Qatar Airways, che farebbe lievitare l'operazione a oltre 100 milioni di euro. Il club transalpino ha già un accordo per quattro anni a 8 mln di euro a stagione, e aspetta fiducioso la risposta del Napoli, che tentenna.

L'Inter si riprenderà Alessandro Bastoni

L'Inter è pronta a riprendersi Alessandro Bastoni, che tornerà alla base nel prossimo mese di giugno. Non sembra essere andato a buon fine il tentativo del direttore sportivo del Parma , Daniele Faggiano , che avrebbe voluto trattenere il difensore anche la prossima stagione e che ha espresso il proprio punto di vista ai colleghi meneghini.

Juventus, arriva una maxi offerta per Dybala

Arrivano nuove sirene dalla Spagna per Paulo Dybala. Secondo i media spagnoli il Real Madrid starebbe preparando un'offerta a tre cifre per l'attaccante della Juventus. I campioni di Spagna sarebbero in vantaggio rispetto al Manchester City, l'altro club interessato alla Joya della Juventus. In ogni caso, io sto molto bene alla Juventus.

Pjaca verso il sì al Genoa

Marco Pjaca si avvicina al Genoa. Secondo quanto riporta Sky, l'attaccante della Fiorentina, inizialmente restio, sembra ora orientato ad accettare la proposta del Genoa, dove sarebbe titolare dopo la partenza di Piatek. La Juventus spinge molto per chiudere l'operazione con il Grifone, considerato che ora il croato a Firenze è ulteriormente chiuso dall'arrivo di Muriel.

Inter, Perisic ceduto subito: chi arriva al suo posto

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per la cessione dell'esterno offensivo croato. E l'Inter sta lavorando anche per sostituirlo : abbandonata la pista Martial, che con Solskjaer trova più spazio che con Mourinho al Manchester United, il grande sogno è invece Federico Chiesa, che però arriverebbe solo in estate. Perisic, in questa stagione ha disputato 18 partite in campionato, segnando 3 reti e realizzando due assist.

Caceres-Lazio, l'addio è polemico

L'addio tra Martin Caceres e la Lazio sarà tutt'altro che pacifico. La situazione legata a Martin Caceres mi dispiace moltissimo, lo conosco da vario tempo. Il Caceres che conosco io e che si vede giocare in Nazionale è un elemento che sposta gli equilibri. Caceres a Verona ha giocato benissimo, in quei sei mesi ha dimostrato di essere un elemento di livello.

Il Parma piomba su Iturbe

Dopo il colpo Gervinho, una delle rivelazioni della serie A, il Parma progetta il ritorno di un'altra vecchia conoscenza : Juan Manuel Iturbe. Il calciatore argentino naturalizzato paraguaiano è attualmente ai messicani del Pumas : in Italia ha giocato nel Verona alla Roma e al Torino.

Il Bologna chiede al Milan due giocatori

Incassato il no di Leonardo Spinazzola per il prestito fino al termine della stagione, il Bologna si sta guardando intorno alla ricerca di alternative per la fascia. i dirigenti rossoblu Bigon e Di Vaio hanno fatto visita a casa Milan nella giornata di martedì per intavolare una trattativa per Ivan Strinic o Diego Laxalt. L'uruguaiano, giocò a Bologna in prestito nella stagione 2013/2014 e potrebbe essere interessato.

Tonali manda un messaggio al Milan

Il sogno di tante big italiane, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, a margine del Premio Amico dei Bambini ha mandato un messaggio al Milan : Essere allenato da Gattuso ? Per me sarebbe un grandissimo piacere, sarebbe una cosa che ho sempre sognato da bambino, sono sempre stato tifoso del Milan.

Wanda Nara allenta la pressione

Martedì seraa Milano è andata in scena l'ennesima puntata della telenovela legata al rinnovo di Mauro Icardi. Non è ancora stato fissato alcun appuntamento, ma i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli perché Mauro ha ancora due anni e mezzo di contratto ha raccontato la moglie e agente dell'attaccante argentino in forza ai nerazzurri. Io e Marotta siamo amici ha aggiunto la Nara, intervenuta alla presentazione del quindicesimo Torneo Amici dei Bambini.

Giampaolo spiega il mercato della Samp

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, tra gli ospiti della presentazione del quindicesimo Torneo Amici dei Bambini, ha parlato anche di mercato. Partirà soltanto Kownacki perché ha bisogno di giocare ha tenuto a sottolineare da Milano l'ex timoniere del Cagliari.

Biglia promuove Piatek

Parlando a margine della presentazione del quindicesimo Torneo Amici dei Bambini Lucas Biglia ha accolto Krzysztof Piatek in rossonero. È un giovane fortissimo per quello che ha dimostrato fino a ora ha sottolineato. I ragazzi stanno facendo un gran campionato, è la strada giusta.

Viviani-Spal: il capolinea è arrivato

Da tempo ai titoli di coda l'esperienza di Federico Viviani con la Spal sta per concludersi in maniera definitiva. Il centrocampista, è ormai a un passo dall'accordo con il Frosinone, alla ricerca di elementi per raddrizzare una situazione precaria e tutt'altro che rassegnato alla retrocessione nonostante il pesantissimo rovescio dell'ultimo turno con l'Atalanta dello scatenato Duvan Zapata.

Il Milan ha il suo nuovo centravanti: Piatek

Il Milan e il Genoa hanno trovato la quadra : il nuovo centravanti della formazione rossonera è Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco, scelto dal Milan come sostituto del Pipita destinato a riabbracciare Maurizio Sarri al Chelsea, ha infatti assistito dalla tribuna alla partita persa dal Grifone, trascinato dai suoi gol nel girone d'andata, per 2 - 0 proprio contro i rossoneri, decisa dai gol di Borini e dell'ex Suso, partita per la quale Piatek era squalificato.

Genoa, spunta Batshuayi

Il Genoa in attesa di chiudere l'affare Piatek con il Milan è alla ricerca di un sostituto del polacco. Secondo Sky nelle ultime ore si sta sondando un possibile colpo Batshuayi, attaccante del Valencia di proprietà del Chelsea già accostato allo stesso Milan nelle ultime settimane.

Il calcio spagnolo ritrova Reyes

José Antonio Reyes torna a giocare in Spagna : indosserà almeno fino al termine della stagione la casacca dell'Extremadura, formazione della serie cadetta. Nella sua non breve carriera, iniziata al Siviglia, il classe 1983 ha giocato anche con Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, ancora Siviglia, Espanyol e Cordoba.

Juve-Marcelo: la mossa del giocatore fa esultare i bianconeri

I blancos avrebbero già individuato il sostituto di Marcelo : il terzino sinistro del Betis Junior Firpo. Le voci di contatti continui tra la Juve e il giocatore sono in corso già da questa estate, ma si sono intensificate in questa sessione di gennaio. Nelle ultime settimane Marcelo ha trovato sempre meno spazio nella formazione di Santiago Solari, che gli preferisce il più giovane Sergio Reguilón sulla fascia sinistra.

Non solo il Milan su Duncan

Il direttore sportivo del Sassuolo, a Sportitalia ha parlato della situazione di Duncan : Non c'è un discorso solo del Milan, ci potrebbero essere anche altre società ma fino a giugno vogliamo trattenere tutti per portare a termine la stagione. L'asse con il Barcellona dopo la cessione di Boateng : È una grande opportunità per il Sassuolo e soprattutto per Boateng, è il coronamento della sua carriera. Operazione future col Barcellona ? Era ed è il nostro obiettivo.

Parma, Roberto Inglese rinvia il suo futuro

L'agente di Roberto Inglese a calcionapoli1926.it ha parlato del futuro dell'attaccante del Parma, 6 gol e 1 assist sta dando il suo contributo alla stagione finora splendida dei ducali. È ancora presto per parlare di mercato e di un suo eventuale ritorno al Napoli. Adesso è concentrato sul Parma e vuole completare la stagione qui, per continuare a far bene come sta facendo.

Spal, per il post Lazzari si segue un olandese

La Spal sembra ormai rassegnata a veder partire Manuel Lazzari, in direzione Napoli. Gli estensi, secondo quanto riporta Sky, stanno già pensando a un suo sostituto : nel mirino della squadra di Ferrara ci sarebbe Kingsley Ehizibue, esterno destro classe '95 del PEC Zwolle.

Inter, doppio sgarbo di mercato alla Juventus

L'Inter irrompe su due obiettivi della Juventus : due blitz che sanno tanto di dispetto nei confronti dei bianconeri. Il secondo è uno sgarbo ancora più grande : l'Inter avrebbe chiesto informazioni al presidente del Real Madrid Florentino Perez per Isco, obiettivo dichiarato della Juventus. Vecchio pallino di Marotta, che più volte aveva contattato l'entourage ai tempi della Juventus, ha una valutazione per ora altissima e proibitiva per i nerazzurri, pari a 100 milioni di euro.

Juventus, Benatia avvistato a Parigi

Nella giornata di lunedì il difensore marocchino è stato avvistato a Parigi : non è un segreto che il centrale non sia contento alla Juventus per lo scarso impiego e stia cercando una sistemazione altrove. La sua presenza nella Capitale francese alimenta i rumors su un suo addio alla serie A e un suo approdo in un campionato estero.

Il Benevento progetta uno scambio

Il Benevento si prepara ad accogliere Lorenzo Crisetig. Ancora da definire invece l'operazione Krajnc : è possibile che i giallorossi offrano in cambio ai ciociari Andrea Costa, che la scorsa stagione arrivò a Benevento grazie a mister Baroni, ora nel club laziale. In attacco, i sanniti tornano a valutare l'ex Avellino Marcello Trotta, ora al Sassuolo, seguito anche dalla Cremonese.

Kevin-Prince Boateng spiega l'addio

La trattativa che ha portato Kevin-Prince Boateng al Barcellona è stata una di quelle classiche del mercato. L'affare, portato avanti a fari spenti dai dirigenti del club blaugrana e da quelli del Sassuolo, è venuto alla luce solo a cose già fatte. Il ghanese, intervistato da Sky Sport, ha commentato la propria decisione con un pizzico di emozione : Sono emozionato, ma anche un po'triste perché lascio un grande gruppo come il Sassuolo.

Darmian, la verità di Nedved

Il concetto è stato ribadito da Pavel Nedved, che ha parlato a Sky Sport poco prima della partita contro il Chievo. Il vice-presidente della Juventus ha smentito l'interesse per Matteo Darmian, annunciando la conferma di Spinazzola : Abbiamo costruito la scorsa estate una rosa all'altezza e la riteniamo tale anche oggi.

Piatek saluta il Genoa: risolto l'ultimo giallo

Meno che gli incroci tra Genoa e Milan nel campionato 2018 - 2019 siano stati all'insegna della normalità. Il bomber polacco, scelto dal Milan come sostituto di Gonzalo Higuain, è stato infatti oggetto di trattativa serrata tra i due club nelle ore antecedenti al match posticipato a lunedì 21 gennaio per gli impegni del Milan in Supercoppa e proprio in occasione della sfida di Marassi ha vissuto le ultime ore ufficiali da rossoblù.

Pogba ora strega lo United: "Pronto il rinnovo"

Paul Pogba, potrebbe presto prolungare il contratto che lo lega al Manchester United, con buona pace della Juventus che da tempo aspetta il suo ritorno a Torino. Da quando Mourinho è stato mandato via, l'ex juventino ha segnato 5 reti e realizzato 4 assist in 6 partite di campionato.

La Juve rifiuta un'altra offerta per Kean

Moise Kean resta alla Juve. È ferrea la volontà del club bianconero, che vuole trattenere la punta diciottenne nonostanti i tentativi insistiti di tante pretendenti. L'ultimo a provarci è stato lo Schalke 04, respinto dalla Vecchia Signora.

Per Cristian Romero la Juventus è in vantaggio

Il direttore generale del Genoa, ha parlato anche di Cristian Romero a margine della sfida tra i liguri e il Milan. La Juve è quella che si è mossa meglio. Certamente, il prossimo anno gioca con noi e dopo vedremo ha detto ai microfoni di Sky il braccio destro di Enrico Preziosi.

Udinese, Pezzella passato in prestito al Genoa

Che oltre alla probabile uscita di Piatek sta pensando a potenziare l'organico per il finale di stagione. Ecco allora arrivare al Grifone il difensore Giuseppe Pezzella proveniente dall'Udinese.

Simeone a un passo dal rinnovo

Diego Pablo Simeone sta per rinnovare con l'Atletico Madrid. Il Cholo, dal 2011 sulla panchina dei Colchoneros, sta per prolungare il suo contratto fino al giugno del 2021.

Zapata-Inter: il colombiano esce allo scoperto

Non esiste nessun accordo tra l'Inter e Duvan Zapata per un trasferimento nel club milanese a giugno. L'Inter è un grandissimo club, tra i più importanti in Italia e nel mondo, ma sono solo voci. Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. Lui è perfetto per questa Atalanta, l'Atalanta è perfetta per lui.

Hysaj stuzzica l'Inter

L'Inter sta valutando l'opzione Elseid Hysaj per la fascia. Secondo Tuttosport, che potrebbe non essere riscattato dall'Atetico Madrid. Resta l'ostacolo dei 50 milioni di euro per la clausola rescissoria, ma si potrebbe trovare una soluzione concordata tra i due club.

Clamoroso, Boateng lascia il Sassuolo e va in una big

Colpo di mercato sorprendente del Barcellona, che sta per ingaggiare il centrocampista del Sassuolo Kevin Prince Boateng. Boateng, che torna nella Liga dopo l'esperienza al Las Palmas, al Sassuolo ha disputato quindici presenze totali realizzando 5 reti tra campionato e Coppa Italia. Al momento Boateng non verrà sostituito, perché si punta sul lancio del giovane Scamacca, di rientro dall'Olanda.

Roberto Gagliardini ha due opzioni

Escluso a inizio stagione dalla lista Champions League Roberto Gagliardini ha faticato a trovare spazio anche in campionato nell'Inter di Luciano Spalletti. Tra i club che stanno monitorando con attenzione la situazione figurano la Fiorentina e il Torino stando a quanto riferito da Tuttosport.

Genoa in pressing su Plizzari

L'affare Piatek riscalda l'asse di mercato Genoa - Milan : secondo la Gazzetta dello Sport, il Grifone ha chiesto che nell'operazione venga inserito il cartellino di Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 nato a Crema dopo la buona stagione alla Ternana è tornato al Milan dove è chiuso da Donnarumma e Reina, ma il Diavolo non vorrebbe privarsene visto il suo sicuro avvenire.

Genoa-Milan: affari buoni e meno buoni

Da una dozzina di anni le due società compiono insieme operazioni di mercato, non sempre efficaci.

Higuain-Gattuso, drammatico faccia a faccia: "Non me la sento"

La mancata presenza di Gonzalo Higuain tra i convocati del Milan per la sfida contro il Genoa ha segnato ufficialmente la fine dell'esperienza del Pipita nella squadra rossonera. Poco dopo in conferenza stampa Gattuso si è espresso così sulla spinosa situazione, non risparmiando sferzate a Higuain : La squadra in questo momento, voglio essere onesto, è disturbata e preoccupata. È giusto andare a fare la guerra con gente pronta, Higuain non lo è.

Dragowski a sorpresa resta in serie A

Bartlomiej Dragowski potrebbe restare in serie A. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com il portiere polacco interessa all'Empoli, che sta cercando un estremo difensore e vuole sfruttare i buoni rapporti con la Fiorentina.

Rinnovo Icardi, Wanda Nara manda un chiaro messaggio a Marotta

Wanda Nara torna a parlare a Tiki Taka del rinnovo di Mauro Icardi. La moglie agente del bomber argentino ha cercato di fare chiarezza dopo le ultime settimane piuttosto turbolente : Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Queste le parole di Marotta di sabato scorso : Incontro discusso con Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Icardi ? Magari è stato chiacchierato per voi, ma queste cose fanno parte delle dinamiche del calcio.

Psg mai così vicino ad Allan

Il centrocampista del Napoli Allan potrebbe trasferirsi a Parigi prima della fine del mercato invernale. Aurelio De Laurentiis è volato nella Capitale france, ma indiscrezioni rivelano che c'è la volontà di incontrare il Paris Saint Germain per trattare la cessione del giocatore brasiliano.

Spal, i tifosi prendono di mira Semplici

Leonardo Semplici sotto accusa sui social dopo il pareggio casalingo della Spal nel match salvezza contro il Bologna. Al tecnico degli estensi si rimprovera la mancanza di schemi di gioco, la gestione dei cambi e l'ostinazione a schierare alcuni giocatori che non stanno più rendendo come prima.

Benevento, due colpi in arrivo

Il Benevento sta per chiudere due colpi in entrata. Domenica il ds Foggia era allo Stirpe per assistere a Frosinone - Atalanta e per definire le trattative per il passaggio del centrocampista Crisetig e del difensore Krajnc in giallorosso. Entro le prossime 24 ore le due operazioni verranno chiuse.

Il Milan raddoppia: altro attaccante dopo Piatek

Il Milan sta per chiudere un altro colpo di mercato, dopo quello imminente di Piatek dal Genoa. Secondo quanto riporta Sportmediaset, attaccante esterno del Bruges da tempo obiettivo di mercato della società meneghina. Conta due presenze nella Nazionale oranje, con cui ha già messo a segno un gol.

Inter, Wanda: "Cattiva pubblicità su di me"

Nuova puntata legata alla telenovela legata al rinnovo di Icardi. Wanda Nara, torna a parlare del futuro del suo assistito : Per me il rinnovo si farà al 100%, anche se non ho ancora parlato con nessuno. Wanda Nara parla anche della sua posizione : C'è cattiva pubblicità su di me, dicono che chiedo il rinnovo ogni volta che posso.

Inter, due opzioni per Gagliardini

Oltre al caso Icardi, l'Inter sta riflettendo sul futuro di alcuni giocatori. Miranda piace alla Roma ma non dovrebbe partire, attenzione invece alla posizione di Gagliardini. L'ex atalantino piacerebbe a due club, ossia al Torino di Mazzarri e alla Fiorentina di Pioli. Due opzioni che sarebbero gradite al giocatore, da parte dell'Inter, di lasciarlo andare. Il contratto di Gagliardini con l'Inter scade nel giugno del 2023.

Balotelli-Marsiglia, ci siamo

Balotelli, dopo aver sognato a lungo il ritorno in Serie A, è ad un passo dall'O.Marsiglia. Garcia, ex tecnico della Roma, ora alla guida del club marsigliese, l'ha scelto per provare l'assalto ad un posto nella prossima Champions League. Balotelli sogna di far bene per tornare a giocare con la casacca della Nazionale.

Juventus, Cristiano Ronaldo aspetta un amico

Un altro giocatore del Real Madrid potrebbe indossare la casacca della Juventus. Il nome di Marcelo è già stato accostato alla Vecchia Signora. Il recente rinnovo di contratto di Alex Sandro potrebbe aver convinto la Juventus a non insistere su Marcelo ma, tutto potrebbe tornare in gioco. Se Marcelo uscirà allo scoperto, confermando di voler lasciare il Real, ecco che la Juventus si farà certamente avanti, provando a strapparlo alla concorrenza, facendo leva proprio sull'amico CR7.

Alessandro Calori spiazza Perugia

La crisi tecnica della Ternana si esaurisce in poche ore. Dopo l'esonero di Gigi De Canio, il club rossoverde ha infatti affidato la panchina ad Alessandro Calori, che ha firmato fino al 30 giugno 2020 e si avvarrà della collaborazione del vice Giulio Giacomin, del preparatore atletico Fabio Munzone e del preparatore dei portieri Franco Paleari. A Calori la Ternana chiede l'immediato ritorno in Serie B.

Colpo Juventus, c'è l'accordo: preso il terzino

La Juventus ha in mano Matteo Darmian, terzino del Manchester United, ex Torino, da tempo nelle mire della società bianconera. L'arrivo di Darmian permetterà alla Juventus di cedere in prestito Leonardo Spinazzola : l'ex Atalanta è alla ricerca di continuità dopo l'infortunio e si è già accordato con il Bologna, aspetta solo il via libera da parte della società torinese.

Mercato Milan, Gennaro Gattuso allo scoperto

L'addio di Gonzalo Higuain è un duro colpo da assorbire e Gennaro Gattuso dice la sua sul mercato del Milan. Mi aspetto regali da mia moglie quando compio gli anni. Abbiamo preso un giocatore importante come Paquetà, vedremo cosa succederà. Parlo spesso con i miei dirigenti.

Mercato Juve, le parole di Allegri

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Chievo che segna la ripresa del campionato. Sul mercato di gennaio della Juventus, l'allenatore toscano si esprime così : Spinazzola andrà via solo se arriverà un sostituto.

Juve, rivoluzione a centrocampo: tre arrivano e tre partono

La Juventus pianifica cambiamenti importanti a centrocampo in vista della prossima stagione. Fabio Paratici punta a svecchiare il reparto di mezzo, e Aaron Ramsey è solo il primo tassello delle novità che potrebbero arrivare in mediana l'anno prossimo.

Lazio, quattro cessioni nelle prossime ore

Priorità al mercato in uscita per la Lazio, che prima di comprare deve sfoltire la rosa. Nelle prossime 48 - 72 ore potrebbero partire in quattro : Caceres, ormai promesso al Bologna, Wallace, Murgia e Badelj.

Bertolacci vuole la buonuscita dal Milan

Andrea Bertolacci, in scadenza di contratto a giugno con il Milan, chiede una buonuscita dal club rossonero per accettare il trasferimento al Genoa. Il giocatore, a cui è stato offerto un contratto quadriennale a 1.1 milioni di euro a stagione dai liguri. Lo riporta Sportmediaset.

Rinnovo Icardi, arriva un sorprendente annuncio di Marotta

Solo pochi giorni fa Mauro Icardi aveva scritto sui social di non aver ricevuto ancora u n'offerta concreta da parte dell'Inter per il rinnovo del contratto. Ma sabato sera, poi finito 0 - 0, contro il Sassuolo, l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha affermato che l'affare è ormai in fase di chiusura. Incontro discusso con Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Icardi ? Magari è stato chiacchierato per voi, ma queste cose fanno parte delle dinamiche del calcio.

Faggiano dice tutto su Ceravolo ed El Kaddouri

Daniele Faggiano dopo la vittoria del Parma a Udine si è soffermato sul mercato dei crociati : Ceravolo ha delle richieste. L'interesse per El Kaddouri : Quando dico che è meglio che i nomi non vengano fuori lo dico per una giusta causa. El Kaddouri oggi ha giocato titolare con il PAOK, oggi guardavo sia la partita che queste cose.

De Canio, l'esonero bis è quello giusto

La Ternana ha sollevato dall'incarico il tecnico Luigi De Canio, con effetto immediato dopo la sconfitta casalinga contro il Fano. De Canio, che sembrava essere stato silurato già dopo il ko pre- natalizio contro il Ravenna, prima che la società tornasse sui propri passi, era arrivato sulla panchina neroverde lo scorso febbraio, con una situazione di classifica già molto compromessa in Serie B, firmando un contratto di due anni e mezzo, ma senza riuscire ad evitare la retrocessione.

Lazio, Simone Inzaghi fa il punto sul mercato

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli fa il punto sul mercato biancoceleste. L'esterno destro ? Ci stiamo lavorando, con la società c'è grande sintonia. Però abbiamo 29 giocatori, dopo l'uscita di Rossi siamo in 28. Per questa trasferta li ho risparmiati.

Parma, passi in avanti per Federico Martinez

Anche il Parma è interessato a Federico Martinez, centrocampista classe 1996 che si è messo in luce nell'ultimo campionato di clausura uruguaiano. Attualmente al Liverpool Montevideo, è seguito anche dal ds del Napoli Giuntoli : il suo costo è di circa 3 milioni di euro.

Balotelli scaricato dal Nizza una volta per tutte

Patrick Vieira scarica una volta per tutte Mario Balotelli. Intanto non ci resta che vedere cosa voglia fare , visto che per il momento è ancora sotto contratto con noi , ha dichiarato l'allenatore del Nizza. Sono pronto a terminare il campionato senza Balotelli, e allo stesso tempo sono pronto a concludere la stagione senza nuovo innesti.

Higuain già stroncato a Londra: titolo durissimo

Gonzalo Higuain a Londra non piace a tutti. E quindi l'arrivo di un giocatore affermato ma in parabola discendente come Higuain non ha soddisfatto il palato di tutti. Dopo un avvio positivo, Higuain è entrato in un tunnel da cui non è più uscito : punto di svolta proprio la partita di campionato con la sua ex squadra, la Juventus, quando ha sbagliato un calcio di rigore ed è stato espulso.

Genoa: il dopo Piatek potrebbe essere Pjaca

Con Krzysztof Piatek destinato a vestire la maglia del Milan, il Genoa si ritrova nella necessità di acquistare un nuovo attaccante nei tempi più brevi possibili. Una di queste conduce a Marko Pjaca : l'attaccante croato, vice campione del mondo a Russia 2018, non ha certo impressionato nel girone d'andata disputato con la maglia della Fiorentina e ha la possibilità di cambiare aria già nel corso del mese di gennaio.

Lucioni: il Lecce delude De Zerbi

Roberto De Zerbi era pronto a riabbracciare in Emilia il difensore con cui già aveva lavorato a Benevento, ma la trattativa si è improvvisamente e anche imprevedibilmente arenata. Il Lecce ha infatti respinto la più recente offerta dei neroverdi per il difensore, che in giallorosso si è ricavato uno spazio importante e con la squadra allenata da Fabio Liverani in piena corsa per tornare in serie A : in classifica è infatti al momento quarta.

Milan-Piatek, colpo da urlo: tutte le cifre, due giocatori in cambio

Krzysztof Piatek sta per vestire il rossonero. Il vertice di mercato tra il Milan e il Genoa nella giornata di venerdì è durato oltre tre ore : erano presenti il dirigente dei rossoneri Leonardo, il direttore generale Giorgio Perinetti e l'agente del giocatore polacco. Il Milan deve sottoporre l'accordo al vaglio del cda, e deve definire con la Juventus il passaggio di Higuain al Chelsea. Lunedì è in programma proprio Genoa - Milan, ma Piatek non scenderà in campo perché squalificato.

Wanda Nara, Tapiro d'Oro e nuova giravolta sul rinnovo di Icardi

Wanda Nara si fa di nuovo sentire sul rinnovo di Mauro Icardi. La moglie - agente del bomber dell'Inter, prima ha mandato un altro messaggio velenoso su Instagram : Mi piacciono le persone che parlano tre lingue : in faccia, in maniera diretta e con le palle, è il post che ha scritto nelle prime ore di venerdì, subito commentato da centinaia di tifosi. Se Marotta vuole Icardi ? Sì.

Higuain, festa amara: il retroscena dell'addio al Milan

Gonzalo Higuain sta per lasciare il calcio italiano dopo cinque anni e mezzo. Il fratello - agente del giocatore, è a Madrid in attesa di una chiamata per volare a Londra e concludere l'accordo con la dirigenza londinese : nelle prossime ore ci saranno sviluppi che chiuderanno definitivamente l'esperienza di Higuain al Milan.

La Lazio vira sul piano B

In attesa di sviluppi sul fronte Zappacosta, la Lazio ha presentato una prima offerta allo Sporting Lisbona per l'esterno macedone Stefan Ristovski, considerato l'alternativa numero uno al terzino del Chelsea. Lo riporta cittaceleste.it.

Simic-Frosinone, trattativa lampo

Il Frosinone è vicinissimo all'ingaggio del difensore del Milan Stefan Simic. La trattativa sarebbe già in fase di chiusura : nella prossima settimana potrebbero arrivare le firme e l'annuncio. Conta una presenza nella Nazionale della Repubblica Ceca.

L'Inter vuole blindare Skriniar

L'Inter si muove per blindare Skriniar. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato l'agente del giocatore, Karol Csonto : i nerazzurri propongono 3 milioni di euro all'anno più bonus, quasi il doppio di quello che Skriniar guadagna attualmente.

Juventus, primo colpo di gennaio in arrivo grazie a Higuain

Prenotato Aaron Ramsey per la prossima stagione, la Juventus si concentra ora sul primo colpo in entrata del mercato invernale : Emerson Palmieri. A facilitare l'affare con il Chelsea per il terzino italobrasiliano in uscita dai Blues sarà niente meno che Gonzalo Higuain.

Milan, ecco chi sta bloccando l’arrivo di Piatek

Soprattutto grazie alla nota questione legata alla partenza inaspettata ma oramai quasi sicura di Gonzalo Higuain. Se si salutasse il Pipita il suo sostituto dovrebbe essere il centravanti del Genoa ed attuale vice capocannoniere della Serie A Piatek. Non solo : nelle ultime ore al Milan era stato offerto in prestito Ozil ma sempre Gazidis si sarebbe opposto per l'età del tedesco.

Fiorentina: 2/3 cessioni per Diawara

La Fiorentina non si è ancora arresa per il sogno Diawara, ma deve prima cedere alcuni giocatori per trovare i soldi necessari per l'affare. Come riporta la Gazzetta dello Sport Pantaleo Corvino è a Milano in attesa di ultimare alcune trattative.

Ceravolo ha scelto la sua destinazione

Fabio Ceravolo si è finalmente convinto e ha accettato l'offerta della Cremonese per il trasferimento a gennaio. Il giocatore sperava di tornare a Benevento, ma la società giallorossa ha rinunciato dopo le richieste importanti per il cartellino formulate dal Parma. l'affare sarebbe ai dettagli : Ceravolo sbarcherà in cadetteria sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A dei grigiorossi.

Inter, il blitz di mercato di Marotta spiazza tutti

L'Inter non molla Nicolò Barella, anzi rilancia la sua offerta per il centrocampista del Cagliari accostato a tanti altri club di serie A come Napoli e Roma. Secondo quanto riporta calciomercato.com , l'amministratore delegato Beppe Marotta , affiancato dal direttore sportivo Piero Ausilio e dal vice presidente Javier Zanetti , giovedì ha incontrato a pranzo il presidente del club sardo , Tommaso Giulini , proprio per parlare del gioiellino dei rossoblu.

Milan-Piatek, ore decisive. Ma è scontro all'interno del club

Archiviato ormai Gonzalo Higuain dopo 6 mesi deludenti e l'amaro epilogo in Arabia Saudita, il Milan è alla forsennata ricerca di una punta in grado di sostituirlo : dopo che i tifosi avevano sognato l'arrivo di Ibrahimovic e un possibile tridente con Higuain e Cutrone, il Diavolo si ritrova a gennaio senza lo svedese, con l'argentino in partenza e quindi con il solo giocatore proveniente dal vivaio unico 9 a disposizione per Gattuso.

José Mourinho fa sognare i tifosi dell'Inter

Un mese dopo l'esonero dal Manchester United, avvenuto nove giorni prima di Natale, nella vita di José Mourinho sono già avvenute diverse cose. È quello il mio posto ha detto Mou tra una partita di Coppa d'Asia e l'altra, regalando anche un sogno ai tifosi dell'Inter : L'Inter è stata la squadra più forte che ho allenato.

Da Cruz si sente liberato

Dopo le tante polemiche incrociate dell'estate scorsa dovute al caso sms successivo allo scontro diretto dell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie B, Spezia e Parma hanno concluso un'operazione di mercato che può essere considerata come quella della pace.

Il Lipsia gela il Milan su Calhanoglu

Il motivo non è da rintracciare in uno stop nelle negoziazioni tra il Milan e il club rossoblù, bensì nel no in apparenza definitivo ricevuto dal Lipsia per Hakan Calhanoglu, dalla cui cessione Leonardo aspetta milioni fondamentali da girare al Grifone. Calhanoglu è stato prelevato dal Milan nell'estate 2017 dal Bayer Leverkusen.

In Svizzera scatta l'asta per Djourou

Per Johan Djourou potrebbero aprirsi le porte per un ritorno a costo zero in Svizzera. È quanto suggerisce Ticinonews dopo l'annuncio dell'avvenuta rescissione del contratto tra la Spal e l'ex nazionale rossocrociato, che si era accasato a Ferrara per cercare di rilanciarsi ma che non è riuscito nel suo intento.

Milan-Higuain, un fiasco pagato a peso d'oro: numeri raggelanti

Doveva essere l'uomo del rilancio, ed invece Gonzalo Higuain si è rivelato uno dei flop più clamorosi e soprattutto costosi del Milan. Secondo i numeri che riporta Sportmediaset , Higuain è costato circa 2.2 milioni di euro a gol , 795mila euro per ogni presenza e 9.403 per ogni minuto trascorso in campo. Higuain ora cercherà di ritrovare la serenità perduta a Londra tra le braccia del suo mentore Maurizio Sarri, con cui rese al meglio al Napoli.

Fiorentina al lavoro con la Samp per uno scambio

La Fiorentina ha intavolato una trattativa con la Sampdoria che potrebbe realizzarsi nei prossimi giorni. La cessione ormai imminente di Dragowski in prestito spinge il club viola a cercare un secondo portiere più esperto : nel mirino di Corvino c'è Vid Belec della Sampdoria, che potrebbe sbarcare in Toscana in cambio di Laurini.

Spolli ufficiale al Crotone

Il Crotone ha ufficializzato l'ingaggio di Nicolas Spolli dal Genoa. Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto difensivo. La Società pitagorica comunica infatti di aver acquisito a titolo temporaneo, dal Genoa Cfc le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Spolli.

Mandzukic rifiuta un'offerta cinese

Mario Mandzukic ha rifiutato un'offerta dello Shanghai SIPG, club cinese alla ricerca di un attaccante che dopo i no di Diego Costa ed Edin Dzeko ha bussato alla porta del giocatore croato. Secondo quanto riporta Sportmediaset, ma il centravanti bianconero, titolarissimo di Allegri, vuole restare per vincere la Champions League.

Rinnovo Icardi-Inter, arrivano importanti novità: c'è un annuncio

Il destino di Mauro Icardi potrebbe decidersi venerdì. È stata infatti fissata la data dell'incontro tra l'agente e moglie del bomber dell'Inter, Wanda Nara, e la dirigenza del club nerazzurro, Beppe Marotta in primis, per parlare del rinnovo del contratto del calciatore argentino.

Piatek, Perinetti aspetta Leonardo

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di radio Crc è tornato a parlare della situazione legata a Krzysztof Piatek, il bomber polacco che il Milan ha intenzione di ingaggiare per tappare il buco lasciato dalla partenza di Gonzalo Higuain, sempre più vicino al Chelsea, dove l'argentino ritroverebbe Maurizio Sarri, suo timoniere al Napoli. Con chi sostituire Piatek, ha detto - ? Siccome non sappiamo se va via non ci siamo posti il problema.

El Kaddouri passa la palla al Paok

L'ex calciatore del Napoli interessa molto al Parma di D'Aversa e negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con il Paok Salonicco per riportare subito il marocchino in Italia dopo un anno e mezzo in Grecia. Io voglio tornare in serie A ma non dipende solo da me, vediamo il Paok che deciderà.

Frosinone-Schiattarella, l'intoppo nel contratto

La cessione del centrocampista della Spal Pasquale Schiattarella al Frosinone ha subito un brusco rallentamento a causa delle richieste del giocatore, che vorrebbe un contratto a cifra fissa indipendentemente che i ciociari rimangano in A o giochino in B la prossima annata.

Il Benevento piomba su due elementi del Frosinone

Benevento attivo in questi giorni di mercato. Il ds Pasquale Foggia, riporta Ottopagine.it, mercoledì era a Milano per intavolare una trattativa con il Frosinone per due giocatori : piace il centrocampista Crisetig, che preferisce i sanniti al Crotone, e si cerca, sempre tra i ciociari, un difensore mancino di piede. Nel mirino della Strega ci sono Capuano e Krajnc : entrambi non rientrano più nei piani del Frosinone e uno dei due potrebbe sbarcare presto nel Lazio.

La Fiorentina rifiuta una maxi offerta per Hancko

La Fiorentina ha detto no ad un' offerta importante dello Zenit San Pietroburgo per David Hancko. Il terzino viola ha finora giocato poche partite, chiuso da Biraghi, ma il club gigliato crede in lui e ha deciso di rifiutare la proposta russa, un prestito da 500mila euro con diritto di riscatto a 20 milioni. Pantaleo Corvino è sicuro che il giocatore tra alcuni anni varrà di più e lo ritiene titolare nel caso Biraghi se ne andasse a gennaio.

Rinnovo Icardi, altro rinvio

La telenovela legata al rinnovo del contratto di Icardi è ben lontana dal suo epilogo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l' incontro tra Marotta e Wanda Nara, agente di Maurito, non avverrà in settimana. Ci sarebbe stato un nuovo rinvio. Le parti dovrebbero vedersi la prossima settimana.

Juve: Allegri ai saluti, accordo con Zidane

Al termine della stagione in corso, Allegri chiuderà la sua avventura alla guida tecnica della Juventus. Al suo posto , arriverebbe Zidane , reduce dall' esperienza alla guida del Real Madrid e alla ricerca di nuovi stimoli e desideroso di tornare a guidare i bianconeri , questa volta dalla panchina. Il nome di Zizou è già stato accostato, alla Vecchia Signora. Sempre secondo Don Balon, ovvero regalargli Benzema, giocatore che, con Zidane, ha sempre giocato a livelli eccelsi.

Addio Higuain, due piste per l'attacco del Diavolo

Il Pipita, sta solo aspettando di imbarcarsi per Londra, direzione Chelsea. Leonardo, per non restare spiazzato dalla scelta di Higuain, starebbe trattando ben due attaccanti. Piatek è, la scelta numero uno. Con i soldi risparmiati dall' ingaggio di Higuain, il Diavolo pagherà al Genoa di Preziosi il prestito, fino al termine della stagione, del polacco. I rossoneri non starebbero trattando solo Piatek. Ci sarebbe anche un forte interesse per Batshuayi.

Roma, occhi puntati su Miranda

Complice il brutto infortunio occorso a Juan Jesus, la Roma è alla disperata ricerca di un centrale difensivo. Il sogno sarebbe un altro brasiliano, ossia Miranda. L' Inter continua a ribadire di non volerlo lasciare andare ma Miranda vuole giocare con più continuità e, alla Roma, sarebbe titolare sicuramente.

Higuain, accordo Chelsea-Juve: i dettagli dell'operazione

Così si potrebbe chiudere l' esperienza di Gonzalo Higuain al Milan, durata solamente sei mesi. Il Pipita ha comunicato da diverso tempo di voler lasciare Milano per volare a Londra, destinazione il Chelsea del suo grande maestro Maurizio Sarri, che sta continuando a spingere per un suo approdo a Stamford Bridge, mentre Alvaro Morata è a un passo dall' Atletico Madrid per un valzer di punte ormai delineato.

Milan, Gattuso spiega lo psicodramma Higuain

Il Milan non ha giocato una brutta partita, anzi, ma i ragazzi del tecnico calabrese si sono dovuti piegare al colpo di testa di Cristiano Ronaldo : Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi, ha esordito Gattuso ai microfoni di Rai Sport, abbiamo provato a scalare una montagna. La sua ultima al Milan ? Mi brucia lo stomaco, mi sto leccando le ferite e devo pensare a tutti gli altri giocatori.

Morata-Atletico, ci siamo

I Blues, vogliono chiudere il colpo in attacco : due le piste, Sarri spinge per Gonzalo Higuain, voglioso di ritrovare il suo pupillo ai tempi di Napoli, mentre Marina Granovskai, vera e propria fact totum della società inglese, preferirebbe Callum Wilson del Bournemouth. Se alla fine fosse il Pipita ad approdare a Stamford Bridge, il Milan accelererebbe per Piatek del Genoa.

Sirene spagnole per Andreolli

Uno dei giocatori in uscita dal Cagliari è Marco Andreolli, difensore su cui è in forte pressing la Spal di mister Semplici. Andreolli, sembrava voler accettare l' offerta della Spal ma nelle ultime ore il Leganes si è fatto avanti per il centrale. La società spagnola sarebbe pronta ad offrire ad Andreolli un contratto biennale.

Si arricchisce la concorrenza per Caceres

Martin Caceres sembra ormai destinato a lasciare la Lazio. In un primo momento il difensore uruguaiano sembrava destinato al Bologna ma la destinazione Parma sembra esser più gradita dall' ex Hellas. Per far partire Caceres la Lazio vuole un indennizzo economico ma le due formazioni italiane vorrebbero il cartellino gratis.

Cagliari, Lapadula potrebbe sfumare

Nelle scorse settimane il Cagliari aveva fatto un sondaggio per Thereau ma aveva tastato il terreno con il Genoa per Gianluca Lapadula. Il Cagliari ci aveva pensato sul serio ma, non ha affondato il colpo e ora l' ex Milan potrebbe volare in Francia all' Olympique Marsiglia. Il club francese è alla ricerca di un attaccante e , dopo l' idea non concretizzata di Mario Balotelli , potrebbe ingaggiare proprio Lapadula.

Torino, si insiste per un attaccante della Roma

Il Torino è pronto a scommettere tutto su Diego Perotti, ala della Roma che ultimamente non ha trovato molto spazio in giallorosso. Perotti è un vero e proprio pallino per Walter Mazzarri che ha sempre avuto grande stima per il giocatore e sta facendo pre sisone alla società granata per assicurarselo.

Frosinone, Stirpe rivela: "Ecco chi partirà"

A margine dell' inaugurazione della Hall of Fame della squadra, Maurizio Stirpe ha parlato del mercato in uscita : Saranno otto ad andare via in questa sessione, salvo cambiamenti al momento non preventivati. Ardaiz e Soddimo hanno già lasciato Frosinone, mentre gli altri che andranno via sono Hallfredsson, Vloet, Crisetig, Perica, Matarese e Besea ha rivelato a Tuttofrosinone.

Un nuovo indizio avvicina Nandez al Cagliari

Negli ultimi giorni la trattativa Nandez - Cagliari sembrava essersi arenata ma un nuovo indizio potrebbe sbloccare l' affare. Il Cagliari ha offerto al club argentino ventuno milioni di euro da versare in due anni e al giocatore è stato sottoposto un contratto quadriennale da circa un milione bonus compresi. Giorni fa il direttore sportivo del Boca Nicolas Burdisso aveva gelato i tifosi del Cagliari : Nandez ha dato la priorità al nostro club.

Un grande nome torna d'attualità per l'Inter

L' arrivo di Giuseppe Marotta al comando delle operazioni di mercato dell' Inter ha dato nuova linfa alla società nerazzurra che, spinta dall' ambizioso progetto targato Suning, vuole cercare di contrastare lo strapotere della Juventus in Italia e dire la propria anche in Europa. Ozil, ha collezionato oltre 90 presenze con la casacca della nazionale tedesca ma non ha mai dimenticato le sue origini turche.

Pancaro consiglia il Milan sulla questione Higuain

Giuseppe Pancaro ha parlato della spinosa situazione di Higuain al Milan : Quelle del mercato sono problematiche che ci stanno in un club che sta riformando. Se Cutrone sta meglio, farei giocare lui e non Higuain ha detto l' ex giocatore. Sul futuro del bomber argentino, Pancaro consiglia : Se Higuain è d'accordo a rimanere, fossi nel Milan lo terrei.

Tare piazza il primo colpo di mercato

A fari spenti Igli Tare ha piazzato il primo colpo per la Lazio assicurandosi Wesley Moraes Ferreira da Silva, detto semplicemente Wesley. Wesley l' estate scorsa sarebbe arrivato alla Lazio per una cifra inferiore, ma Inzaghi decise di convogliare il budget su Badelj, Correa e Caicedo come riserva di Immobile.

Il futuro di Laurini è nelle mani del Parma

Finito ai margini, complice l' esplosione di Milenkovic, Vincent Laurini potrebbe cambiare aria per trovare più spazio. Il terzino classe 1991 piace e non poco al Parma che però sta pensando a un prestito con diritto di riscatto, soluzione che non piace alla Sampdoria.

Juventus, il rinforzo di gennaio lo porta Higuain

Dopo un inizio incoraggiante , la vena di Gonzalo si è via via inaridita nei mesi autunnali , fino ad arrivare al punto di non ritorno , quella sfida da ex troppo sentita e condita dal rigore sbagliato e dall' espulsione per proteste. I bianconeri non possono certo rinunciare all' incasso di 36 milioni previsto dalla cessione a titolo definitivo di Gonzalo ai rossoneri, contrari a investire cifre importanti per gli over 30.

La Cremonese si riprende Caracciolo

La Cremonese ha infatti annunciato l' acquisto a titolo definitivo di Antonio Caracciolo, prelevato dal Verona dopo due stagioni e mezzo in cui il centrale sardo si era imposto anche in Serie A fino a diventare vice- capitano dei gialloblù. Caracciolo aveva già giocato a Cremona in Prima Divisione nella stagione 2013 - 2014.

Higuain-Milan, divorzio vicino: spunta l'indizio social

La partita cade infatti proprio nelle ore più delicate riguardo al futuro di Gonzalo Higuain, ma sempre più vicino all' addio alla squadra che lo aveva accolto a fine luglio facendone il simbolo dell' auspicata rinascita della società, fresca di cambio di proprietà. Higuain è infatti assente dalla foto di gruppo pubblicata dal Milan sul profilo ufficiale Twitter per immortalare l' incontro con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa'ud.

Bizzarri non convince il Parma

Lo scambio con Bizzarri non convince il Parma. E così resta in stand-by il passaggio di Frattali al Foggia, soluzione gradita dall' estremo difensore chiuso da Sepe in Emilia. Lo stallo ha portato i dauni a guardarsi intorno e a valutare con attenzione l' alternativa Leali.

Juventus, scelto il big da sacrificare per far tornare Pogba

L' esplosione di Mario Mandzukic è la vera notizia della prima parte di stagione della Juventus. Ma se tutto questo ha favorito l' inserimento di Ronaldo, che in Mario sembra aver trovato l' alter ego ideale del Benzema dei tempi del Real Madrid, altri compagni di reparto non ne hanno certo tratto giovamento. Tutto questo, pensando che Mandzukic viaggia verso un rinnovo invocato dal popolo bianconero. Ma molto dipenderà da Mandzukic e dai suoi numeri da goleador.

Inter, c'è l'erede di Perisic

Si torna a parlare del futuro di Perisic in casa Inter. Dovesse partire Perisic, l' Inter punterebbe tutto su De Paul. Fresco di rinnovo con l' Udinese, il centrocampista argentino di 24 anni piacerebbe molto ai vertici dell' Inter. Con i soldi incassati dall' eventuale cessione di Perisic, si proverebbe a strappare De Paul ai friulani. L' Inter vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione in corso.

Preziosi al Milan: "Piatek? Serve proposta mostruosa"

In attesa di capire il futuro di Higuain, il Milan, attraverso la figura di Leonardo, si sta cautelando, cercando di strappare Piatek al Genoa. Dopo la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, dovrebbe essere formulata la prima offerta al Grifone. Insomma, per strappare Piatek al suo Genoa, ci vorranno davvero tanti milioni. Da ricordare che, oltre al Milan, anche il Real Madrid sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti.

Milan, due cessioni per avere Piatek

Il Genoa aspetta una proposta importante per Piatek. Ci vorranno non meno di 40 milioni di euro per convincere Preziosi a lasciare andare il polacco a gennaio. Il Milan, sta pensando a come recuperare i soldi necessari per arrivare a Piatek.

Una stella del Tottenham verso Madrid

Come svelato da AS, il Real Madrid, in attesa di trovare un rinforzo per l' attacco, sta programmando una rivoluzione tecnica per l' estate. Notevole l' interesse per Eriksen, stella del Tottenham in scadenza di contratto nel giugno del 2020.

Napoli, si allontana Lobotka

In attesa di novità sul fronte cessioni, con Diawara e Rog possibili partenti, il Napoli sta provando a strappare Lobotka al Celta Vigo. L' offerta degli azzurri è stata respinta. Il Celta Vigo, per il centrocampista slovacco. Tutto fermo sul fronte Allan.

Lucioni-Sassuolo, l'affare si sblocca

Fabio Lucioni è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Sassuolo, suo allenatore ai tempi del Benevento. La società neroverde ha sbloccato l' affare con il Lecce, secondo quanto riporta Sky Sport, con una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro più bonus.

L'Inter richiama Radu alla base

Ionut Radu ha superato Federico Marchetti e ha conquistato il posto di titolare nel Genoa con delle ottime prestazioni. Il portiere romeno è arrivato in Liguria dall' Inter, che Marotta e Ausilio hanno già deciso di voler esercitare. Secondo quanto riporta fcinternews.it, i nerazzurri hanno già comunicato la scelta al Genoa.

Il pericolo arriva dal cielo per il matrimonio Icardi-Inter

In attesa di un incontro con la dirigenza dell' Inter per discutere il rinnovo di Mauro Icardi, Wanda Nara continua a essere molto criptica sul proprio profilo di Instagram. Dal lato società, Zhang e Marotta hanno tranquillizzato i tifosi dell' Inter in merito alla questione rinnovo : È normale che i giornali che i giornali parlino del rinnovo di Icardi, ma t utto va bene, Mauro è il nostro capitano e non ci faremo condizionare da quello scritto dai giornali.

La Roma vuole Badelj, Lotito spara alto

Milan Badelj non è soddisfatto dello spazio trovato con la maglia della Lazio e ha informato il direttore sportivo Igli Tare che preferirebbe lasciare Formello per giocare con continuità. La società giallorossa, però, si è scontrata contro la richiesta di Claudio Lotito : 10 milioni di euro per il cartellino di Badelj.

Stoian e il Crotone si dicono addio

Nella giornata di martedì il Crotone ha comunicato, la rescissione consensuale del contratto di Adrian Stoian. L' accordo fra le parti sarebbe scaduto a giugno, ma il calciatore ha voluto liberarsi subito per accasarsi a titolo gratuito alla Steaua Bucarest.

Gattuso chiede chiarezza sul caso Higuain

Dopo l' allenamento di rifinitura in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a Jeddah, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa. Sentivo questo tipo di gare più calciatore che da allenatore, oggi sono sereno. Se gioca in questo momento è perché sta bene mentalmente.

Inter al lavoro per il riscatto di Keita

Keita Balde si sta ritagliando sempre più spazio nelle scelte di Luciano Spalletti. L' esterno è ancora di proprietà della Lazio con l' Inter che ha la possibilità di riscattarlo in estate per 34 milioni di euro.

Per Ceravolo il Benevento confida nello sconto

Il Benevento non ha mollato la pista che porta a Fabio Ceravolo. La valutazione del cartellino dell' attaccante fatta dal Parma è però considerata eccessiva da parte dalla società sannita. Con lo sconto, si augurano a Benevento, dove sanno di avere l' apprezzamento di chi in giallorosso ha già giocato e che con i crociati non avrebbe spazio.

Milan-Piatek, ci siamo: vicino il colpo rossonero. Higuain via

Il bomber polacco Krzysztof Piatek è sempre più vicino al Milan. Altri indizi sono arrivati nella giornata di martedì : il direttore sportivo dei rossoneri Leonardo ha rinunciato a volare a Gedda per la Supercoppa italiana per chiudere alcuni affari di mercato, tra questi anche l' ingaggio dell' attaccante del Genoa. Il Genoa è uscito allo scoperto con le parole del direttore generale Giorgio Perinetti, che a RMC Sport ha ammesso : Non mi è arrivata una proposta, ma un interessamento del Milan.

Romero: il Genoa avvisa la Juventus

Romero ? La Juventus ci ha chiesto il giocatore e abbiamo iniziato a parlarne, ma non c' è solamente la società bianconera bianconera. Il direttore generale del Genoa ha parlato ai microfoni di RMC Sport. Sturaro, ha aggiunto il braccio destro di Enrico Preziosi - ? Ci interessa, ne stiamo parlando con la Juventus, con la quale abbiamo una collaborazione proficua. Vorremmo riportare al Genoa questo ragazzo.

Balotelli, il Genoa dice tutto

Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti a RMC Sport ha parlato del possibile arrivo di Mario Balotelli in sostituzione di Piatek. Leggo di tante fantasie, tipo Balotelli : fantasie che alimentano il nulla del calciomercato. Se il Milan ci formula un' offerta per Piatek, noi la valuteremo.

Zappacosta-Lazio, le parole di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito raggiunto da alcuni cronisti a Roma ha commentato così il possibile arrivo di Zappacosta nel club biancoceleste. Zappacosta ? Il mercato non è fatto dalla collezione di figurine. Se mi piace ? Io mi domando se è funzionale e necessario.

Nuova ricca offerta per Calhanoglu

Il club tedesco ha alzato l' offerta per l' acquisto del centrocampista offensivo turco a 22 milioni di euro per prenderlo immediatamente a gennaio e far traballare così la resistenza del Milan. Gennaro Gattuso vuole trattenerlo ma il pressing tedesco è costante : inoltre i milioni versati potrebbero essere riutilizzati per l' affare Piatek con il Genoa.

Fiorentina, ufficiale Traoré

La Fiorentina in un comunicato ha ufficializzato l' acquisto a titolo definitivo di Hamed Junior Traorè dall' Empoli FC. La Fiorentina comunica di aver raggiunto l' accordo per l' acquisto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamed Junior Traorè dall' Empoli FC.

Amato Ciciretti può restare in A

Nel Parma del futuro potrebbe esserci davvero poco spazio per Amato Ciciretti. In questo mercato di gennaio nel quale la società ducale sta lavorando alacremente, una nuova collocazione potrebbe essere trovata per il centrocampista offensivo arrivato in Emilia un anno fa dal Benevento.

Obiang, ultimo assalto ma il no è definitivo

Salta definitivamente l' affare Obiang - Fiorentina. Sabato l' arrivo dell' ex centrocampista della Sampdoria in Italia sembrava cosa fatta, con tanto di cifre e dettagli del contratto del giocatore. L' affare è terminato con una fumata nera per non compromettere i rapporti con la società britannica.

La Juve coglie l'occasione, nome a sorpresa per la fascia

Parlare di mercato di riparazione per la Juventus è scorretto, ma il club bianconero si sta effettivamente guardando intorno alla ricerca di occasioni a gennaio. I bianconeri potrebbero inserire nell' affare Rogerio, l' esterno del Sassuolo di proprietà della Juve che piace a Maurizio Sarri.

Inter, i 5 acquisti sbagliati di gennaio

Colpi da applausi come Kovacic e Brozovic e toppate che lasciano ancora una ferita aperta nel cuore dei tifosi nerazzurri. A Milano invece sembra spaesato, resta sei mesi con prestazioni insufficienti e con solo una rete. 2) Podolski : campione del mondo 2014, i Germania e in Inghilterra.

Napoli, i 5 flop del mercato di gennaio

Negli ultimi anni il Napoli si è mosso bene sul mercato favorendo una scalata verso i vertici della Serie A ma se in inverno è arrivata gente come Ghoulam o Jorginho ci sono stati anche dei clamorosi flop. Era in prestito con diritto di riscatto, che il Napoli si è ben guardato dall' esercitare.

Non solo Icardi: Agresti svela i tre obiettivi dell'Inter

Chi sta cercando davvero l' Inter ? Oltre alle voci societarie, e a prescindere dal tormentone legato al rinnovo di contratto di Icardi, il club nerazzurro si sta muovendo sotto traccia anche per rafforzare la squadra ma più che al mercato di gennaio pensa a giugno. Parlando a Microfono Aperto di Radio Sportiva Agresti indica le prorità dell' Inter e dice : Modric, Barella e Milinkovic Savic sono obiettivi dell' Inter.

Higuain, ultime ore in rossonero: mossa Milan per il suo erede

Il tecnico del Milan Gattuso è concentrato sulla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. In campo ci sarà, Higuain ma potrebbe anche essere l' ultima partita, in rossonero, del Pipita. Si parla di un accordo già raggiunto tra il Chelsea e la Juventus, proprietaria del cartellino di Higuain. Leonardo, a vrebbe già contattato Preziosi, patron del Genoa, per avere informazioni su Piatek. Il centravanti polacco, cercato da mezza Europa, potrebbe essere il sostituto ideale di Higuain.

Balotelli, tre opzioni per il futuro

Chiusa, la sua avventura al Nizza, Super Mario deve scegliere dove rimettersi in gioco. L' O.Marsiglia lo insegue da tempo e sarebbe l' opzione più probabile. Balotelli, sognerebbe un ritorno nel massimo campionato italiano. Sassuolo e Bologna sarebbero pronte a farsi avanti in maniera seria.

La Juve ha fretta: Ramsey a gennaio

Ci sarebbe, da parte della Juventus, il tentativo di provare a portare Ramsey a Torino già durante la finestra di mercato invernale. la Juventus starebbe provando a convincere il club inglese a cedere Ramsey già durante l' attuale sessione di mercato. L' Arsenal sarebbe intenzionata a chiedere 20 milioni di euro per liberare il 28enne centrocampista gallese, soldi che verrebbero immediatamente girati al Barcellona per Denis Suarez, indicato come più che probabile sostituto proprio di Ramsey.

Napoli, si avvicina Lobotka

In attesa di novità sul fronte Allan, il Napoli, secondo Sky Sport, sarebbe in trattativa con il Celta per il cenytrocampista slovacco Lobotka. Ci sarebbe anche già l' offerta. Si parla di un' offerta da due milioni di euro, con diritto di riscatto a 18 milioni.

Il Real Madrid sceglie Hazard

Oltre a Piatek, asso del Genoa, il Real Madrid pensa anche al futuro. Secondo il Telegraph, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo di Hazard, vero grande obiettivo di Florentino Perez per la prossima stagione. L' eventuale arrivo di Hazard a Madrid dovrebbe portare all' addio di Modric.

Dybala enigmatico sul suo futuro alla Juventus

Paulo Dybala, non sta trovando più la via della rete come nello scorso anno. Lo stesso Dybala a Canal Plus ha dichiarato : Difficile sapere cosa riserva il futuro. Un giocatore sa dove gioca oggi, però sto molto bene alla Juventus. In ogni casa, io sto molto bene alla Juventus. Dybala ha sottolineato l' amore che nutre per i colori della Juventus, ma ha sottolineato come il futuro di un calciatore, compreso il suo, è sempre soggetto a decisioni che potrebbero essere prese in pochi mesi.

Monchi spiega la strategia della Roma sul mercato

Prima del fischio iniziale di Roma - Entella, ottavo di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, ha parlato a Rai Sport del mercato del club capitolino. Noi stiamo cercando giocatori per alzare il livello qualitativo della rosa , ha dichiarato Monchi , ma se non lo troviamo rimaniamo così. La squadra per me è forte, le soluzioni vanno trovate dentro la squadra.

Milan-Piatek, segnali di apertura

Il Milan, in attesa di novità da Londra per la partenza di Gonzalo Higuain, sta sondando il mercato per cautelarsi dalla partenza dell' argentino. Negli ultimi giorni l' obiettivo numero uno dei rossoneri sembra essere Krzysztof Piatek del Genoa. A Casa Milan si aspetta che la questione Pipita si risolva prima di affondare il colpo per il polacco, ma intanto sono allo studio diverse formule per accontentare il Genoa e non gravare troppo sul bilancio in ottica Fair Play Finanziario.

Non c'è il Milan nei progetti di Alvaro Morata

Non c' è il Milan nei progetti di Alvaro Morata. I rossoneri, che si stanno rassegnando a perdere Higuain, possono depennare il nome dello spagnolo dalla lista dei calciatori per i quali operare un tentativo nei prossimi giorni, quando avranno le idee più chiare sul futuro del Pipita, molto attratto dall' idea di salutare Gattuso per tornare sotto la guida di Sarri.

Lo Zenit annuncia il ritorno di Rigoni

Mancava solamente l' annuncio, è arrivato. Emiliano Rigoni, che non rientrava nei piani tecnici dell' allenatore Gian Piero Gasperini.

Jordi Alba stizzito con il Barcellona

Jordi Alba dopo la vittoria del Barcellona contro l' Eibar ha risposto stizzito sulla sua situazione contrattuale : Sulla mia situazione non ci sono novità. Io sono tranquillo, Barcellona è la mia vita e so che il mio futuro dipende dal mio rendimento. Il giocatore è stato accostato alla Juventus.

Solskjaer: "Stupiti da Giuseppe Rossi"

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa ha parlato di Giuseppe Rossi, che svincolato si sta allenando da alcuni giorni con i Red Devils : Non lo ingaggeremo, credo. Rossi si sta allenando bene con noi, sembra in forma.

Icardi infastidito, le indiscrezioni sull'incontro con l'Inter

Continua l' estenuante tira e molla a suon di indiscrezioni e dichiarazioni al veleno tra l' entourage di Mauro Icardi e l' Inter per il rinnovo del contratto. Wanda chiede circa 9 milioni di euro per il suo assistito, l' Inter parte da una proposta di 6 milioni netti a stagione con bonus fino a 7 milioni e mezzo, e soprattutto spera di di togliere la clausola rescissoria che invece Icardi vorrebbe mantenere.

Lasagna spiega a tutti dove giocherà

Kevin Lasagna, tra i quali Bologna, Parma e Spal, è stato esplicito. L' ex Carpi ha spiegato che non si muoverà dall' Udinese, formazione che ha bisogno anche dei suoi gol per raggiungere la salvezza.

Per Guerra l'ha spuntata il Vicenza

Il Vicenza ha comunicato di avere acquisito, a titolo definitivo dalla Feralpisalò, i cartellini di Simone Guerra e Marco Martin. Guerra, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020. Alla Feralpisalò dal luglio 2015, ha messo a segno 42 reti condite da 20 assist. Martin, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2019. Arrivato alla Feralpisalò nella scorsa stagione ha collezionato oltre 40 presenze con i gardesani.

Obiang furioso, la Fiorentina spera

Pedro Obiang sarebbe irritato e molto scontento dopo la mancata chiusura del suo trasferimento alla Fiorentina, che sabato sembrava ormai fatto. Il West Ham ha posto il veto sulla cessione del giocatore dopo il sopraggiungere di un' offerta del Lille : i francesi sono pronti a pagare 10 milioni di euro senza rate.

Barella beffato, il Chelsea vira su Paredes

È quello che ha fatto Leandro Paredes, centrocampista argentino ex Roma, ora allo Zenit, ma promesso sposo del Chelsea. Il giocatore ha infatti retwittato un post su Twitter di un tifoso dei Blues che si era detto sicuro in merito al centrocampista da scegliere per sostituire Cesc Fabregas. Sarri sta quindi per essere accontentato con Paredes, che ha deciso da tempo di lasciare la Russia. Affare da 30 milioni che fa sfumare l' ipotesi del trasferimento a Londra di Nicolò Barella.

La Juventus accelera, il campione può arrivare subito

Nulla è impossibile per la Juventus del dopo Cristiano Ronaldo. Dopo aver chiuso per il primo acquisto in vista della prossima stagione, e che acquisto, Aaron Ramsey dell' Arsenal, con il quale i bianconeri hanno già trovato l' accordo definitivo per un quinquennale da 6.5 milioni netti bonus esclusi, presso la sede dei campioni d' Italia alla Continassa ha preso il via la seconda parte del piano : anticipare l' arrivo del centrocampista gallese.

Ansia Inter per Godin, l'affare può complicarsi

Dalle parti del Wanda Metropolitano, non si sono ancora arresi alla partenza del Capitano. Il Cholo non ha mai nascosto di voler puntare, alla panchina dell' Inter, ma per il momento nella sua testa c' è solo l' Atletico ... : Non immagino un Atletico senza Godin. Diego è il nostro capitano e abbiamo bisogno di lui.

Higuain è più lontano dal Milan, sprint per il sostituto

C’è sempre la Juventus nel destino di Gonzalo Higuain. Il Pipita era approdato al Milan a fine luglio dopo essere stato scaricato dai bianconeri freschi di ingaggio di Cristiano Ronaldo. Poi la, forse breve, permanenza dell’argentino in rossonero ha vissuto la svolta in negativo proprio durante lo scontro diretto di novembre, che ha visto l’attaccante sbagliare un rigore e venire poi espulso per proteste. Da quel momento Higuain e il Milan si sono progressivamente allontanati sempre di più, tra digiuno di gol prolungato e interrotto solo nell’ultima partita del girone di andata contro la Spal, e quel linguaggio del corpo che sembra trasmettere chiara la volontà di interrompere anzitempo un’avventura iniziata con molto entusiasmo e voglia di riscatto, ma che sembra dover vivere il capolinea proprio nella sfida di Supercoppa contro la Juventus. Sullo sfondo c’è il ritorno di Higuain alle dipendenze di Maurizio Sarri, che sta lavorando ai fianchi la dirigenza del Chelsea per farsi acquistare un centravanti che risolva il problema dei gol dei Blues. Affinché Gonzalo approdi a Londra e lasci l’Italia dopo sei stagioni, però, tutti i tasselli devono andare al proprio posto. Nell’ordine: il giocatore accontentato sul piano dell’ingaggio, la Juventus soddisfatta in vista della cessione definitiva del Pipita e il Milan pronto a sostituire il centravanti partente con un sostituto all’altezza. Il primo punto sembra il meno preoccupante, sugli altri due le società lavorano e lavoreranno a margine della gara di Gedda. Il club bianconero, che vedrebbe positivamente il trasferimento di Higuain al Chelsea, ha pronta una nuova proposta per il club di Abramovich, da sottoporre alla donna dei conti, Marina Granovskaia: prestito oneroso da 18 mesi per coprire una somma complessiva di 54 milioni di euro, data dai 27 di prestito per la metà di questa stagione e la prossima, più gli altri 27 per l’anno e mezzo di stipendio al lordo. Un passo che potrebbe essere decisivo, ma che per concretizzarsi ha bisogno che il nuovo 9 del Milan abbia un nome e un volto in tempi brevi. Con Morata lontano, prende corpo l’ipotesi che porta a Krzysztof Piatek: il Genoa fa muro sulla cessione immediata del bomber polacco rivelazione del girone d’andata, ma Leonardo ci lavorerà anche sull’Arabia Saudita, dove Higuain potrebbe vivere le ultime ore da rossonero.

La Juventus manda un messaggio a Paul Pogba

Sostenere che l' esonero di José Mourinho abbia leggermente complicato il mercato della Juventus non è certo un concetto azzardato. La fine della tormentata era Mourinho ha fatto bene a tanti , su tutti Paul Pogba , che è tornato a offrire prestazioni di alto livello. Un ostacolo, per la Juventus, visto che società e tifosi sognano il grande ritorno.

Giuseppe Rossi si allena con lo United

Giuseppe Rossi torna a Manchester : l' ex attaccante della Fiorentina, si allenerà nei Red Devils guidati da alcune settimane da Ole Gunnar Solskjaer, subentrato a José Mourinho. Pepito, che proprio con lo United aveva esordito tra i professionisti con grandi speranze nel 2004, si allenerà con Pogba e compagni ma per lui non sono previsti contratti.

Milan-Carrasco, parla la moglie

Noémie Happart , moglie di Yannick Carrasco , ha parlato del futuro dell' ex attaccante esterno dell' Atletico in un' intervista a Journal de 13 heure. Yannick ha avuto delle proposte dalla Germania, dalla Spagna, dall' Inghilterra e dall' Italia ma finora non c' è stato nulla di concreto e nessuna firma. Carrasco, accostato al Milan nelle ultime settimane, è attualmente al Dalian Yifang, in Cina.

Juve-Khedira, "addio a giugno"

Sami Khedira verso l' addio alla Juventus a giugno. Il centrocampista tedesco lascerà il club bianconero in estate nonostante abbia rinnovato da poco il suo contratto fino al 2021.

Obiang-Fiorentina, ecco perché il West Ham ha bloccato tutto

Frenata clamorosa del West Ham per Pedro Obiang alla Fiorentina. L' affare sembrava ormai concluso con il sì convinto dell' ex giocatore della Sampdoria e l' accordo sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus. Gli agenti del giocatore stanno lavorando per ricucire lo strappo.

Napoli, i 5 acquisti top del mercato di gennaio

Negli ultimi anni il Napoli nel mercato invernale ha spesso effettuato operazioni minori, ingaggiando soprattutto giovani promesse oppure rincalzi che non hanno sfondato in azzurro. Henrique - Il brasiliano approda al Napoli negli ultimi giorni del mercato di riparazione del 2014. E il Napoli ne ricava 60 milioni. Ghoulam - Nel mercato di riparazione del 2014 il Napoli decide di investire 5.5 milioni su un esterno sinistro del Saint-Etienne, colonna della nazionale algerina.

Everton Luiz, ultimo pensiero alla Spal

L' ex centrocampista della Spal Everton Luiz ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Real Salt Lake, nella Major League Soccer : La MLS sta crescendo e diventando sempre più competitiva : arrivo in un club strutturato, con potenziale e voglia di crescere ancora. Un pensiero alla Spal : Ho realizzato il mio sogno di giocare in una lega tra le più grandi del mondo come la Serie A, però non ho trovato tanto spazio e allora ho deciso di guardare avanti.

Obiang-Fiorentina, è fatta: tutte le cifre

Pedro Obiang è della Fiorentina. L' ex centrocampista della Sampdoria lascia il West Ham e torna in serie A dopo tre anni e mezzo : il club viola lo ha prelevato a titolo definitivo.

Higuain-Milan al capolinea. Le parole di Gattuso

Sembra davvero arrivata all' epilogo, l' esperienza di Gonzalo Higuain al Milan. In questo momento è un giocatore del Milan e ce lo teniamo ben stretto, ma non so cosa succederà. La gara dell' addio potrebbe essere proprio contro la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore : Non ho capito bene quali sono i malumori di Higuain, ha concluso Gattuso, Perché vedo un ragazzo contento, coinvolto nello spogliatoio.

Gattuso, parole rivelatrici sul futuro di Higuain

Al termine della gara di Marassi, infatti, lo stesso Gattuso non ha potuto fare a meno di rispondere alle domande sul futuro del Pipita, rimasto a secco anche a Genova e sempre nel mirino del Chelsea di Sarri. La gara dell' addio potrebbe essere proprio contro la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore : Non ho capito bene quali sono i malumori di Higuain, ha concluso Gattuso, Perché vedo un ragazzo contento, coinvolto nello spogliatoio.

Juventus, sgarbo all'Inter: un top nel mirino

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juventus è pronta ad aggiudicarsi Luka Modric sbaragliando così la concorrenza dell' Inter. La Juventus starebbe quindi tessendo la trama grazie anche all' aiuto di Jorge Mendes, potrente agente di Ronaldo che potrebbe fare da intermediario nella trattativa.

Ancelotti esce allo scopertov

Nella sfida contro i neroverdi Allan è escluso dall' 11 titolare ma Ancelotti tranquillizza i tifosi : È vero, non giocherà dall'inizio ma il mercato non c' entra. In uscita c' è invece Rog, come conferma l' ex tecnico del PSG : In uscita valutiamo solo il prestito di Rog.

Il Torino sfida la Fiorentina per un centrocampista

Sul centrocampista del West Ham è forte il pressing della Fiorentina ma nelle ultime ore sembra che anche il Torino abbia tastato il terreno. Il Torino, dato lo stallo nella trattativa con Fofana dell' Udinese, si starebbero guardando intorno e potrebbero ingaggiare un duello con i viola per aggiudicarsi proprio Obiang.

Badelj scontento, il Milan osserva interessato

Milan Badelj non è contento dello scarso minutaggio riservatogli da Simone Inzaghi e potrebbe salutare Roma già in questa finestra invernale. Il centrocampista croato in estate è stato vicino al Milan ma la Lazio ha anticipato sul tempo i rossoneri e si è aggiudicata l' ex Fiorentina. Parole che aprono alla cessione di giocatori come Badelj, ancora nel mirino del Milan e che potrebbe accasarsi proprio in rossonero.

La Roma ha trovato la chiave per arrivare a Mancini

Gianluca Mancini è sempre più vicino a diventare un difensore della Roma, anche se molto probabilmente vestirà la maglia giallorossa solo a luglio. Il difensore nato a Pontedera e che l' Atalanta ha acquistato dal Perugia nell' estate del 2017 è una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione, in cui ha già segnato 4 reti in campionato. L' Atalanta per il giocatore vuole 25 milioni e la Roma è disposta a trattare.

Su Eysseric Corvino alza la voce

Valentin Eysseric potrebbe essere uno dei giocatori in partenza dalla Fiorentina nel mese di gennaio. Ecco perché per lui si parla con insistenza di un ritorno in Francia, con la società gigliata che però non ha alcuna intenzione di svenderlo. Sia il Nizza che il Saint-Etienne, le due squadre con cui ha giocato in Ligue 1, hanno infatti già bussato alla porta della Fiorentina.

Diego Falcinelli aspetta il Parma

Diego Falcinelli aspetta il Parma. L' attaccante, che a Bologna in campionato non è ancora andato a segno, ha detto no al Frosinone : a quanto sembra attende una chiamata da parte del club ducale, che sta valutando il suo ingaggio. Falcinelli compirà 28 anni nel prossimo mese di giugno.

Higuain: Milan sulle spine per una telefonata

Gonzalo Higuain è salito con un sorrisone sul treno che ha portato il Milan a Genova per la trasferta di Coppa Italia contro la Sampdoria. La dirigente del Chelsea avrebbe personalmente telefonato a Torino per chiedere Higuain, con la Vecchia Signora che avrebbe però risposto di no. Un rifiuto motivato per semplici ragioni economiche : i bianconeri non intendono lasciar partire Higuain in prestito secco, ma solo in presenza di garanzie inequivocabili sul riscatto al termine del campionato.

Tre le opzioni per Ervin Zukanovic

Tre opzioni per Ervin Zukanovic, che potrebbe lasciare il Genoa in questa sessione di mercato. Il difensore bosniaco piace a Cagliari, Spal e Udinese. I ferraresi, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbero in vantaggio perché avrebbero la preferenza da parte del calciatore.

Alvino fa sognare Napoli: Adl vuol comprare il nuovo Mertens

Indiscrezioni sul mercato del Napoli arrivano da Carlo Alvino. Il Napoli fa sul serio. è l' erede naturale di Ciro, forse anche più forte tecnicamente o ancora : Ne ho sentito parlare un Dries all'ennesima potenza. ALLA PLAY È GiÀ UN FENOMENO, l' operazione viene approvata all'unanimità : Mertens e Callejon invecchiano, i nuovi non convincono del tutto, giusto cercare un esterno / seconda punta per il prossimo anno.

Wanda Nara seduce Moratti: "Icardi ha ragione"

Massimo Moratti sta con Wanda Nara. Non è gossip, perché il rapporto tra la show-girl argentina e Mauro Icardi va a gonfie vele, ma la presa di posizione dell' ex presidente dell' Inter sulla vicenda del contratto è abbastanza netta. Queste le parole di Wanda che hanno scatenato il putiferio nella giornata di mercoledì : Il rinnovo di Icardi con l' Inter ad oggi è molto lontano. Non è logico rinnovare il contratto per la cifra che Mauro guadagna oggi.

Il Verona vicino a Faraoni del Crotone

Marco Davide Faraoni sta per diventare un giocatore del Verona. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, la società scaligera è vicina a chiudere l' accordo con il Crotone. Il difensore ex Inter si trasferisce in Veneto con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Ufficiale, Fabregas è del Monaco

Cesc Fabregas è ufficialmente un nuovo calciatore del Monaco. Nello stesso momento è arrivato anche il saluto del Chelsea, ex club del centrocampista spagnolo. Fabregas è stato seguito a lungo dal Milan, ma i problemi con la Uefa dei rossoneri e un' offerta economica irrinunciabile del Monaco hanno spianato la strada verso la squadra allenata da Thierry Henry.

Gattuso non si sbilancia su Higuain

Oltre a Lazio - Novara, sabato sarà il giorno di Milan e Juventus, in campo rispettivamente sui campi di Sampdoria e Bologna in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì 16 a Gedda. Il tema, è il mercato e il futuro di Gonzalo Higuain. Sul quale Ringhio non si sbilancia : Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria.

Luis Muriel spiega il no al Milan

Tra le prime domande rivolte dai giornalisti, quell sul motivo del no al Milan, che si era interessato al giocatore arrivando anche a raggiungere un accordo con il Siviglia : A inizio dicembre avevo dato la mia parola ai Della Valle che hanno fatto un grande sforzo. Negli ultimi giorni c' è stata la possibilità di andare al Milan, ma avevo già decido e non avevo intenzione di cambiare idea.

Sarri chiede due giocatori al Chelsea

La squadra di Sarri ha perso contatto con i primi posti in Premier dovendo ripiegare sull' obiettivo di tornare in Champions League dopo un anno di assenza. Non so nulla in prima persona ha detto Sarri. Sarri va poi all' attacco del Bayern Monaco, che non ha nascosto il proprio interesse per il talentino Callum Hudson-Odoi : Il Bayern non ci sta rispettando. Non è professionale il fatto che dica di volere Hudson-Odoi, perché è sotto contratto con il Chelsea.

Che battaglia per Guerra

C' è in atto un' autentica battaglia di mercato per Simone Guerra. L' attaccante, che potrebbe lasciare la Feralpisalò, piace a molti. Stanno monitorando con attenzione la situazione del bomber anche la Ternana e il Piacenza, quest' ultima città di nascita di Guerra.

Tuchel riapre le porte a Rabiot

Sono pronto a ogni tipo di soluzione, anche a reintegrarlo nel gruppo qualora il suo rapporto con la dirigenza si normalizzasse. Tra me e lui non c' è alcun problema. Il centrocampista, 24 anni ad aprile. Ma i catalani non hanno ancora trovato la quadra con l' esigente madre - manager del ragazzo.

Spal, ecco il budget per il mercato

La Spal è una delle squadre più chiacchierate per il mercato di gennaio. A fare il punto della situazione è stato il patron Simone Colombarini che, intervenendo a Radio Marte, ha specificato il budget che verrà utilizzato per rinforzare l' organico : A giungo abbiamo costruito una rosa anche troppo ampia per cui verrà smaltita e investiremo le somme ricavate per ritoccare dove possibile la rosa attuale.

Spal, porte girevoli a centrocampo

Porte girevoli a Ferrara, con il reparto nevralgico della Spal che potrebbe essere stravolto in questo mercato di gennaio. Chi starebbe per farlo e chi invece non sembra intenzionato a restare ecco che di spazio ce n' è e ce ne potrebbe essere ancora di più.

Icardi, svelato il piano B di Marotta: nel mirino un big della Juventus

Se la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi dovesse naufragare, Beppe Marotta ha già pronto un clamoroso piano B Secondo quanto riportato da Tuttosport il neo amministratore delegato nerazzurro sta pensando a una strategia per arrivare a Paulo Dybala, la Joya che lui stesso portò alla Juventus nel 2015, strappandolo proprio all' Inter. Il presidente Steven Zhang ha tranquillizzato i tifosi : Mauro è il nostro capitano, presto ci incontreremo e parleremo del suo contratto.

Calhanoglu, Gattuso rifiuta la ricca offerta del Lipsia

Gennaro Gattuso crede in Hakan Calhanoglu e lo blinda. Secondo quanto riporta Tuttosport il tecnico del Milan ha posto il veto sulla cessione del centrocampista turco, che da settimane è nel mirino del Lipsia. Finora anche il numero 10 rossonero non ha manifestato la volontà di andare via.

Roma, il padre di Coric attacca

Ante Coric non trova spazio a Roma e il suo agente, si è sfogato a IndexHR : Volevamo lasciare a tutti i costi la Dinamo Zagabria che si era comportata nel peggiore dei modi con mio figlio. Ante mi ha chiamato e mi ha detto che la Roma non lo lascerà partire. Di recente ho contattato Di Francesco per chiedergli informazioni sulla crescita di Ante, mi ha risposto che al momento ci sono tre giocatori italiani che sono sopra di lui nelle gerarchie.

Juventus-Pogba: maxi scambio con lo United per il francese

La Juventus non molla Paul Pogba. Ma il club bianconero non si è ancora arreso, e tornerà all' assalto del giocatore a giugno : Paratici sta ragionando sulla proposta dei Red Devils, che, indisposti a fare sconti per un giocatore pagato 105 milioni di euro due anni fa, hanno chiesto di inserire nella trattativa l' esterno brasiliano Douglas Costa.

Il Parma ha chiesto Barak

Il Parma, ha chiesto informazioni all' Udinese su Antonin Barak, che a causa di alcuni infortuni non sta trovando spazio nei friulani. Lo riporta Sky. Il ceco potrebbe sbarcare in Emilia in prestito, anche se l' affare è in salita : da Udine fanno sapere che Davide Nicola conta su di lui.

Fiorentina, possibile scambio con il Monaco

Fiorentina e Monaco ragionano su un possibile scambio nella sessione invernale di calciomercato. Il club viola sta cercando di piazzare nel club monegasco Eysseric e Dabo, che potrebbero sbarcare nel Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lazio, tre ai saluti

La Lazio, in attesa di novità sul fronte Zappacosta, pensa anche alle cessioni. Sarebbero ben tre i giocatori con le valigie pronte, ossia Basta, Caceres e Murgia. L' uruguaiano Caceres, potrebbe finire al Parma ma avrebbe anche richieste dalla Spagna e dalla Cina. Da capire anche il futuro di Murgia che cerca una squadra dpove poter giocare con più continuità.

Inter-Icardi, fissato l'incontro per il rinnovo

Dopo le tante e pesanti esternazioni, di Wanda Nara e le parole, sempre attraverso il mondo social, dello stesso Icardi, è, finalmente, arrivata la conferma, da parte dei vertici dell' Inter, di un imminente incontro per discutere proprio del rinnovo del capitano della squadra nerazzurra. Intanto le squadre interessate ad Icardi sono alla finestra, pronte a farsi avanti nel caso il faccia a faccia tra Marotta e Wanda Nara dovesse finire in un nulla di fatto.

Roma, il Real interessato a Zaniolo

La scorsa estate, nell' ambito dell' operazione che ha portato Nainggolan all' Inter, Zaniolo è diventato, nel giro di poco tempo, un elemento fondamentale della Roma di Di Francesco, tanto da intrigare il Real Madrid. Secondo Sky Sport, pronto ad una rivoluzione, starebbe osservando, con attenzione, Zaniolo.

Barça, offerto Malcom a Sarri

Malcom potrebbe presto lasciare il Barcellona. L' ex Bordeaux ha faticato ad imporsi in blaugrana ed ora si parla di una sua possibile cessione durante il mercato invernale. Sky Sport UK parla di un possibile scambio di giocatori con il Chelsea del tecnico Sarri.

Il Milan interessato a un esterno del Lione

Il Milan sta valutando diversi calciatori per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. In attesa di ricevere delucidazioni dall' Uefa in merito alle limitazioni imposte per la violazione del Fair Play Finanziario, Leonardo e Maldini continuano a lavorare. Secondo quanto riporta l' Equipe, i due dirigenti rossoneri avrebbero messo nel mirino Maxwel Cornet del Lione.

Il rinnovo di Icardi, parlano Zhang e Marotta

Il rinnovo di Icardi sta occupando da diversi giorni le prime pagine dei giornali. Al termine dell' incontro, Zhang e Marotta hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. È normale che i giornali che i giornali parlino del rinnovo di Icardi, Mauro è il nostro capitano e non ci faremo condizionare da quello scritto dai giornali. A fargli eco Marotta : I tifosi possono stare tranquilli sul rinnovo di contratto di Icardi.

Il Frosinone tenta Schiattarella

Il contratto di Pasquale Schiattarella con la Spal è in scadenza a giugno 2020 e le pratiche per il rinnovo procedono con enorme difficoltà. Una delle ragioni è l' inserimento del Frosinone che, secondo La Nuova Ferrara, ha proposto al centrocampista classe 1987 un ricco ingaggio fino al 2021. Ricevuta questa proposta, ma fin da subito la Spal non è sembrata intenzionata a pareggiare l' offerta dei ciociari.

Herrera in Italia: colpo di scena

Hector Herrera e il suo contratto con il Porto in scadenza a giugno hanno attirato diversi club. Per raggiungere la qualificazione alla Champions, Monchi vuole regalare Herrera a Di Francesco, metronomo del centrocampo del Messico e del Porto, prossimo avversario proprio dei giallorossi in Champions League, in programma il prossimo 12 febbraio a Roma l' andata e il ritorno sarà il 6 marzo.

"Palomino vuole il Boca Juniros"

Non usa mezzi termini Gustavo Alfaro, neo tecnico del Boca Juniors, per affrontare la questione legata a Josè Palomino, difensore dell' Atalanta. L' intenzione di Palomino è quella di venire al Boca Juniors - ha esordito l' allenatore degli Xeneizes, il nostro club lo vuole, io lo voglio, però è difficile.

Parma-Caceres, la Lazio frena

Martin Caceres è finito nel mirino del Parma. Secondo quanto riferisce il Messaggero, per far partire l' uruguaiano la Lazio vuole un indennizzo economico, mentre i gialloblu vorrebbero il cartellino dell' ex Juventus gratis. La Lazio non vuole assecondare tutte queste richieste e ora la trattativa si trova in una fase di stallo, con i due club fermi sulle loro posizioni.

Il Tottenham piomba su un milanista

Secondo la stampa inglese il Tottenham avrebbe messo nel mirino Frank Kessie per rimpiazzare Mousa Dembele. Fino ad ora la società rossonera è riuscita a blindare il roccioso ivoriano ma qualora l' offerta del Tottenham dovesse risultare adeguata, Leonardo potrebbe cederlo per fare cassa.

Ramsey-Juve, Emery dice la sua

Il trasferimento di Aaron Ramsey alla Juventus sembra in dirittura d'arrivo e il giocatore vestirà la maglia bianconera da luglio. Prima dell' ultima partita ho chiesto a Ramsey se fosse pronto per aiutarci, lui ha risposto voglio giocare e lo ha fatto con grande impegno.

Sergio Ramos avvicina Isco alla Juventus

Il rapporto tra Isco e Scolari sembra essere ai minimi termini e il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos ha confermato : Si può ricomporre la situazione fra Solari e Isco ? È complicato, al Real tutti vogliono giocare.

Fiorentina, occhi puntati su Napoli

Continua la ricerca della Fiorentina per trovare un centrocampista che si adatti allo stile di gioco di Stefano Pioli. Al momento il primo nome sulla lista di Corvino è quello di Amadou Diawara. Diawara, ha un contratto in scadenza con il Napoli nel 2021 e De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cederlo a meno di trentacinque milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dalla Fiorentina che proverà a prenderlo in prestito.

Napoli, sale l'opzione tedesca per Rog

Marko Rog sta per lasciare il Napoli. Secondo quanto riporta Sky, il centrocampista croato andrà in prestito in Bundesliga, allo Schalke 04. Il giocatore vuole trovare più spazio e ha accettato di buon grado la destinazione.

Cagliari, occhi su un ex milanista

L' avventura di Gianluca Lapadula al Genoa sembra essere al capolinea : il giocatore non ha trovato spazio, complice l' esplosione di Piatek, e vorrebbe cambiare aria. Anche il Pescara ci aveva fatto un pensierino ma il presidente degli adriatici, si è chiamato fuori per questioni di budget.

Mourinho: "Real? Sono onorato"

L' ex manager del Manchester United José Mourinho in un' intervista a Correio do Manha parla del suo futuro : Benfica ? Voglio rispettare un grande club e un grande presidente. Oggi non ho intenzione di tornare in Portogallo e non sono un' opzione per il Benfica.

Milan, Calhanoglu verso l'addio

Hakan Calhanoglu potrebbe presto tornare in Bundesliga. Il centrocampista del Milan secondo quanto riporta calciomercato.com avrebbe raggiunto un principio d'accordo con il Lipsia, pronto a sborsare 20 milioni di euro nelle casse dei rossoneri per avere il giocatore.

Icardi si schiera con Wanda e tuona: "Voglio un'offerta corretta"

Mauro Icardi conferma la sua fiducia totale nei confronti della moglie-agente Wanda Nara nonostante i rapporti sempre più gelidi tra la rappresentante del bomber argentino e l' Inter e le difficoltà crescenti nella trattativa per il rinnovo del contratto con la società nerazzurra. Ci sono club molto importanti interessati a mettere sotto contratto Mauro, ovvero i due club più importanti di Spagna con i quali abbiamo ottimi rapporti, più una squadra inglese e una francese.

Colpo Brescia: preso Dessena dal Cagliari

È il messaggio di saluto su Twitter del presidente del Cagliari Tommaso Giulini a Daniele Dessena, passato al Brescia a titolo definitivo dopo tanti anni in rossoblu. Il calciatore chiude una lunga avventura con il Cagliari che lo ha visto protagonista per ben 9 stagioni. Nato a Parma, Dessena ha stretto subito un rapporto forte con il Cagliari e la Sardegna : nel 2015 ha ereditato la fascia di capitano da Daniele Conti.

Milan, dal Valencia l'assist per Batshuayi

Potrebbe esser giunta al capolinea l' esperienza di Michy Batshuayi al Valencia. A confermarlo è stato il direttore generale del club Mateu Alemany : Stiamo negoziando la cessione con vari club, spero si concretizzi nei prossimi giorni. Batshuayi era stato accostato al Milan e ora che Higuain potrebbe volare in Inghilterra, la società rossonera sarebbe pronta a sostituirlo proprio con l' ex Borussia Dortmund.

Adani si sbilancia su Nandez

Il trasferimento d el centrocampista Nahitan Nandez dal Boca Juniors al Cagliari sembra in dirittura d'arrivo. Sul centrocampista classe 1995, vicino al Chelsea, è intervenuto Daniele Adani : È un uruguagio che farebbe bene a tutti, ancor di più al Cagliari.

Andersen manda un messaggio all'Inter

Il difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha mandato un messaggio all' Inter in un' intervista a Sky : Io come Milan Skriniar ? Ho letto e sentito tante volte queste paragone non mi dà fastidio. Andersen, per ora non si preoccupa del suo futuro : Non so, io penso solo a fare il massimo.

Higuain stufo del Milan: la mossa a sorpresa del Pipita

Sale la tensione tra il Milan e Gonzalo Higuain. Il Pipita non si è mai ambientato a Milano e desidera cambiare aria dopo soli sei mesi : vuole riabbracciare il suo ex mentore Maurizio Sarri al Chelsea e ha comunicato a Leonardo la sua intenzione di andarsene. Secondo indiscrezioni nella prossima settimana ci sarà un incontro fra la dirigenza dei campioni d' Italia e quella del Milan a Gedda per parlare dell' intricata situazione del Pipita.

Daniele Dessena riparte dalla serie B

Daniele Dessena è ufficialmente un giocatore del Brescia. Nelle casse del Cagliari sono invece entrati 500mila euro. Dessena aveva trovato poco spazio con Rolando Maran e ancora meno ne avrebbe avuto con l' arrivo di Valter Birsa, pallino del tecnico trentino.

Il Parma ha scelto per il dopo Frattali

Con Pierluigi Frattali in uscita il Parma è alla ricerca di un nuovo secondo per Luigi Sepe. La società ducale si è fatta avanti con il Milan per Alessandro Plizzari, che è rientrato alla casa madre dopo l' esperienza vissuta tra i pali della Ternana.

Juventus: I 7 acquisti flop di gennaio

1. Thierry Henry : già, incredibile ma vero. Per la Juve è stata una meteora di cui in pochi si ricordano se non coloro che maledicono la sua frettolosa cessione. La sua esperienza in bianconero è durata lo spazio di pochi mesi, in tutto meno di 200 giorni. Davvero poco, troppo poco. 3. 4. 5. 6. 7.

Marotta tenta un altro sgambetto alla Juventus

Il nuovo amministratore delegato dell' Inter sta mostrando un certo interesse per Cristian Romero, difensore classe 1998 del Genoa. Una carta che i piemontesi utilizzeranno per arrivare al buon esito della trattativa è rappresentata da Stefano Sturaro : il grintoso centrocampista, reduce dalla sfortunata parentesi portoghese con lo Sporting di Lisbona, è di proprietà della Juventus e sembra pronto a ripartire con il Genoa, la squadra nella quale è esploso calcisticamente.

Chievo e Spal tra scambi e obiettivi comuni

Chievo e Spal si muovono su binari quasi paralleli sul mercato. Però ogni tanto si incrociano : i due club, che stanno valutando l' ipotesi di arrivare allo scambio tra Paloschi e Stepinski, avrebbero tastato il terreno con la Juventus per il talentuoso Moise Kean, super- chiuso nel munitissimo reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri ma già negato al Bologna, dove giocherebbe con continuità.

Lazio, si punta Zappacosta

La Lazio è al lavoro per provare a migliorare la sua rosa. Si parla , con insistenza , di Zappacosta. L' esterno difensivo di proprietà del Chelsea ha un contratto con i Blues fino al giugno del 2021 ma potrebbe partire già a gennaio. Il Chelsea ci starebbe pensando.

Roma, Monchi chiaro: "Resto qui"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Monchi si è soffermato su tanti temi, compreso il suo futuro : Ogni giorno sento che mi dimetto o che mi mandano via. Si parla anche del giovane Zaniolo : Visto il rendimento, forse sarà il primo rinnovo che affronteremo.

Inter, il PSG all'assalto di Icardi

Come dichiarato da Wanda Nara, ossia Icardi. Il rinnovo con l' Inter è in stand by, in maniera importante, ai colori nerazzurri. Il prossimo 14 febbraio, Cavani compirà 32 anni. Per sostituire al meglio Cavani, il PSG punterebbe su Icardi. Un tridente formato da Neymar, Mbappé e Icardi farebbe la felicità di tutti i tifosi del PSG. Ovviamente, per poter dare il via all' assalto al capitano dell' Inter, servirà, prima, trovare un modo per piazzare Cavani.

Fumata bianca Juve-Ramsey: c'è la data della firma

Ramsey, giocherà con la maglia della Juventus. Ramsey terminerà la stagione con i Gunners per poi iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Da non escludere che l' arrivo di Ramsey possa portare alla cessione di Khedira, nonostante il contratto del tedesco con i bianconeri sia in scadenza nel giugno del 2021. Completata l' operazione legata a Ramsey, Paratici proverà ora a trovare una soluzione al caso Higuain.

Samp, riecco Gabbiadini con la clausola Champions

Il calcio italiano saluta il ritorno di Manolo Gabbiadini. Due anni dopo l' addio al Napoli per volare in Inghilterra e indossare la maglia del Southampton, l' attaccante bergamasco ha coronato l' obiettivo di tornare ad essere un giocatore della Sampdoria, club lasciato nel gennaio del 2015 proprio per approdare al Napoli. A 28 anni, Gabbiadini si lega a vita o quasi alla squadra che lo ha visto vivere le stagioni migliori della carriera.

Milan, Morata più lontano: Higuain potrebbe rimanere

Attenzione però che gli affari nel reparto avanzato non siano due , proprio perché il rapporto tra l' ambiente milanista e Gonzalo Higuain sembra compromesso , nonostante il gol alla Spal. Dipendesse da Sarri, da Higuain e dal Milan, l' affare sarebbe già fatto : il Pipita al Chelsea, con l' eventuale riscatto dalla Juventus che andrebbe a cadere sui londinesi, e Alvaro Morata in rossonero. Sembra quindi concreto il rischio che Gonzalo e il Milan debbano convivere fino al termine del campionato.

Valter Birsa al Cagliari, c'è l'annuncio

Il Cagliari Calcio ha annunciato l' avvenuto ingaggio di Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Birsa, è originario di San Pietro-Vertoiba, in Slovenia. Quindi il passaggio al Torino e al Milan.

Per Paloschi il Chievo ha la chiave

Potrebbero diventare due i polacchi a disposizione del tecnico della Spal Leonardo Semplici. Il Chievo insiste con Alberto Paloschi, e per arrivare al bomber bresciano potrebbe proporre uno scambio con Mariusz Stepinski.

Wanda Nara esplode contro l'Inter: "Icardi così non rinnova"

Il rinnovo di Icardi con l' Inter ad oggi è molto lontano. Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall' Inter, sono le parole di Wanda Nara, che incalza. Crediamo che Mauro si trovi ad un livello superiore. Le dichiarazioni dell' agente di Maurito arrivano dopo l' indiscrezione - bomba di TycSports, secondo cui Icardi non rinnoverà il contratto con l' Inter, in scadenza il 30 giugno 2021.

In Ligue1 si rivede Vainqueur

William Vainqueur torna in Ligue1. L' ex centrocampista del Nantes e dell' Olympique Marsiglia, visto in Italia con la casacca della Roma, giocherà in prestito fino al termine della stagione con il Monaco e sarà quindi compagno di reparto di Cesc Fabregas. Vainqueur, francese di origini haitiane, è sotto contratto con i turchi dell' Antalyaspor fino al maggio del 2020.

Skriniar si sfoga contro la stampa slovacca

Milan Skriniar si infuria con la stampa slovacca per alcune indiscrezioni uscite martedì su un suo probabile addio all' Inter. Secondo i giornali locali il centrale avrebbe espressamente chiesto al club nerazzurro di andare via. Scrivete cose delle quali non sapete nulla, siete delle m ... e.

Ore decisive per Pierluigi Frattali

Protagonista della promozione in serie A del Parma ma poi vistosi scavalcato nelle gerarchie da Luigi Sepe, giunto in Emilia dal Napoli, Pierluigi Frattali sta decidendo se tornare in cadetteria, dove giocherebbe con continuità. Il Foggia sta spingendo con decisione e attende una risposta dall' ex Cosenza e Avellino, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe propenso per il sì. Frattali, è entrato nel gruppo di Roberto D'Aversa nel gennaio del 2017.

Lazzari, Colombarini spiega tutto

Il patron della Spal Simone Colombarini a Radio CRC parla della situazione di Lazzari accostato al Napoli : Su Lazzari non c' è solo il Napoli. Non c' è da parte nostra né la volontà di cederlo adesso, né la necessità di cederlo in futuro. Il prezzo a giugno lo fa il mercato.

Il padre di Zaniolo punge la Fiorentina

Igor Zaniolo, il padre del centrocampista della Roma, in un' intervista al Messaggero ha svelato un retroscena di mercato sul figlio : Nicolò è stato a un passo dalla Juventus, lo avevano seguito per tutta la stagione così come Colonia e Villarreal. Zaniolo era stato precedentemente scartato dalla Fiorentina : L' addio alla Fiorentina ? Farlo ripartire dall' Entella è stata una mia idea, ho pensato che riavvicinandolo a casa avrebbe ritrovato la tranquillità che aveva perso.

Niente Napoli, Pavard è del Bayern Monaco

Benjamin Pavard è un giocatore del Bayern Monaco. Posso confermare che Pavard arriverà qui il primo luglio del 2019. È un giocatore giovane e un campione del Mondo, siamo felici e orgogliosi di essere stati capaci di prendere un giocatore del genere. Niente da fare quindi per il Napoli, che nelle scorse settimane aveva sondato la disponibilità del calciatore.

Juve, stupisce il nome per l'attacco: c'è lo zampino di Ronaldo

Il possibile arrivo di Morata nel club andaluso libererebbe la punta portoghese, grazie alla sapiente regia dell' agente Jorge Mendes, si accaserebbe alla Juventus, dove ritroverebbe amici e compagni di nazionale come Cristiano Ronaldo, a cui è legatissimo, e Cancelo.

Milan, i 5 top arrivati dal mercato di gennaio

A volte però è anche portatore di grandi colpi ed il Milan del passato ha trovato grandi campioni che hanno cambiato casacca proprio in inverno. Tredici gol in quattordici partite, cinque mesi ottimi che consentirono al Milan di qualificarsi alla Champions League. 4) Ronaldo : il 30 gennaio 2007 il Fenomeno approdò al Milan per la cifra di 7.5 milioni di euro più bonus. 3) Suso : il 17 gennaio 2015 viene ufficializzato il suo passaggio al Milan e gli inizi furono tutt'altro che brillanti.

Parma, sondaggio per Pjaca e altri tre juventini

Nell' incontro di martedì tra il ds della Juventus Fabio Paratici e il suo corrispettivo al Parma Daniele Faggiano i crociati hanno chiesto informazioni su Marko Pjaca. Il croato, attualmente in prestito alla Fiorentina, ha finora deluso e potrebbe trovare meno spazio nel corso dei prossimi mesi : uno spazio che il Parma gli potrebbe garantire con più continuità. Faggiano ha chiesto informazioni anche su Spinazzola, e i giovani Portanova e Kastanos.

Ceravolo rifiuta la Cremonese e attende Vigorito

Fabio Ceravolo rifiuta una proposta principesca da parte della Cremonese e attende l' offerta del patron del Benevento Oreste Vigorito per un suo possibile ritorno nei sanniti. Intanto gli Stregoni hanno tolto dal mercato l' attaccante spagnolo Raul Asencio, di proprietà del Genoa : per lui c' è la coda, interessa a Cremonese, Crotone, Pescara, Ascoli, Carpi e Spezia.

Nuovo assalto del Psg per Allan

Il Paris Saint Germain è tornato a bussare alla porta del Napoli per Allan. Spronati da Tuchel, gli uomini di mercato della società campione di Francia sarebbero pronti a inserire nella trattativa anche il tedesco Julian Draxler, che sotto la Torre Eiffel trova poco spazio.

Strappo Milan-Higuain: sì al Chelsea, Leonardo lo sgrida

Scoppia di nuovo la grana Higuain in casa Milan. Secondo un retroscena riportato da Marca, Higuain avrebbe detto sì all' offerta del Chelsea e nelle prossime ore potrebbe diventare il nuovo bomber dei Blues. Le prossime ore saranno caldissime : secondo quanto riporta Sky, l' intermediario Ramadani nella serata di martedì ha parlato con il direttore sportivo della Juve Paratici proprio dell' intricata situazione venutasi a creare per Higuain.

De Zerbi pronto a riabbracciare Lucioni

Roberto De Zerbi potrebbe riabbracciare Fabio Lucioni. Il difensore del Lecce era infatti il capitano del Benevento allenato in serie A proprio dall' attuale timoniere del Sassuolo, che ha chiesto alla società neroverde di regalarglielo per rinforzare la difesa. Lucioni potrebbe sbarcare in Emilia e firmare un contratto della durata di tre anni e mezzo.

De Paul: ora l'Inter accelera

Beppe Marotta, ha indicato nell' argentino dell' Udinese l' uomo giusto da regalare a Luciano Spalletti per aumentare ulteriormente il tasso tecnico a disposizione del tecnico toscano, sulla trequarti e a sostegno di Mauro Icardi. Sono diversi i club interessati a De Paul, ma l' Inter si sarebbe mossa in anticipo rispetto alle altre pretendenti e ora punta a chiudere la trattativa e regalarsi il giocatore.

Pjaca non vuole mollare la Fiorentina

Marko Pjaca non molla la Fiorentina. Questo è quantomeno ciò che ha affermato il suo agente Marco Naletilic, che in un' intervista a Calciomercato.it ha di fatto zittito le voci di mercato riguardanti l' attaccante croato vice campione del mondo.

Higuain tra Milan e Chelsea diventa un rebus

Gonzalo Higuain e in particolare il suo futuro diventano un rebus : l' attaccante argentino, in prestito al Milan dalla Juventus, potrebbe ora andare al Chelsea. Ed è questo il caso del Pipita, che nello scorso mese di dicembre ha spento 32 candeline. Higuain è infatti già costato al Milan quasi 50 milioni di euro da quando è sbarcato in via Aldo Rossi : per il suo prestito la società ha investito in estate 18 milioni di euro - poco meno di 36 lordi - e finora circa cinque di stipendio.

Ufficiale Valzania: è del Frosinone

Mancava solo l' ufficialità, è arrivata nella serata di martedì : Luca Valzania è un nuovo giocatore del Frosinone. Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Valzania, si legge nella nota ufficiale emessa dal club. Valzania, che dopo gli esordi in A con il Cesena ha fatto bene in cadetteria con i bianconeri romagnoli e poi con Cittadella e Pescara, era a Frosinone già da lunedì per le visite mediche di rito.

La Spal vuole fare la spesa a Verona

La Spal vuole vivere un gennaio importante sul calciomercato, e se la sensazione è che il passaggio di Manuel Lazzari al Napoli sia ancora piuttosto lontano, a Ferrara si lavora anche per completare qualche acquisto. E una delle assi più calde, sembra ancora una volta quella che conduce a Verona. L' ex juventino, attualmente al Chievo, non è comunque l' unico attaccante gialloblù sul taccuino della Spal.

Stefano Okaka torna in Italia: ufficiale

Stefano Okaka è un giocatore dell' Udinese. L' ex attaccante della Roma, torna in serie A dal Watford con la formula del prestito. Questo il comunicato del club friulano : L' Udinese Calcio comunica di aver acquistato, Stefano Okaka, attaccante classe 1989.

Luca Guidetti ha una nuova squadra

Il Monza ha comunicato di avere ceduto a titolo definitivo alla Feralpisalò Luca Guidetti, centrocampista nato a Como il 5 giugno del 1986. Luca lascia un segno profondo nella storia del club biancorosso e nel cuore dei tifosi e a lui va il ringraziamento della società per aver contribuito, alla rinascita del Monza e del suo ritorno nel calcio professionistico si legge nella nota diramata dai brianzoli.

Offerta del Frosinone per Frankowski

Il Frosinone sta provando a chiudere un colpo sulla fascia : Przemyslaw Frankowski, classe '95 polacco del Jagiellonia Bia ? ystok, è nel mirino dei ciociari. L' esterno offensivo in passato era stato seguito anche da altre squadre italiane come il Genoa.

Gabigol ancora in prestito in Brasile

Neanche il tempo di tornare in Italia : l' Inter ha di nuovo ceduto in prestito Gabigol a un club brasiliano. Accostato nelle scorse settimane al West Ham, l' attaccante rinato al Santos giocherà anche nel 2019 nel campionato brasiliano, ma questa volta nei rivali del Flamengo. La formula prevede un prestito secco, senza diritto di riscatto in favore del Flamengo.

Sarri beffa Inter, Juve e Napoli: un gioiello Azzurro va al Chelsea

La serie A sta per perdere uno dei suoi astri nascenti : Nicolò Barella è a un passo dal vestire la maglia del Chelsea. Grazie a un budget di mercato nettamente superiore, la società londinese partita in ritardo nella trattativa rispetto alle rivali Inter, Juventus e Napoli è riuscita a bruciare le avversarie e ad aggiudicarsi il centrocampista ventunenne, ormai colonna della Nazionale di Roberto Mancini : a Londra ritroverà proprio il compagno di reparto in Azzurro, Jorginho.

I Top 10 acquisti di gennaio della Juventus

Edgar Davids : se Moggi, era insuperabile in estate anche in inverno si ricorda qualche colpo in seno alla triade. Andrea Barzagli : è sicuramente il primo e forse complessivamente più grande colpo della gestione Marotta di gennaio. il passaggio alla difesa a tre e la mitica BBC con Bonucci e Chiellini che prende forma per diventare un bunker inespugnabile su cui il tecnico leccese costruirà le sue fortune e quelle della Juventus che vince subito lo scudetto per poi non fermarsi più fino ad oggi.

Juventus, c'è la svolta: il futuro di Max Allegri è già scritto

La Vecchia Signora ha in ogni caso pronto il piano B in caso qualcosa andasse storto : in prima fila in caso di addio ci sono due francesi, Zinedine Zidane, attualmente senza squadra dopo l' addio al Real Madrid, e Didier Deschamps, che già guidò i bianconeri nell' anno della serie B. Paratici alcuni giorni si era così espresso sul futuro di Allegri : Sono certo che resterà ancora a lungo, è il migliore allenatore possibile per la Juventus e la squadra è adatta a lui.

Il Parma accelera: subito Benito

Il Parma accelera per Loris Benito. Secondo quanto riporta Sky, il club crociato vorrebbe ingaggiare il terzino dello Young Boys subito a gennaio, e non a giugno, quando si svincolerà a parametro zero dalla società elvetica.

Inter, le parole di Robben fanno sognare i tifosi

Arjen Robben fa sognare i tifosi dell' Inter dopo alcune parole pronunciate in conferenza stampa sul suo futuro. Ma non tutti i tifosi interisti sono intrigati da un suo possibile arrivo : Robben compirà 35 anni il 23 gennaio e molti hanno storto il naso per la sua carta d'identità. Tra questi non c' è però un tifoso doc come Giacomo Ciccio Valenti che, su Twitter ha spronato il club a continuare la trattativa : C' abbiamo Candreva e ce la meniamo per Robben ... subito.

La Juve ha chiesto garanzie per Pjaca

La Fiorentina ha incontrato nella serata di lunedì a Milano la Juventus per decidere il futuro di Marko Pjaca : il club viola ha manifestato il desiderio di tenere il giocatore fino al termine della stagione, nonostante la prima parte di campionato nettamente al di sotto delle aspettative.

Armenteros, cinque offerte ma potrebbe restare

Il futuro di Samuel Armenteros resta un rebus. Secondo il suo agente Risp il Benevento vuole tenerlo : Il Benevento vuole tenerlo, in particolare dall' Eredivisie dove almeno cinque società hanno chiesto informazioni per il prestito, sono le parole riprese da il Sannio Quotidiano.

De Paul: l'Inter sorpassa la Roma

L' Inter sorpassa la Roma nella corsa all' attaccante dell' Udinese Rodrigo De Paul. I contatti nelle ultime ore tra il club nerazzurro e la società friulana sono stati positivi, giudicato cruciale per la lotta per la salvezza.

Il Milan rilancia per Carrasco

Il Milan non si è ancora arreso per Yannick Ferreira Carrasco. L' ex attaccante dell' Atletico Madrid, ora al Dalian Yifang, ha uno stipendio molto alto che rappresenta uno scoglio per i rossoneri, frenati anche dalla volontà del club cinese che non vorrebbe cedere il giocatore in prestito.

Il Benevento insegue un regista della A

Il Benevento sta disputando un campionato di serie B molto buono e ora si trova in sesta posizione a soli 3 punti dalla promozione diretta. Per centrare l' obiettivo della massima serie, la società campana è alla ricerca di rinforzi sul mercato invernale anche di una categoria superiore.

Kucka-Parma, il Trabzonspor frena

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Juraj Kucka al Parma. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riporta ParmaLive.com, il Trabzonspor non è disposto a lasciar partire gratis lo slovacco ex Milan. Il club turco chiede 3 milioni di euro per il ritorno in Italia di Kucka, cifra che il Parma non ha, al momento, intenzione di spendere.

Rigoni, addio Atalanta. Torna allo Zenit

Emiliano Rigoni non tornerà all' Atalanta dopo la pausa invernale. L' attaccante non rientra nei piani tecnici dell' allenatore Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riporta Sky Sport, Rigoni farà ritorno allo Zenit San Pietroburgo, dove molto probabilmente rimarrà fino al termine della stagione non potendo indossare la maglia di un' altra squadra fino a luglio.

Il Barcellona vicino a Todibo. Beffa Juve

Jean-Clair Todibo sarà presto un giocatore del Barcellona. L' annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. A riportarlo è il Mundo Deportivo, quotidiano sempre vicino alle vicende del club catalano.

Cutrone, sfogo e rivelazione di mercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per permettere a Gennaro Gattuso di avere un' ulteriore scelta in avanti alla coppia Higuain - Cutrone. Di un possibile acquisto nel reparto offensivo ne ha parlato a Milannews.it, agente del centravanti classe 1998 : Sappiamo che il Milan è alla ricerca di un attaccante ed è anche normale vista la volontà della società di rinforzare sempre di più la squadra. Cutrone sta imparando molto dal Pipita.

Sul futuro di Lazzari interviene Colombarini

Il presidente della Spal, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del mercato di gennaio e in particolare delle tante richieste ricevute per Manuel Lazzari. Lazzari è un giocatore straordinario, eravamo preoccupati quando è uscito con l' Udinese, ma lui non ha mai avuto infortuni sicuri e sono convinto che sarà a disposizione dal primo minuto per la prossima partita con il Bologna.

L'agente di Cutrone rivela un retroscena di mercato

L' agente di Patrick Cutrone, ha parlato ai microfoni di Milannews.it dell' anno appena concluso e ha anche rivelato alcuni retroscena legati al mercato. Fosse arrivato da un altro campionato sarebbe molto più quotato , ha esordito Orgnoni , ma rimane uno degli attaccanti italiani con più talento e prospettiva. Ma Patrick vuole continuare a fare bene al Milan. Sul 2019 : Ci aspettiamo che Cutrone abbia le stesse chance dell' anno appena terminato.

Barella verso l'estero, ecco perché

L' imminente addio al Chelsea di Cesc Fabregas, apre un buco nel centrocampi dei Blues che potrebbe essere colmato proprio da Barella, molto stimato da Maurizio Sarri : Barella ? Non voglio parlare di calciatori di altri club, ma se Fabregas andrà via ci serve un altro giocatore a centrocampo ha detto l' ex allenatore del Napoli, che nel ruolo segue anche Leandro Paredes, ex Roma, dello Zenit, che ha caratteristiche più simili allo spagnolo.

Napoli, l'acquisto di gennaio arriva a giugno

Il Napoli è vicino alla definizione del primo acquisto del mercato di gennaio, destinato però a concretizzarsi solo la prossima estate. Come ammesso dal direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti, intervenuto a Radio Marte, la società rossoblù ha infatti trovato l' accordo con quella di Aurelio De Laurentiis per la cessione di Christian Kouamé, destinato però a restare in Liguria fino al termine della stagione.

Parma, l'occasione arriva da Palermo

Due in particolare i giocatori che possono interessare anche squadre di categoria superiore, quest' ultimo ex capitano rosanero e in passato obiettivo anche di formazioni come Parma e Torino : Aleesami e Rispoli ? Sono in scadenza di contratto e non hanno alcuna offerta, ha detto Foschi, Se arrivasse possono andare via anche a zero, ma se restano e andiamo in Serie A saranno blindati.

Iachini trema, l'Empoli può perdere due gioielli

Le quattro sconfitte consecutive con cui si è chiuso il 2018 hanno macchiato l' ottimo impatto che Giuseppe Iachini ha avuto sulla panchina dell' Empoli subentrando ad Aurelio Andreazzoli, ma bocciato alla verifica in Serie A. Però, che i dialoghi tra i due club siano sempre più fitti : l' Empoli punta a tenere il giocatore in prestito fino al termine della stagione.

Emiliano Viviano è della Spal

Arriva al quarto giorno ufficiale di mercato l' annuncio che i tifosi della Spal aspettavano. Emiliano Viviano torna in Italia ed è il nuovo portiere dei biancazzurri. Viviano non ha infatti mai visto il campo in maglia biancoverde, dove era approdato a giugno su richiesta dell' allora tecnico dello Sporting Sinisa Mihajlovic, poi esonerato dopo poche settimane.

Inter, dalla Juve può arrivare subito un pupillo di Marotta

Noto da tempo l' interessamento del Milan, ora è spuntato quello suggestivo e clamoroso dell' Inter, che proprio come la Juventus deve fare i conti con uno scontento in difesa, Joao Miranda, che ha chiesto di partire, chiuso com' è da Skriniar e de Vrij. Affare difficile considerando i rapporti tra i club e anche il fresco arrivo in nerazzurro di Beppe Marotta, ma le vie del mercato sono infinite.

Luka Modric ha in mente solo il Real Madrid

Nove sconfitte in una stagione , soprattutto se questa è ancora a metà percorso , rappresentano qualcosa di storico e disastroso per il Real Madrid. A parlare all'indomani del crollo e dei fischi del Bernabeu è Luka Modric, il leader indiscusso del gruppo dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Simone Edera tiene aperte tutte le porte

Nel girone di andata ha visto il campo con il contagocce, eppure gli estimatori per Simone Edera si sprecano. Merito di quanto l' attaccante esterno del Torino ha fatto vedere nella scorsa stagione agli ordini di Sinisa Mihajlovic e in parte anche dopo l' avvento in panchina di Walter Mazzarri, ma non solo, visto che chi l' ha già avuto in squadra punterebbe a riabbracciarlo.

Baraye pensa al doppio salto

Non c' è spazio al Parma per Yves Baraye. L' attaccante non sembra convinto dall' ipotesi legata al trasferimento in Croazia e potrebbe addirittura accettare il doppio salto di categoria : il Catania è in pressing e ha una carta in più da giocare. Baraye piace anche all' Ascoli.

Andreolli: passi avanti della Spal

La Spal resta attiva su mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici. Per la retroguardia si fa il nome di Marco Andreolli, che al Cagliari sta trovando poco spazio e che sarebbe contento di approdare a Ferrara.

La Spal mette in fuga il Napoli per Lazzari

La campagna di rafforzamento della Spal a gennaio passa per una conferma, quella di Manuel Lazzari. I granata potrebbero anche offrire contropartite tecniche vantaggiose ai ferraresi, mentre ovviamente il Napoli sarebbe la società in grado più delle altre di accontentare le richieste economiche della Spal come costo di cartellino, ma la forbice tra domanda e offerta resta ampia.

Real Madrid in caduta libera, la Juve vuole approfittarne

Il Real Madrid ha fatto nove. Così la nona sconfitta stagionale, in casa contro la Real Sociedad ha riscoperchiato la pentola del malumore, in società e soprattutto tra i tifosi, che hanno fischiato sonoramente la squadra. Il rapporto con Solari è ai minimi termini, l' ex Malaga è stato in panchina anche contro la Real Sociedad, scelta aspramente criticata dai tifosi e poco apprezzata anche da Perez, che sa di avere in casa un giocatore scontento.

Juventus e Milan, un doppio ex giudica il mercato

Se arrivasse la proposta giusta, meglio farsi trovare pronti, anche se non è facile ripartire per chi ha giocato anche per Juventus, Milan e Liverpool. A partire da Stefano Sensi, talento di Sassuolo e Nazionale, nel mirino del Milan : Ho giocato con lui a Sassuolo per sei mesi. In prospettiva credo vada benissimo, ma oggi al Milan forse serve un giocatore con più esperienza. È un colpo straordinario per la Juventus, credo sia il giocatore perfetto per Allegri.

Tutti pazzi per Piatek, c'è anche il Milan

Il Milan, nella persona di Leonardo, avrebbe contattato il Genoa per avere più informazioni su Piatek. Il Diavolo è alle prese con il caso Higuain. Leonardo , per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano , si sarebbe attivato per provare a bruciare la concorrenza e portare a Milanello il giovane attaccante polacco. Da non escludere che si arrivi ad una vera e propria asta per Piatek. Il Milan è pronto a dare battaglia a tutti. Potrebbe essere proprio Piatek l' erede di Higuain.

Il Cagliari si regala Birsa

È praticamente fatta, con il Chievo, per il trasferimento, a titolo definitivo, di Birsa alla corte di Maran. Classe 1986, Birsa, oltre all' esperienza al Chievo, in Italia ha giocato con le casacche di Genoa, Torino e Milan. Preso Birsa , da non escludere che possa arrivare anche Thereau.

Inter, pronto un altro grande colpo

Dopo aver messo le mani su Godin, l' Inter starebbe per mettere a segno un altro grande colpo di mercato. La società nerazzurra starebbe cercando il modo di strappare Herrera, centrocampista in scadenza di contratto con il Porto. Il 28enne messicano piace anche ad altri club ma l' Inter pare in pole position. Intanto, Miranda sembra ad un passo dal lasciare il club nerazzurro.

Spal-Verona, il filo diretto continua

Il mercato della Spal si annuncia intenso in entrata e in uscita, in particolare alla voce esterni. L' ex Chievo, che era arrivato a Ferrara nel gennaio 2017 diventando subito una pedina fondamentale nella stagione della promozione in A, ha mercato in Serie B ed è richiesto dal Verona, curiosamente la stessa squadra dalla quale la Spal ha prelevato Fares.

Milan, scelto il centrocampista: beffata un’altra big di A

Milan e Roma saranno le grandi che cambieranno di più le rispettive rose, con il chiaro intento di correggere quanto non ha funzionato nel girone di andata e sprintare per la conquista del 4° posto che dà diritto alla partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League, ormai obiettivo indispensabile per tutti i top club, italiani e non. Tanto Di Francesco quanto Gattuso sono infatti alla ricerca di un centrocampista e uno dei nomi cercati è in comune.

Mimmo Criscito avvisa Preziosi

La distanza dalla zona retrocessione però non è molto rassicurante e allora a lanciare un messaggio molto chiaro nei confronti del presidente Preziosi è capitan Mimmo Criscito, che ha parlato a margine di un evento di beneficenza per le zone colpite dal crollo di Ponte Morandi : Speriamo di non perdere giocatori come Kouamé, Romero e Piatek perché sono elementi che ci servono e possono fare la differenza.

Milan, ecco Paquetà: scelto il numero di maglia

L' avventura al Milan di Lucas Paquetà entra nel vivo e in attesa della presentazione ufficiale, ecco le prime parole carpite al brasiliano ex Flamengo direttamente in aeroporto, in Brasile, prima della partenza. Paquetà, primo rinforzo del mercato invernale del Milan, è stato pagato 35 milioni ed è stato accompagnato nel primo viaggio in Italia dal padre Marcelo, dalla madre Cris, dal fratello Matheus e dalla moglie Duda, oltre che da Leonardo.

Juventus, può arrivare un grande colpo da Barcellona

Secondo quanto riporta Tuttosport i bianconeri stanno seguendo con attenzione la situazione di Jordi Alba, che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2020. La Juve lo sta seguendo. È un giocatore di vent' anni che ha debuttato contro Ronaldo e ha fatto bene.

Andrea Favilli è davanti a un bivio

Andrea Favilli è davanti a un bivio. L' esplosione di Piatek ha tolto spazio all' attaccante del Genoa. Che potrebbe andare altrove nel corso del mercato di riparazione, il suo agente, Donato Di Campli, smentisce.

Lazio sempre più vicina a Malcom

Dopo aver tradito la Roma in estate per vestire la casacca del Barcellona, Malcom potrebbe ora approdare davvero nella Città Eterna, ma con la maglia della Lazio.

Milan, Shevchenko si fida di Leonardo

L' ex attaccante del Milan Shevchenko in un' intervista alla Gazzetta Sportiva esprime il pieno sostegno a Leonardo e Maldini : Sanno benissimo le dinamiche e quali sono le direttive giuste da adottare. Vedremo che cosa dirà il TAS.

Valzania lunedì a Frosinone

Luca Valzania è il primo colpo invernale del Frosinone. Il giocatore, rientrato nella notte dalle vacanza a Dubai, lunedì sarà in Ciociaria per effettuare le visite mediche di rito e firmare con il club laziale.

La Spal pensa a Ezequiel Schelotto

Nuovo obiettivo di mercato per la Spal, Ezequiel Schelotto. El Galgo, ha vestito in passato le maglie di Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo.

Inter scatenata sul mercato: i piani per Robben e Barella

Dopo essersi praticamente assicurata Diego Godin dal prossimo giugno, la società nerazzurra continua a scandagliare il mercato dei parametri zero e ha messo gli occhi sulla stella del Bayern Monaco Arjen Robben, che a fine stagione lascerà il club campione di Germania. Il grande obiettivo del centrocampo resta però l' astro nascente del Cagliari e della Nazionale italiana Nicolò Barella, ormai tallonato da diverse big di serie A e dal Chelsea.

Il Parma chiude per Kucka

Juraj Kucka molto vicino al Parma. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l' agente dell' ex centrocampista del Milan, in uscita dal Trabzonspor, ha incontrato nella sede del club ducale i dirigenti crociati per definire il trasferimento in Emilia.

Ceravolo rifiuta tutti: vuole il Benevento

Il ritorno di Fabio Ceravolo al Benevento si fa ogni giorno più concreto. Il giocatore avrebbe confidato ad amici la sua volontà, e anche l' agente di mercato Sabatino Durante a ilquaderno.it ha confermato : C' è un certo feeling con la piazza di Benevento, ma questa è una cosa risaputa, e poi è un calciatore che a mister Bucchi piace tantissimo.

Vlahovic resta alla Fiorentina

Dusan Vlahovic resta a Firenze nonostante l' arrivo di Luis Muriel. Secondo quanto riporta La Nazione l' ex attaccante del Partizan è stato tolto dal mercato : il classe 2000 potrebbe tornare utile in caso di indisponibilità di Simeone o Muriel, e intanto rinforzerà l' attacco della squadra Primavera. In partenza sicuramente Thereau ed Eysseric : il francese ha ricevuto l' offerta di tre club, tra cui il Nizza, ma la Fiorentina non è soddisfatta.

Juve, Fiorentina e il nodo-Pjaca

Marko Pjaca sta deludendo tutte le aspettative da quando è approdato alla Fiorentina in prestito dalla Juventus. nei prossimi giorni Juventus e Fiorentina si incontreranno per discutere sul da farsi e proveranno a trovare un' intesa che accontenti le due società e il calciatore.

Mou rifiuta la panchina del Benfica, per ora...

Lo Special One, secondo quanto riporta A Bola, è stato contattato dal Benfica per un immediato cambio di panchina. L' ex tecnico di Real Madrid e Inter ha deciso di non accettare nessun nuovo incarico fino a giugno, ma non ha scartato a priori l' opzione Benfica, che rappresenterebbe un ritorno, visto che Mou ha allenato i lusitani nella stagione 2000 - 01 per 11 partite prima delle dimissioni dovute al cambio della presidenza.

Mandzukic, la Juventus ha deciso il suo futuro

Nonostante l' arrivo di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic è il vero e unico calciatore a cui Massimiliano Allegri non vuole mai rinunciare. I dirigenti della Juventus e l' entourage del croato stanno portando avanti il discorso legato al rinnovo di contratto, quello attuale scade nel 2020. Intanto per quanto riguarda il mercato in entrata la Juventus si è portata avanti con Aaron Ramsey e sta per chiudere un accordo con il centrocampista gallese dell' Arsenal.

L'agente di Biraghi strizza l'occhio al Milan

Cristiano Biraghi non ha ancora posto la sua firma sul rinnovo di contratto con la Fiorentina e rimane così al centro di molti rumors di mercato. Giuffredi rappresenta anche un attuale calciatore di proprietà del Milan, sul quale ha dichiarato : Il nostro obiettivo era rientrare in campo entro la fine del 2018, e ce l' abbiamo fatta.

Zola 'stronca' Morata, Milan alla finestra

Alvaro Morata non sta certamente passando un buon periodo al Chelsea e le voci riguardo un suo possibile trasferimento si fanno sempre più insistenti. I tifosi vogliono che lui segni e che faccia grandi partite ha aggiunto il vice di Sarri -, deve dare tutto in campo. Sull' ex Juventus sarebbe forte l' interesse di Milan e Siviglia, rimasto orfano di Muriel.

Samp, deciso il futuro di Audero

Emil Audero ha conquistato tutti : la Uefa l' ha inserito nella top 11 dei giocatri Under 21 della serie A e i dirigenti della Sampdoria sono già al lavoro per riscattarlo dalla Juventus. La volontà della Sampdoria è quella di riscattare Audero ma dovrà fare i conti con la Juventus, che ha mantenuto il diritto di re compra sul giocatore fissato a quindici milioni.

Andersen, l'agente infrange i sogni dell'Inter

Una delle più grandi sorprese di questo campionato è sicuramente Joachim Anderse, difensore centrale della Sampdoria che con le sue ottime prestazioni ha attirato le attenzion di diversi top club. Io e Joachim pensiamo che non succederà nulla in questo periodo, ora sta bene dove è.

Parma, un ex Milan nel mirino

Juraj Kucka potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Parma. Il centrocampista, che ha lasciato il Milan due anni fa, milita attualmente al Trabzonspor, dove ha collezionato dieci presenze condite da un gol.

Inter, è quasi fatta per il colpo dell'estate

L' Inter è a un passo dall' aggiudicarsi Diego Godin, capitano e simbolo dell' Atletico Madrid. L' interesse dell' Inter c' è ed è importante ma al momento non c' è nulla di concreto. Miranda ha un contratto che lo lega alla società nerazzurra in scadenza a giugno e l' Inter, che lo reputa una riserva affidabile considerando anche gli 0 minuti concessi a Ranocchia.

Godin-Inter, Simeone dice la sua

Godin è ad un passo dall' Inter : il giocatore ha già concordato la base del contratto e da luglio vestirà molto probabilmente la maglia nerazzurra. Sul possibile trasferimento del roccioso difensore è intervenuto Diego Simeone : Sia il giocatore che l' Atletico cercano le soluzioni migliori per il bene di entrambe le parti ha detto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Il club e Godin sanno cosa penso a riguardo.

Milan, un favore da Fabregas

L' approdo ormai imminente di Cesc Fabregas al Monaco potrebbe giovare al Milan. Il centrocampista belga ha un contratto in scadenza nel 2022 ma con l' arrivo di Fabregas il suo minutaggio sarebbe ridotto e calerebbe il suo valore di mercato, motivo per cui il Monaco potrebbe decidere di cederlo già a gennaio.

Cagliari, Thereau nel mirino

Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante e dopo aver tastato il terreno per Dawid Kovnacki ha deciso di sondare Cyril Thereau. L' attaccante della Fiorentina è ai margini del progetto di Pioli e, complice l' arrivo di Muriel. Il Cagliari dovrà però tener conto della folta concorrenza per il trentacinquenne : Spal e Chievo monitorano con attenzione.

Il Milan trova la chiave per avere Sensi

Stefano Sensi piace e non poco al Milan, che studia una strategia per assicurarsi il gioiellino del centrocampo del Sassuolo e, contemporaneamente, vuole trovare una formula tale da permettere un esborso relativo. Il giocatore piace agli emiliani e proprio lui potrebbe diventare la chiave per chiudere l' operazione Sensi.

Higuain non può fallire al Milan: ecco perché

Gonzalo Higuain è la grande incognita del Milan in questo 2019 appena cominciato, e chiuso con il corroborante gol alla Spal a terminare il periodo nero del Pipita, tra settimane e settimane senza segnare, un livello di forma approssimativo, un ruolo nella manovra della squadra assolutamente da migliorare e un nervosismo evidente.

Flop Pjaca: possibile futuro lontano da Firenze

Marko Pjaca è una delle grandi delusioni della Fiorentina di quest' anno. Il croato, vicecampione del mondo a Russia 2018 non è mai riuscito a incidere in maglia viola, sin da inizio stagione. Tanto che ora sembra sempre più attuale per lui un cambio di casacca.

Spal: spunta l'ipotesi Lapadula

Potrebbe essere Gianluca Lapadula l' attaccante da cui potrebbe ripartire la Spal nel mese di gennaio. L' ex attaccante di Pescara e Milan non riesce più a trovare spazio nel Genoa a causa soprattutto dell' esplosione di Piatek e potrebbe lasciare il Grifone già nel corso della sessione invernale di mercato.

Milan: ecco i 12 milioni che non ti aspetti

Il Milan sta cercando di muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso, ma Leonardo e soci devono costantemente operare sotto la scure della sentenza Uefa che ha imposto ai rossoneri solo operazioni di basso profilo. Il tribunale sportivo dunque ha ovviamente dato ragione al Milan che ha potuto finalmente incassare il bonifico della cifra pattuita.

L'inter beffa tutti: Godin a un passo

L' Inter è vicinissima a chiudere il primo colpo per il mercato di giugno ed è un nome di punta : Diego Godin. Il difensore dell' Atletico Madrid è in scadenza a giugno 2019 e i nerazzurri, per volontà diretta del presidente Steven Zhang. Per Godin è pronto un contratto, di due anni con opzione per il terzo.

L'agente di Milinkovic fa felici Lotito e la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic sta ritrovando la forma migliore dopo un periodo denso di polemiche e di prestazioni non all' altezza. A commentare queste indiscrezioni ci ha pensato l' agente del centrocampista serbo, a LaLazioSiamoNoi : Sergej è davvero felice alla Lazio. Non è giusto parlare di un suo eventuale trasferimento, ha terminato Kezman. Anche la Lazio è una grande club e dobbiamo rispettare Lotito come presidente.

Okaka-Udinese, c'è la data per le visite

L' Udinese è vicino a chiudere il primo colpo del suo calciomercato di gennaio. Stefano Okaka approderà in città nella giornata di domenica, come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, prima di firmare il contratto che lo legherà al club di proprietà della famiglia Pozzo. L' ex attaccante della Roma arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a giugno dal Watford, altro società legata alla famiglia Pozzo. In questa stagione in Inghilterra, Okaka ha collezionato solo due presenze.

Lapadula pronto a dare l'addio al Genoa

Gianluca Lapadula, dal suo arrivo al Genoa, non è mai riuscito a diventare un titolare indiscusso. L' esplosione di Piatek lo ha definitivamente relegato in panchina e lo ha convinto a lasciare i rossoblu già nel mese di gennaio. Sull' ex attaccante di Milan e Pescara c' è il Bologna, che ha chiuso il doppio colpo Soriano - Sansone. Il Sottomarino giallo andrebbe così a riformare la coppia di attaccanti vista al Milan qualche stagione fa.

L'Inter sfida il Milan in Brasile, due talenti nel mirino

Il legame fra Leonardo, direttore sportivo dell' area tecnico-sportiva del Milan, e il Brasile è molto forte, come testimonia l' affare Paquetà, ma la coppia Marotta-Ausilio non ha intenzione di rimanere a guardare. I due dirigenti dell' Inter hanno messo nel mirino due dei maggiori talenti brasiliani che si sono messi in luce nell' ultimo Mondiale Under 17 tenutosi in India : Lincoln e Braza o.

Gomez e l'Atalanta tentati dall'Al Hilal

Il Papu Gomez è una vera e propria bandiera dell' Atalanta e già in estate è stato corteggiato da diversi club, ma ha deciso di rimanere in nerazzurro. A tentare il capitano dei bergamaschi è, ora l' Al Hilal, società che milita in Arabia Saudita, pronta a offrire all' Atalanta ben 15 milioni di euro oltre a un ricco ingaggio per l' argentino classe 1988. L' Al Hilal prova l' affondo già a gennaio a suon di milioni che però potrebbero non bastare per portare il Papu in Arabia Saudita.

Milan, il comunicato su Paquetà

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Milan ha ufficializzato l' acquisto di Lucas Paquetà. Nato a Rio de Janeiro il 27 agosto 1997, Lucas Paquetá è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Flamengo, per poi esordire in prima squadra il 28 maggio 2017 contro il Clube Athlético Paranaense. Paquetá si unirà ai compagni di squadra a Milanello il 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti.

Hysaj, l'agente in rotta con il Napoli

Hysaj non merita questo trattamento, tuona l' agente a Radio Marte -, basta parlarne e si possono trovare diverse soluzioni. In chiusura : Ci può stare una fase in cui si sta in panchina ma se Elseid dovesse diventare un' alternativa, chiederemo la cessione a gennaio.

Veretout, l'agente preoccupa i tifosi viola

Intervenuto a Radio Marte, il procuratore di Jordan Veretout Mario Giuffredi ha parlato del suo assistito : Non è un trequartista, è una mezzala simile Allan come ruolo, ma con più qualità. All'occorrenza può anche giocare davanti alla difesa. 30 - 35 milioni non sono cifre da spendere a gennaio.

Torino, già indivisuato il sostituto di Soriano

L' approdo di Roberto Soriano al Bologna ha liberato un posto nel centrocampo del Torino. Secondo quanto riportano i media turchi, giocatore tedesco di proprietà del Besiktas.

Rinnovo Icardi-Inter, Wanda Nara ora alza le pretese

Restano gelidi i rapporti tra l' Inter e Wanda Nara dopo le dichiarazioni di alcune settimane fa della moglie - agente di Mauro Icardi. Il club nerazzurro sa che un eventuale rinnovo alle cifre richieste da Wanda comporterebbe un possibile effetto sugli altri big dell' Inter, che potrebbero chiedere un adeguamento dell' ingaggio in linea con quello del cannoniere. Queste le dichiarazioni di Wanda che scatenarono il putiferio a dicembre : L' accordo è lontano, non è così vicino come si dice.

Cagliari, nel mirino un doriano

La Sampdoria ha un ricco reparto offensivo e quasi certamente un attaccante verrà ceduto a gennaio. Il primo nome sulla lista dei giocatori in uscita è quello di Dawid Kownacki. Tra le squadre interessate, oltre a Fortuna Dusseldorf, ci sarebbero Chievo e Cagliari.

Milan, possibile il ritorno di due ex

Juraj Kucka e Josè Sosa potrebbero tornare a vestire la maglia del Milan. Secondo quanto riporta la CNN Turca, infatti, il Trabzonspor non ha ancora versato alla società rossonera i tredici milioni di euro pattuiti per il trasferimento in Turchia dei due centrocampisti. La FIFA, dopo il reclamo del Milan, ha deciso di sospendere il calciomercato della società turca fino a quando il debito non verrà estinto.

Il Barcellona prepara una mega offerta per Koulibaly

Il Barcellona torna all' assalto di Kalidou Koulibaly. Dopo un primo no del Napoli, i blaugrana si rifanno sotto : secondo il Mattino sarebbero pronti ad un' offerta da urlo per convincere Aurelio De Laurentiis.

Il Besiktas riscatta subito Ljajic

Adem Ljajic sarà riscattato già a gennaio dal Besiktas. Il 20 gennaio, diventerà automaticamente un calciatore del Besiktas : il club turco, nonostante i problemi finanziari, verserà i 6.5 milioni rimanenti per il riscatto dopo quelli già spesi per il prestito oneroso.

Colpo di scena Gabigol: parole chiare all'Inter

A sorpresa Gabigol vuole rilanciarsi all' Inter. Forte del primo posto nella classifica cannonieri del campionato brasiliano, Gabigol ha ritrovato fiducia in se stesso e ad amici ed agenti avrebbe detto di essere pronto a giocarsi le sue carte all' Inter a gennaio : il 7, il giorno del raduno, ci sarà anche lui, di rientro dal Brasile dopo la fine del prestito. Vorrei una chance all' Inter, sono le parole riportate da Panorama.

Faggiano conferma su Rog e Caceres: "Siamo pronti"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano a Radio CRC ha aperto agli arrivi di Rog e Caceres nei crociati : Rog al Parma ? Rog è un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Caceres ? A me piace. Rog per sostituire Grassi ? Sì. Percentuale che Rog arrivi ? 10%.

Pereyra: Torino pronto a investire 20 milioni

Il Torino ha messo nel mirino Roberto Pereyra, centrocampista del Watford ex Udinese e Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport il club granata dopo il corteggiamento estivo è pronto a tornare il prossimo giugno sul giocatore, individuato come l' elemento che potrebbe contribuire al salto di qualità che la società vuole mettere in atto nella prossima stagione.

Per Ceravolo restano in corsa in due

Restano in corsa due club per l' attaccante del Parma Fabio Ceravolo, in uscita dal club crociato. Secondo quanto riporta Sportitalia, il futuro del giocatore sarà in serie B, dove in passato ha segnato con continuità : alla Cremonese, che sta pianificando un ambizioso mercato invernale, o al Benevento, che pensa a un clamoroso ritorno del giocatore dopo la storica promozione in serie A di due anni fa.

Milan, cambia il nome del giocatore per fare cassa

Il calcio a volte è strano. Allenatori e dirigenti partono con un' idea ben precisa, poi in campo le cose vanno in modo del tutto inaspettato ed i piani cambiano in corsa. Quindi si pensa di sacrificare Kessié, che ha numerose richieste dalla Premier League ed è seguito anche in Cina.

Sfida Roma-Inter per Dembélé

Nuova opportunità di mercato per chi è alla ricerca di un centrocampista. Dembélé, 31enne centrocampista in scadenza di contratto con il Tottenham, è pronto a lasciare gli Spurs. Non mancano le offerte della Cina ma attenzione alle eventuali proposte dall' Italia. Attenzione anche all' Inter.

Milan, tanti nomi per il centrocampo

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo, in particolare quello di Biglia. L' obiettivo principe, ossia Fabregas, è sfumato. Leonardo sta, valutando altre opzioni. Tre i nomi in gioco. Piacerebbe tantissimo Sensi ma il Sassuolo chiede ben 25 milioni di euro per cederlo.

Atalanta, il Papu Gomez può partire

L' Atalanta starebbe rischiando di perdere il Papu Gomez. Il 30enne bomber argentino avrebbe diverse richieste da Emirati Arabi e Cina e potrebbe anche decidere di cambiare aria, tentato dalle faraoniche proposte ricevute. Gomez indossa la casacca dell' Atalanta dal 2014. Dovesse partire il Papu Gomez, la Sampdoria, secondo Sky Sport, cercherebbe di convincere la Sampdoria a cedergli Caprari, elemento gradito al tecnico Gasperini.

L'ennesima sfida di Balotelli

Queste le parole con cui Vieira, tecnico del Nizza, ha, di fatto, scaricato Balotelli. il 28enne attaccante italiano sarebbe ad un passo dal firmare con l' O.Marsiglia. Lavorerà sotto la guida dell' ex tecnico della Roma Garcia che lo voleva già in estate. Per Balotelli , si tratta dell' ennesima sfida di una carriera tormentata. Balotelli è pronto ad un nuovo capitolo della sua carriera, sperando che sia la volta buona per dimostarre di essere maturato.

L'Udinese trova il centravanti

Rinfrancata dalla vittoria contro il Cagliari che ha chiuso l' anno solare, l' Udinese ha già piazzato l' acquisto di cui aveva bisogno l' organico di Davide Nicola, quello di una punta. Ora l' Udinese gli chiede i gol per arrivare alla salvezza..

Everton Luiz attraversa l'oceano

Non solo entrate per il mercato della Spal, in prestito dallo Sporting Lisbona, si prepara a salutare numerosi elementi di un organico ridondante. Oltre al portiere Vanja Milinkovic-Savic è ai saluti anche il centrocampista brasiliano Everton Luiz. Ecco allora il volo transoceanico, perché Everton Luiz è a un passo dalla firma con il Real Salt Lake, società della Mls : la formula è quella del prestito oneroso fino al prossimo 31 dicembre 2019, con diritto di riscatto..

Il Cittadella si appella al Parma

Il mercato di gennaio vedrà il Parma chiamato al non facile compito di portare a termine acquisti mirati, per riempire il reparto che nel girone di andata ha deluso di più. il cui ds Stefano Marchetti ha lanciato un chiaro messaggio al Parma parlando al Mattino : Ceravolo guadagna troppo per poter venire al Cittadella. Un nome come il suo potrebbe andar bene solo se il Parma gli pagasse l' ingaggio..

Milan, svolta in arrivo per il rinforzo di gennaio

Dopo due cocenti delusioni, il mercato del Milan sembra pronto per vivere l' accelerazione giusta. La tipologia del giocatore che serve al Milan è un jolly capace di agire da esterno, ma anche da seconda punta al fianco di Gonzalo Higuain o di Patrick Cutrone. L' esterno ex Atletico Madrid, ora in Cina al Dalian Yifang, ha infatti messo un like su Instagram ad una notizia che lo inseriva tra gli obiettivi del Milan per gennaio..

Milinkovic-Savic si rimette in viaggio

La seconda stagione nel campionato italiano di Vanja Milinkovic - Savic sembra essere già giunta al capolinea. Ceduto dal Torino in estate con la formula del prestito, Milinkovic ha trovato poco spazio alle spalle di Gomis, senza però sfruttare al meglio le poche possibilità concesse dal tecnico toscano, su tutte quella in casa contro la Roma, dove Milinkovic si fece ingenuamente espellere per doppia ammonizione..

Juventus incontentabile, in arrivo un altro top player

Eppure, la Juventus non vuole lasciare nulla di intentato nella stagione in cui l' obiettivo più o meno dichiarato è fare il Triplete, aggiungendo agli abituali trionfi in Serie A e Coppa Italia anche il sogno chiamato Champions League. Ramsey sarebbe il terzo gallese della storia della Juventus..

Il Southampton scarica Gabbiadini

Manolo Gabbiadini in uscita dal Southampton. Il manager dei Saints Ralph Hassenhuttl non ha usato giri di parole e ha scaricato l' ex Napoli con parole sferzanti. Siamo in troppi, dobbiamo sfoltire la rosa. Gabbiadini ? È uno che interessa ad altri club..

Paratici, retroscena su Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici a margine della XIII edizione della Dubai International Sports Conference è tornato a parlare del suo capolavoro, l' ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte del club bianconero. Il primo contatto c' è stato durante i quarti di finale della Champions League, Jorge Mendes mi disse che Cristiano voleva giocare per la Juve. Io pensavo fosse una barzelletta, poi si parlò di Cancelo e lui tornò su Ronaldo..

Sansone al Bologna: è fatta

Nicola Sansone torna in Italia dopo due anni e mezzo. L' ex attaccante del Sassuolo vestirà la maglia del Bologna e ha già salutato il Villarreal. Grazie a tutti i miei compagni e a tutti i tifosi per questi due anni e mezzo fantastici nel Villarreal, non dimenticherò mai questa esperienza..

Juventus, blitz per l'erede di Ronaldo: sorpresa l'Inter

Brusca accelerata della Juventus per Francisco Trincao, astro nascente dello Sporting Braga e considerato uno dei possibili eredi di Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo Fabio Paratici, nel tentativo di soprendere l' Inter e l' ex collega Beppe Marotta, ha incontrato a Dubai l' intermediario scelto dal Braga per concludere l' operazione : niente meno che Jorge Mendes, l' agente di CR7..

Il Foggia piomba su due giocatori del Parma

Il Foggia ha messo nel mirino due giocatori del Parma : per la porta circola da giorni il nome di Pierluigi Frattali, estremo difensore dei crociati. Per la mediana gli occhi sono invece puntati su uno scontento dei ducali, ormai fuori dai piani di D'Aversa e voglioso di riscatto in un altro club..

Per Caceres si va verso un'asta

Per Martin Caceres si va verso un' asta. Il difensore uruguaiano, in uscita dalla Lazio, piace a più di un club in A..

Valzania: il Benevento tenta il colpaccio

Tre opzioni in serie A e una in serie B per Luca Valzania, che sta trovando poco spazio nell' Atalanta. E ora anche il Benevento ha tastato il terreno, consapevole che la concorrenza non manca : interessati al centrocampista sono Frosinone, Parma e Spal..

Per Ceccherini si fa avanti il Bologna

Poco spazio per Federico Ceccherini alla Fiorentina e il difensore ha la valigia in mano. L' ex Crotone ha proposte dall' estero ma preferirebbe rimanere in Italia. A Bologna un elemento con le sue caratteristiche servirebbe e la società felsinea ha già tastato il terreno..

Lazio-Atalanta, affari in vista

La Lazio potrebbe, fare affari con l' Atalanta. Il ds biancoceleste Tare starebbe provando a strappare ai bergamaschi il lateriale Castagne che, fatica a trovare spazio nella squadra di Gasperini. L' Atalanta ha pagato, Castagne circa sei milioni di euro..

Inter, Gabigol verso la Premier League

Il Flamengo ci crede ancora ma il futuro di Gabigol potrebbe essere altrove. Il brasiliano, di proprietà dell' Inter, ha fatto bene in Brasile ma ora deve decidere il proprio futuro. Come riportato da Sky Sport, il West Ham sarebbe sulle tracce di Gabigol. Un' operazione che potrebbe andare in porto ma servirebbe prima il permesso di lavoro per poter giocare in Premier League. Risolta la grana Gabigol, l' Inter si concentrerà su Barella, sogno di tanti club..

Roma, l'obiettivo è De Paul

La Roma avrebbe un grande obiettivo per questo mercato invernale. Si tratterebbe di De Paul, stella dell' Udinese, valutato circa 30 milioni di euro. Il centrocampista offensivo argentino, con passaporto italiano. Intanto Monchi sta anche cercando di cedere alcuni giocatori..

Napoli, talento del PSV nel mirino

Dopo aver blindato Koulibaly, il Napoli pensa a come rinforzarsi. Il nome caldo sarebbe quello di Lozano. La stella del PSV piace a tantissimi club e ha un costo elevato ma De Laurentriis ci starebbe pensando. Il 23enne messicano potrebbe anche prendere il posto, di Callejon..

Milan, offerte cinesi per Kessié e Borini

Ora Leonardo deve valutare altre situazioni, in particolare quelle legate a Kessié e Borini, entrambi cercati da club cinesi, pronti a super offerte per strapparli ai rossoneri. Il Beijing Guo an sarebbe pronto a ricoprire d' oro il centrocampista ivoriano ma il Milan non sarebbe affatto intenzionato a lasciarlo partire..

Guangzhou, follie per Malcom

La scorsa estate, il Barcellona ha investito ben 41 milioni di euro per strappare Malcom alla concorrenza e, in particolare, alla Roma. A distanza di pochi mesi, l' ex Bordeaux pare vicino alla clamorosa cessione. Il Guangzhou, sarebbe pronto ad una super offerta per metterlo sotto contratto..

