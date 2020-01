Calciomercato invernale 2020, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

A buon intenditore, ora che i volti nuovi ad integrare l ’ organico sono davvero arrivati, anche se non nel numero e nei ruoli sperati, Antonio Conte gioca a nascondersi. Dopo la vittoria sulla Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia il tecnico dell'Inter non ha infatti potuto sottrarsi alle domande dei giornalisti su cosa potrà succedere alla rosa dei nerazzurri nelle ultime ore di mercato. Conte puntualizza parlando delle caratteristiche di Christian Eriksen : Non può fare la punta.

Semifinalista nella scorsa edizione, quando fu eliminata dall'Atalanta, la Fiorentina si ferma quest'anno ai quarti, battuta 2 - 1 dall'Inter di Antonio Conte. Beppe Iachini ha tratto buone indicazioni : Siamo venuti qui per giocarcela, Abbiamo concesso poco, ma anche sbagliato qualcosa di troppo in impostazione. Iachini non si sbilancia : Io devo pensare alla Juventus, le scelte le fa la società.

Pochi mesi dopo Samuel Eto o un altro protagonista dell'Inter del Triplete annuncia l'addio al calcio. Che ha deciso di porre fine alla propria carriera agonistica all'età di quasi 42 anni. Oggi finisco la mia carriera come calciatore professionista.

Alla fine Alessandro Florenzi ha lasciato la Roma. Ecco allora il prestito secco al Valencia, ma l ’ amarezza di Florenzi è comunque palpabile : Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento ha dichiarato il giocatore a 'Sky Sport24 prima di partire per la Spagna.

L ’ Ascoli è stato uno dei club più attivi nel mercato di gennaio in Serie B, in particolare negli ultimi giorni. Il giocatore che sembrava sicuro di partire a inizio mercato, Nikola Ninkovic. Il presidente Pulcinelli non ha però escluso la cessione in extremis del serbo parlando in video-conferenza : Può restare e può andare via, se dopo il mercato non ci saranno novità resterà un giocatore dell'Ascoli, le parole riportate da 'Picenotime.it ', Poi vedremo se sarà utilizzato o meno.

Proprio dai catalani potrebbe però arrivare un sussulto clamoroso che coinvolgerebbe anche la Serie A. Si tratta di Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo, è un vecchio pallino del Barcellona, che lo aveva già seguito all ’ inizio di carriera, poco dopo la promozione in A dei neroverdi. In vista della Champions League, vero obiettivo della stagione del Barcellona, considerando anche il difficile ambientamento di Griezmann, i catalani hanno la necessità di inserire in rosa un attaccante.

Juventus e Inter continuano a sfidarsi sul mercato alla ricerca di rinforzi : l'ultimo nome in comune sui taccuini di Beppe Marotta, e Fabio Paratici, dirigente dei bianconeri, è quello di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona. I quadri dirigenziali della Juventus e dell'Inter, sono in attesa di segnali per iniziare la contesa a suon di offerte, e il Barcellona dirà verosimilmente sì alla cifra più alta, o alla contropartita che riterrà più adeguata.

La Fiorentina è intenzionata a rinforzarsi sulla fascia, e per farlo ha richiesto alla Spal il brasiliano Igor. Rappresentanti del club gigliato e di quello estense, si sono dati appuntamento a Milano nel pomeriggio di mercoledì : l'obiettivo è quello di provare a chiudere la trattativa che porterebbe Igor in maglia viola. Nella prima parte di stagione, Igor ha collezionato 17 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia, segnando un gol proprio in coppa.

Dopo i fischi presi a San Siro anche alla lettura delle formazioni della partita di Coppa Italia fra Milan e Torino, Suso ha definitivamente lasciato il club rossonero per approdare al Siviglia, club attualmente terzo in classifica nel campionato spagnolo. Sbarcato nel pomeriggio di mercoledì nel capoluogo dell'Andalusia, Suso è pronto ad effettuare le visite mediche di rito prima di aggregarsi alla squadra allenata da Julen Lopetegui.

La Fiorentina vuole rinforzare il proprio reparto offensivo con Cristian Kouamé, calciatore attualmente sotto contratto con il Genoa, richiesto dai gigliati nonostante sia fermo dopo un infortunio subito con la nazionale Under 23 della Costa d'Avorio a novembre. Qualora l'affare con il Genoa dovesse chiudersi, dopo l'arrivo di Patrick Cutrone.

Juan Iturbe è pronto a tornare in Serie A. Il 26enne attaccante nato in Argentina ma paragaiano di adozione, dopo l'esperienza al Pumas in Messico, andrà ad accasarsi al Genoa, alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco per la lotta salvezza. Per Iturbe si tratterebbe di un ritorno dopo le esperienze, con le maglie di Verona, Roma e Torino.

Brescia e Cagliari hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Lombardia di Charampoulos Lykogiannis, almeno stando a quanto riportato da 'Bresciaoggi. A mancare, è il sì del calciatore greco, che non gradirebbe la destinazione : Lykogiannis non sembrerebbe convinto di lasciare un club in corsa per l ’ Europa per andare a giocare in una squadra invischiata nella lotta salvezza. L ’ arrivo di Lykogiannis, porterebbe all ’ addio di Bruno Martella, cercato da diversi club della serie cadetta.

Il Sassuolo non ha ancora chiuso per Gianluca Caprari, da tempo oggetto del desiderio della società neroverde : la situazione di stallo può portare all'inserimento di altri club della massima serie italiana. Il centrocampista offensivo della Sampdoria è apprezzato anche da Fiorentina, Parma e Spal, che però reputano troppo elevata la valutazione del cartellino fatta dalla società blucerchiata e pari a 13 milioni di euro.

Allan, con ogni probabilità lascerà il Napoli. L'ex Udinese, che è apprezzato sia da Inter che Juventus, destinazioni che non convincono la dirigenza azzurra, secondo quanto riferisce il 'Mattino si augura di ricevere una chiamata dall'Everton : la squadra di Liverpool, come è noto, è allenata da Carlo Ancelotti, mentore del grintoso centrocampista in Campania.

Il Chelsea ha contattato il Napoli con l'obiettivo di portare Dries Mertens. Mertens prenderebbe il posto di Olivier Giroud, e garantirebbe un'alternativa in più al tecnico inglese per affiancare Tammy Abraham, viste le prestazioni non del tutto convincenti di Michy Batshuayi. Se non dovesse andare in porto la trattativa, il Chelsea potrebbe tornare a trattare a luglio direttamente col calciatore, che a meno di sorprese sarà svincolato.

E stata finora la stagione più complicata e difficile della carriera per Paul Pogba, alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia che non gli ha dato tregua. Se c ’ è una cosa che so di Paul, e questo è sempre stato nella sua mente. Pogba in verità non vede l'ora di lasciare la Premier : sulle sue tracce ci sono il Real e soprattutto il suo ex club, la Juventus, che farà di tutto per farlo tornare sotto la Mole in estate.

Il Psg ha rifiutato un'offerta di 15 milioni di euro da parte dell'Atletico Madrid per Edinson Vavani. Secondo quanto riporta L'Equipe, non c'è ancora alcun accordo tra i colchoneros e il club campione di Francia a pochi giorni dalla chiudura del mercato.

Marko Pjaca non si trasferirà a Cagliari. Secondo Tuttosport la mossa del Cagliari blocca definitivamente l'arrivo di Pjaca, che pure solo poche ore fa era stato vicinissimo all'approdo in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Inter ci ripensa : l'arrivo di Eriksen cambia i piani nerazzurri. Marotta e Ausilio non cercano più un attaccante ma un centrocampista, considerata la probabile cessione di Vecino.

Il Napoli si accinge a chiudere il colpo Petagna dalla Spal. De Laurentiis vuole definire l'accordo subito, mentre la Spal temporeggia perché sa che a fine stagione l'ex attaccante dell'Atalanta potrebbe valere di più. Ma Petagna ha già l'accordo con il Napoli e sta premendo per la firma subito a gennaio.

La Juventus è pronta a sferrare un assalto in grante stile a Mauro Icardi. Il ds della Vecchia Signora Fabio Paratici sta preparando in questi giorni il terreno con il Paris Saint Germain e con la moglie agente Wanda Nara per il possibile affondo a giugno. Il club francese sarebbe pronto a riscattare il bomber versando all ‘ Inter i 70 milioni di euro necessari, per poi girarlo alla Juventus, in cambio di soldi e giocatori da tempo nel mirino dei campioni di Francia.

Nuovo affondo del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano per Gianluca Caprari. Secondo quanto riporta Sportitalia, i crociati avrebbero fatto una nuova offerta per l'attaccante in uscita dalla Sampdoria.

La Fiorentina si appresta a chiudere l'operazione Alfred Duncan con il Sassuolo. Secondo quanto riporta La Nazione i viola e i neroverdi stanno per trovare l'intesa a 15 milioni di euro più bonus, cifra più bassa rispetto ai 20 milioni chiesti inizialmente dagli emiliani.

Fine gennaio particolarmente impegnativo per gli uomini di mercato del Milan, prima di dare l'assalto a un ultimo colpo in entrata. Lo spagnolo non è l'unico big ad andarsene : anche Krzysztof Piatek ha le valigie in mano a poco più di un anno dall'arrivo a Milanello.

