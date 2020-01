42 candeline per Buffon, la Juve lo celebra

Giornata speciale per Buffon che oggi compie 42 anni. La Juventus ha voluto celebrare al meglio il compleanno dell’eterno portiere bianconero con un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Quando i legami sono profondi, non servono troppe parole. Abbiamo vissuto insieme vittorie straordinarie, record, gesti che rimarranno nella storia del calcio, e oggi festeggiamo di nuovo insieme il suo compleanno, dal momento che questa è una bellissima storia che continua. Gianluigi Buffon torna a soffiare su candeline… bianconere, perché quest’anno è di nuovo a casa. L’importanza di Buffon per noi è qualcosa che va anche al di là del campo, che esula da ciò che accade sul rettangolo verde, e la sua presenza è preziosa nella nostra quotidianità, nei gesti e negli sguardi. Buon compleanno, Gigi!”.

Buffon sta per superare lo storico record di presenze in Serie A di Maldini. I due sono entrambi a quota 647.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 08:56