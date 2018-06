250 volte Simone Corsi

250 volte al Motomondiale per Simone Corsi, che al Mugello, nel Gran premio d’Italia, ha raggiunto un grandissimo obiettivo. “E’ un bel traguardo ma spero che ce ne saranno altri – racconta a Sportal.it il centauro romano, trentuno anni compiuti ad aprile -. Sono ancora giovane e, naturalmente, aspiro ancora alle MotoGp. Ma intanto continuo a dare il meglio nelle Moto2”.



La sua prima annata nel team Tasca Racing è in crescendo, in Toscana è arrivato un buon decimo posto. “Vogliamo fare ancora di più, mi trovo in una squadra di livello che però nello stesso tempo ha saputo creare un ambiente familiare – aggiunge -: era da tanti anni che non mi succedeva. Sappiamo tutti che i risultati contano e stanno migliorando di gara in gara, ma di certo non siamo appagati. Puntiamo sempre più in alto per il campionato del 2018 e poi alzeremo l’asticella nel 2019”.



E ora Barcellona per il Gran premio di Catalogna. "Siamo pronti – dice ancora Corsi -. Nelle ultime gare abbiamo registrato diversi miglioramenti, quindi puntiamo ad avanzare rispetto al decimo posto ottenuto al Mugello, dove abbiamo fatto anche degli ottimi test. Il circuito di Barcellona mi piace molto e sono felice che si torni al tracciato classico. L'obiettivo rimane sempre quello di dare il massimo per avvicinarsi alla top-5".



"Complimenti a Simone per questo fantastico traguardo – chiosa il team principal Enrico Tasca -. Personalmente sono orgoglioso che la celebrazione di questo campione sia avvenuta proprio nella prima stagione con noi, durante un Gran Premio che già di suo ha sempre un sapore speciale. Non è da tutti raggiungere questi livelli, ma Corsi è un ragazzo davvero speciale, oltre che un professionista esemplare. Per uno come lui è quindi normale essere arrivato fin qui. Simone è già un punto di riferimento per le nuove generazioni, ma sappiamo che ha ancora tanto da dare, sperando che il meglio per lui arrivi proprio in sella con Tasca Racing in queste stagioni con noi".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 11:10