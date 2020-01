L'Inter valuta soluzioni alternative per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra potrebbe proporre al Cagliari uno scambio secco con Nainggolan, attualmente in prestito proprio in Sardegna.

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Paul Pogba resta nei pensieri degli uomini di mercato della Juventus : la rottura tra il centrocampista francese e il Manchester United è totale, e secondo le indiscrezioni gli inglesi. In una recente intervista l'agente italo olandese ha chiamato proprio i bianconeri : Adesso il suo problema è il Manchester : è un club fuori dalla realtà. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve.

Antonio Conte, non ha intenzione di puntare su Matteo Politano. La Roma avrebbe ricevuto un'offerta dal club nerazzurro di uno scambio tra l'attaccante mancino ex Sassuolo e Leonardo Spinazzola che tanto piace al tecnico leccese. La risposta della società giallorossa è stata categorica : secco no.

La distanza tra Inter e Barcellona potrebbe assottigliarsi pesantemente per portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte. Attualmente i nerazzurri hanno messo sul piatto 12 milioni di euro mentre la richiesta del Barcellona è di 20.

Mentre il ritorno di Zlatan Ibrahimovic sta facendo gioire il popolo del Milan, Krzysztof PIatek ha il morale decisamente basso e la società rossonera sta prendendo sempre più in considerazione l'idea di cederlo. Piatek è stato inoltre al centro di diversi scambi proposti, ma già rifiutati sul nascere come l'idea di portare Diego Perotti al Milan con la punta rossonera alla corte di Fonseca.

Raiola e la Juventus provano a mettere Antonio Conte e l'Inter sotto scacco. Questo affare complicherebbe non poco i piani dell'Inter di arrivare a Eriksen, in scadenza con il Tottenham a giugno, perché il Manchester United, senza Pogba, entrerebbe prepotentemente in corsa per il giocatore danese insieme a Real Madrid e Paris Saint Germain.

Smalling è una delle note positive di questa prima fetta di stagione giallorossa. Il difensore inglese sta facendo vedere ottime cose e l'intenzione della Roma sarebbe quella di riscattarlo a giugno dal Manchester United. Lo stesso Smalling avrebbe fatto sapere di voler proseguire la sua avventura capitolina. Ora c'è da trovare l'accordo con i Red Devils che, per il 30enne Smalling.

Il Polpo pare ormai al capolinea della sua avventura al Manchester United. Il Real Madrid è pronto a tutto per convincere il centrocampista francese a vestirsi di bianco ma la Juventus è conscia del fatto che Paul Pogba ha lasciato il cuore a Torino e sarebbe ben felice di tornare protagonista in Serie A. Paul Pogba ma non solo. La Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Insomma , dopo Dejan Kulusevski , altri due possibili grandi colpi estivi per migliorare ulteriormente.

Iachini sta prendendo coscienza di cosa serva alla sua Fiorentina per rilanciarsi. Il neo tecnico dei viola avrebbe chiesto alla dirigenza gigliata di provare ad intavolare una trattativa con la Fiorentina per il centrocampista Duncan. Per provare a trovare un'intesa con il Sassuolo, la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto il brasiliano Pedro che, ad oggi, ha faticato a Firenze.

Il Real Madrid non farà nessun acquisto durante la finestra di mercato invernale. Zidane, sarebbe intenzionato a concentrarsi sulla rosa attualmente a disposizione e a valorizzare i tanti giovani a disposizione. Niente spese folli ma spazio solo ad un paio di cessioni.

Cosa è successo ieri giovedì 2 gennaio 2020

Virgilio Sport - 03-01-2020 | 15:25