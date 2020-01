33 calciatori squalificati in serie C

33 i calciatori squalificati serie C dopo le gare disputate mercoledì.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FARRONI ALESSANDRO (REGGINA)

perché dalla panchina si alzava ed entrava sul terreno di gioco per rivolgere ad un avversario frasi offensive (calc.ris).

BLAZE ALLAN JUNIOR (RENDE) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARISI FABIANO (AVELLINO) per aver protestato verso l'arbitro spingendolo lievemente.

ZITO ANTONIO (CASERTANA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

MANE MOUHAMED BACHIR (FERMANA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

RAFIA HAMZA (JUVENTUS U23) per proteste verso l’arbitro e per condotta non regolamentare.

CERNIGOI IACOPO (SAMBENEDETTESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARPANI GIANLUCA (A.J. FANO)

DE VITO ANDREA (A.J. FANO)

FONTANA FRANCESCO (PICERNO)

VANO MICHELE (CARPI)

LONGO LEONARDO (CASERTANA)

ESPOSITO ANDREA (CATANIA)

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

CELIENTO DANIELE (CATANZARO)

SABATO ROBERTO (CESENA)

MARANO FRANCESCO (COMO)

D ANGELO MASSIMO (FERMANA)

SCROSTA EDOARDO (FERMANA)

NUNZELLA LEONARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ZENUNI FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

TOMASELLI GIACOMO (GOZZANO)

TULISSI TIZIANO (MODENA)

DE FRANCO CIRO (MONOPOLI)

CAGNANO ANDREA (NOVARA)

DIOP ABOU (PAGANESE)

CATANESE GIOVANNI (PIANESE)

GAGLIARDI FRANCESCO (PIANESE)

SALES SIMONE (POTENZA)

GERARDI FEDERICO (RIMINI)

ANGIULLI FEDERICO (SAMBENEDETTESE)

SPORTAL.IT | 23-01-2020 17:12