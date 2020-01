Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

La vittoria dell ’ Inter a Napoli spegne l ’ impellenza dei nerazzurri di ritoccare l ’ organico a gennaio. Di questo parere è l'amministratore delegato area sport dei nerazzurri Giuseppe Marotta, che ha parlato ai microfoni di ‘ Sky Sport ’ prima della gara del San Paolo vinta 3 - 1 dall ’ Inter, smentendo seccamente l'interessamento per Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham in scadenza nel prossimo giugno.

Un ex Milan e un ex Inter per il rilancio. La Fiorentina sembra avere le idee chiare nell'ottica di risalire la china a gennaio. Dopo l'avvicendamento in panchina tra Vincenzo Montella e Giuseppe Iachini, il ds Pradè è pronto ad aggredire il mercato.

Il livello delle prestazioni di Adrien Rabiot sta crescendo. Elogiato dal Ceo Fabio Paratici prima della partita contro il Cagliari, il francese si sta acclimatando al calcio italiano. Non ho dubbi sul fatto che il mio futuro sia qui.

Daniele De Rossi si ritira dal calcio giocato. L'ex centrocampista della Roma ha deciso di smettere nonostante il contratto in scadenza con il Boca Juniors nel prossimo giugno. La scelta è per ora dettata da motivi personali non meglio specificati. Ma non ho bisogno di aiuto.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici a Sky fa il punto sul mercato bianconero : Kulusevski l'abbiamo preso per costruire la Juve del futuro. Emre Can e Rabiot : Emre Can resta con noi. E un giocatore molto ambito sul mercato internazionale, ma resta con noi.

Un like di Francesco Totti sui social scatena il caos in casa Roma. L'ex capitano dei giallorossi sulla pagina Instagram ufficiale del club capitolino ha messo un cuoricino a un commento di un tifoso, che deluso dalla prestazione di Florenzi ha scritto Vendetelo. Lo stesso Totti nella sua conferenza d'addio aveva snobbato l'attuale capitano, e anche ad un evento recente ha preferito citare Pellegrini : Pellegrini faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano.

Marko Pjaca lascerà la Juventus a gennaio, e non mancano le offerte. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante croato interessa principalmente il Cagliari, ma anche la Lazio ci sta facendo più di un pensiero. Alla finestra Parma e Verona. Pjaca, penalizzato da due gravi infortuni.

Ma Raiola potrebbe preferire l'Inter : in nerazzurro ci sono infatti i primi due fautori dell'esplosione di Pogba, Beppe Marotta che nel 2012 lo prelevò dallo United a zero e Antonio Conte che lo valorizzò al massimo. Il possibile sorpasso dell'Inter su Pogba è solo l'ultimo caso di una serie di beffe e sgarbi di mercato che i due club si stanno scambiando negli ultimi mesi.

La Serie A 2019 - 20, va incontro alla ormai classica rivoluzione di gennaio. Oppure ci sono pure le cessioni di calciatori finiti fuori dal progetto tecnico e in cerca di una nuova destinazione. Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale ?.

Le ottime prestazioni di Merih Demiral alla Juventus stanno attirando l'attenzione di diverse società europee. Dopo gli approcci di Leicester e Borussia Dortmund, si sarebbe fatto avanti niente meno che il Manchester City, che avrebbe telefonato al club torinese. la Juventus avrebbe però rifiutato l'offerta : Sarri ora lo considera incedibile e si potrebbe considerare una cessione solo di fronte ad una proposta irrinunciabile e superiore ai 50 milioni.

Sempre più vicino l'arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina : l'attaccante del Wolverhampton è ora rimasto l'unico obiettivo nel mirino dei viola in attacco. L'ex punta del Milan ha già detto sì ai gigliati, che ora puntano a chiudere l'operazione con un prestito.

Stiamo cercando un difensore : Stefano Pioli nella conferenza stampa di sabato ha chiarito quale sarà il prossimo obiettivo di mercato del Milan, che dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in attacco è alla ricerca di rinforzi adeguati a centrocampo e soprattutto nel reparto arretrato. Secondo Tuttosport, il Diavolo ha così spostato la sua attenzione su Simon Kjaer, dell'Atalanta.

