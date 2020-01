Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Sono giorni molto caldi per il futuro di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco è furente dopo la terza partita consecutiva senza toccare palla : nelle gerarchie di Pioli viene dopo Ibrahimovic, e il suo addio sembra ormai inevitabile. A Piatek potrebbe essere interessato il Tottenham : il Milan chiede 30 milioni di euro.

Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dell'addio di Eriksen, in procinto di passare all'Inter. Lo Special One, che non ha convocato il danese per la partita di FA Cup, non ha nascosto di essere contrariato. Non voglio dire nulla. E questa non è colpa del Tottenham.

Galvanizzato dalla terza vittoria consecutiva in campionato, il Milan inizia a credere nella rimonta in chiave europea e la dirigenza rossonera vuole offrire al tecnico Stefano Pioli un'alternativa in più, a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione : secondo quanto riportato da ‘ Calciomercato.com 'i rossoneri hanno intensificato le trattative per il centrocampista classe 1999 Florentino Luis, conosciuto semplicemente come Florentino.

Nonostante le continue voci di mercato e il forte interessamento della Fiorentina, Roberto De Zerbi assicura che non ci sono motivazioni di mercato dietro la scelta di non far giocare Duncan contro la Sampdoria : Se stesse bene, giocherebbe, ha detto il tecnico neroverde in conferenza stampa.

La maglia da titolare fisso non è ancora stata conquistata, ma questo sembra un traguardo per pochi in casa Juventus, anzi per pochissimi, forse i soli Cristiano Ronaldo e capitan Chiellini. Per Paulo Dybala è già una sorpresa vestire ancora la maglia bianconera, come l ’ attaccante argentino ha apertamente dichiarato in un ’ intervista rilasciata a ‘ The Guardian '.

Paris Saint Germain e Juventus stanno lavorando per portare a termine uno scambio che porterebbe Mattia De Sciglio ai parigini e Layvin Kurzawa in maglia Bianconera. Lo riportano i media francesi, che fanno leva anche sull'ammissione in conferenza stampa dell'allenatore del Psg, Thomas Tuchel. Ho già dato il mio benestare a questo scambio, ha detto l'allenatore dei campioni di Francia, , ma non c'è ancora nulla di deciso tra i club.

Ma se alla vigilia la curiosità più normale è legata a quale sarà l ’ accoglienza del San Paolo c ’ ha pensato lo stesso Sarri a spostare l ’ attenzione altrove, visto quanto dichiarato in conferenza stampa relativamente al proprio futuro e a un possibile ritorno a Napoli : Se me lo chiedi di primo impatto – ha detto l'allenatore rivolgendosi al giornalista che gli ha posto il quesito, Ti direi che dopo la Juventus smetto.

Al termine della partita di Brescia, però, l ’ ambiente milanista ha dovuto registrare le infuocate dichiarazioni di Mino Raiola che ha parlato del futuro di uno dei propri assistiti più illustri, ovvero Gigio Donnarumma. Tornando a Donnarumma, l ’ interesse della Juventus per il portiere della Nazionale è noto, nell ’ ottica di una possibile cessione di Wojciech Szczesny, ma i bianconeri sognano di riportare a Torino un altro illustre assistito di Raiola, ovvero Paul Pogba.

Cosa è successo ieri venerdì 24 gennaio 2020

Rispunta Mertens: la sua promessa al Napoli. Juve-Psg: c'è uno scambio in vista. Ipotesi Brescia per Lykogiannis. Inter, è tutto fatto: il sogno di Conte vestirà di nerazzurro. Masiello, arriva l'ultimo giorno all'Atalanta. Mercato Inter, svolta per l'attacco: fumata bianca con il Napoli. Juventus, in arrivo il classe 2000 Wesley. Bonifazi-Spal, è ufficiale. Milan, Rodriguez ai saluti. Juventus e Inter in collisione: nuovo scontro di mercato. Valentino Lazaro lascia l'Inter. Mercato Juventus: colpo in extremis, è caccia al terzino. Fiorentina in pressing su due centrocampisti. Il Milan è una polveriera: sbotta anche Piatek, addio in vista. Pinamonti lascia Genova: duello Spal-Parma. Fiorentina, nome nuovo per la fascia. Milan: Paquetà, voci su uno scambio di mercato con la Juve.

Virgilio Sport - 25-01-2020 | 20:52