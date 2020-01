Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Chiuso il 2019 in testa alla classifica insieme alla Juventus, l ’ Inter è pronta per un gennaio da protagonista sul mercato. Ma soprattutto Antonio Conte, si aspettano i rinforzi giusti per puntellare la rosa e riscattare così la delusione per il mancato arrivo di Dejan Kulusevski, che sarà juventino dal prossimo 1° luglio. Secondo quanto riporta ‘ Telefoot, Giroud ha infatti in testa solo l ’ Inter, tutt ’ altro che preoccupato dalla prospettiva di fare l ’ alternativa a Romelu Lukaku.

Mentre Zlatan Ibrahimovic ha scelto di ripartire dal Milan, uno degli stranieri più amati dai tifosi rossoneri tra quelli visti a San Siro negli ultimi 15 anni prende alloggio ... a casa Ibra. Jon Dahl Tomasson è infatti il nuovo allenatore del Malmoe, club della città natale dell ’ attaccante appena tornato al Milan.

La Spal inizia il 2020 con la brutta sconfitta interna contro il Verona, salutata dai fischi del pubblico. Il successo prenatalizio sul Torino sembra già lontanissimo, ma il patron Simone Colombarini ha escluso ribaltoni sulla panchina dei ferraresi : Non ci sono problemi, il mister ha qualità, ha una rosa a disposizione che può raggiungere l'obiettivo della salvezza. Colombarini ha parlato anche di mercato : Non abbiamo mezzi illimitati a disposizione, vedremo se ci saranno delle occasioni.

Dopo la vittoria di Napoli nell'ultima trasferta prima della sosta natalizia il Parma cerca a Bergamo un altro colpo esterno per mantenere l'ottima classifica ottenuta dopo 17 giornate. Roberto D'Aversa ne è consapevole : L'Atalanta sta lavorando benissimo, societario e in campo, ha detto l'allenatore del Parma in conferenza stampa, È la squadra che ha fatto più gol in campionato, ha un potenziale importante e sono forti fisicamente.

Olivier Giroud e Arturo Vidal : il mercato invernale dell'Inter ruota intorno a questi due nomi, oltre a quello di Eriksen che però difficilmente potrebbe sbarcare a gennaio ma solo il prossimo giugno. In conferenza stampa Antonio Conte ha mandato un chiaro messaggio alla dirigenza, a cominciare da Marotta : i rinforzi sono necessari per poter continuare a competere per lo scudetto.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa parla di mercato : Abbiamo le idee chiare sulle situazioni che ci possono migliorare la squadra, la società si è detta disponibile per migliorare la rosa se ci sarà la possibilità. Sull'impiego di Ibrahimovic contro la Samp : Credo che Ibra abbia dimostrato di essersi preparato da solo, ha fatto l'amichevole e tutti gli allenamenti.

Nuova stuzzicante voce di mercato proveniente dalla Premier League, destinata probabilmente a scatenare la fantasia della piazza e soprattutto a creare qualche pensiero ad Antonio Conte in persona : Paul Pogba potrebbe vestire la maglia dell'Inter. Pogba arrivò infatti alla Juventus nel 2012, da svincolato e giovane semi- sconosciuto : trovò come allenatore quel Conte capace di svezzarlo e renderlo uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale.

Carlo Ancelotti chiama Daniele Rugani all'Everton. Il centrale toscano continua a non trovare spazio in prima squadra alla Juventus nonostante l'arrivo del suo antico maestro Maurizio Sarri e ancora una volta si apre per lui l'ipotesi di un trasferimento in Premier League.

Il nuovo Genoa di Davide Nicola continua a cambiare faccia e promette di non fermarsi qui nel corso di un mese di gennaio che promette di essere ricco di novità. All'ombra della Lanterna sono già sbarcati Perin, ma c'è un nuovo rinforzo sul taccuino della dirigenza rossoblù. Si tratta di quello di Fabio Borini, tuttofare del Milan.

L'esperienza al Milan di Mattia Caldara è stata fin qui molto simile a un vero e proprio calvario, tanto che il Diavolo si sta interrogando sulle modalità più adatte di recuperare un giocatore che meno di due anni fa era considerato il futuro della difesa anche della Nazionale italiana.

L'Inter continua a sognare Arturo Vidal, ma ogni volta che l'operazione sembra farsi in discesa puntualmente si verifica qualcosa che torna a complicare il cammino dei nerazzurri. Vidal ha infatti giocato il secondo tempo del derby tra Barcellona e Espanyol, trovando il gol del momentaneo sorpasso blaugrana. E l'Inter non vuole aspettare.

Gaetano Castrovilli rappresenta senza dubbi una delle grandi rivelazioni di questa prima fase di campionato, oltre che una delle migliori realtà espresse dalla Fiorentina di Rocco Commisso. In questa fase sono due i club italiani che hanno concentrato più degli altri le proprie attenzioni sul giovane talento viola : Inter e Napoli. La trattativa è complessa e i tasselli che devono combaciare non sono pochi : Inter e Napoli hanno comunque già rotto gli indugi.

L'anno certamente non facile di Emre Can alla Juventus è iniziato quando ancora l'estate stava volgendo al termine, e Maurizio Sarri decise di non inserirlo nella lista per la Champions League : da allora il tedesco è sempre rimasto in una posizione marginale del progetto bianconero, tanto che nel corso di gennaio potrebbe fare ritorno in patria.

Patrick Cutrone si avvicina alla Fiorentina. I viola sono da tempo alla ricerca di un attaccante di livello da regalare a Beppe Iachini, e l'inseguimento al classe 1998 ex Milan sembra ora davvero vicino ad andare a compimento. Con Cutrone mai così vicino a fare ritorno in patria.

La Roma ripartirà in questo 2020 da un nuovo laterale di centrocampo, che poi è anche vecchio. Rientrato nella Capitale dopo che il suo ritorno in patria in prestito aveva confermato i dubbi sul suo conto. Una seconda occasione la si dà a tutti, ma se sbaglierà questa andrà a casa.

Cosa è successo ieri sabato 4 gennaio 2020

