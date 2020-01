Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha analizzato amaro ai microfoni di Sky il nuovo passo falso dei nerazzurri, bloccati sull’1-1 a Lecce. La Juve rischia di scappare: “La situazione di pareggio nasce da una squadra che è sottotono, noi dobbiamo andare sempre al massimo se no non riusciamo a vincere. Vedendo dati e calci d’angolo avresti dovuto portare a casa i tre punti. Può capitare, noi dobbiamo andare sempre al massimo e quando non ci riusciamo siamo una squadra normale”. I nerazzurri sono in debito d’ossigeno, e il mister leccese si aspetta rinforzi dal mercato: “Nel periodo di mercato diventa difficile gestire la situazione, poi a me sembra di essere stato molto chiaro. Ogni cosa che dico, poi, viene sempre amplificata e strumentalizzata in base a come vuole la stampa. Io sono contento dei miei giocatori, la società sta valutando. Noi stiamo andando al massimo cercando di mantenere una media importante”. Sono in corso trattative con Giroud, Eriksen, Moses: “I giocatori sono scelti in base alla mie richieste? Non voglio entrare nel discorso mercato, poi si strumentalizza tutto. E’ la società che deve decidere cosa fare, a quali costi. Ci sono loro, io faccio l’allenatore e devo tirare fuori il meglio dai miei ragazzi”. In sala stampa Conte ha anche parlato del suo ritorno a Lecce: “Tornare al Via del Mare significa tornare indietro di 30-35 anni. Ho passato la mia infanzia, facendo il raccattapalle. Ho avuto la possibilità e la fortuna di esordire e giocare diversi anni per il Lecce”. Sul Lecce: “Liverani credo abbia fatto due conti, cambiando sistema di gioco. Oggi il Lecce era meno propositivo, ma ha cercato di occupare la propria metà campo e poi tentare il tutto per tutto in ripartenza. Complimenti a loro. Noi siamo una squadra in costruzione, lavoriamo insieme da sei mesi: o giriamo sempre a ritmi alti, altrimenti si fa fatica”.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha preso molto male l'ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la quarta nelle ultime cinque giornate di serie A per i partenopei. C'è grande delusione, riporta la Gazzetta dello Sport, per la scossa che Gennaro Gattuso non ha saputo a dare dal suo arrivo in panchina: Ringhio ha ottenuto appena tre punti in cinque partite, centrando una vittoria solo in extremis contro il Sassuolo, e incassando ben 3 ko al San Paolo. De Laurentiis è preoccupato soprattutto per l'atteggiamento degli azzurri, incapaci di dominare la partita e anzi spesso in balia degli avversari. Secondo le fonti riportate dalla rosea, De Laurentiis avrebbe potuto ripensare anche ad un nuovo avvicendamento in panchina se Ancelotti fosse stato libero e non si fosse già accasato all'Everton. La squadra torna ora in ritiro. "E' stata una prestazione imbarazzante – ha ammesso Gattuso -, bisogna chiedere scusa. Siamo stati inguardabili. Il primo responsabile sono io: sembrava che ci fossimo incontrati stamattina per la prima volta e questo non va bene. Non ci è riuscito nulla di quello che abbiamo provato in allenamento in settimana. Abbiamo toccato il fondo, anzi siamo sprofondati. Stiamo giocando con il fuoco. Il San Paolo ostile? Siamo dei privilegiati, nessun alibi". "Ho visto una squadra senz’anima. Abbiamo sbagliato tutto e giocato in modo elementare. Vorrei vedere del veleno in corpo, gli occhi della tigre e invece siamo stati piatti e abbiamo fatto il solletico alla Fiorentina. Ritiro? Una decisione che ha preso squadra, non possiamo sottovalutare nulla, dobbiamo guardarci in faccia, stare insieme e dirci quello che dobbiamo dire, sfogarci e andare alla ricerca di soluzione, in questo momento non basta quello che stiamo facendo. La squadra deve cominciare a dire le cose in faccia".

Si complica la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Il club turco aveva trovato l'accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro,e un contratto da 2,5 milioni netti a stagione per l'elvetico. Ma la federazione turca non ha ancora concesso il transfer al giocatore: il Fenerbahce è sotto osservazione da parte della Uefa per il possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario, e il tesseramento non potrà essere ultimato fino alla cessione di un giocatore di pari o superiore ingaggio.

Il naufragio della trattativa tra Inter e Roma per lo scambio di Leonardo Spinazzola e Matteo Politano potrebbe favorire il Milan, che sta puntando da tempo l'attaccante esterno nerazzurro, ormai fuori dai piani di Antonio Conte. I rossoneri vogliono liberarsi di Suso, ormai in rotta con l'ambiente e cercato da alcuni club spagnoli, e nelle scorse settimane avevano individuato proprio in Politano il sostituto ideale dell'iberico, tanto che Boban e Maldini avevano incontrato in sede l'agente del giocatore. Una trattativa che sembrava morta sul nascere dopo l'accordo dell'esterno con la Roma, ma che la fumata nera dell'affare con Spinazzola ha improvvisamente riacceso. L'ex Sassuolo è scontento all'Inter e vuole trovare più spazio: il suo sogno è trasferirsi comunque in giallorosso, nel club in cui tifava da bambino, ma non scarterebbe di certo l'ipotesi di attraversare il Naviglio e vestire il rossonero. Lo riporta Tuttosport. Sul fronte uscite il Diavolo sta considerando anche le possibili cessioni di Piatek e Paquetà: difficile un addio a gennaio per entrambi, per ora sono arrivati solo sondaggi ma nessuna offerta. Sul polacco c'è l'interesse di Lione, Valencia e Newcastle; per il brasiliano si attende sempre una mossa del Psg ma il suo scarso minutaggio con Pioli (appena 50 minuti giocati nelle ultime quattro partite) aumenta lo scetticismo del club francese.

Cosa è successo ieri sabato 18 gennaio 2020

