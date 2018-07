47 titoli banditi in Arabia Saudita: davvero colpa dei suicidi?

C’è un tempo per giocare e uno per vivere la realtà. Sì, perché, come ripetiamo spesso, dobbiamo sempre mantenere il giusto equilibrio ed essere consapevoli della netta differenza tra ciò che appartiene al mondo dei videogame e quello che è, invece, la vita reale. Questa premessa per raccontarvi un episodio accaduto in Arabia Saudita, dove il governo ha deciso di bannare 47 titoli dopo la segnalazione del suicidio di 2 ragazzini.

Sembrerebbe, però, che il gesto ‘insano’ sia stato causato da una sfida lanciata sui social network, piuttosto che dai videogiochi. Protagonisti della vicenda un ragazzo di 12 anni e una ragazza di 13, che si sarebbero tolti la vita dopo aver partecipato alla Blue Whale. Non è la sede questa per discutere se tale fenomeno esista oppure no, ma secondo la ‘letteratura’, il gioco avrebbe una durata di 50 giorni, nei quali i ‘giocatori ricevono compiti da eseguire. In un crescendo di ‘perversione’, l’ultima prova sarebbe la morte.

Su questa vicenda ci sono molti dubbi, soprattutto riguardo la connessione tra i videogiochi e i suicidi. La notizia, segnalata dall’Associated Press, riporta infatti che i titoli sono stati banditi per “violazioni non specificate di norme e regolamenti“. C’è chi ha anche ipotizzato che il vero motivo del divieto sia invece legato a messaggi sessuali espliciti contenuti in alcuni videogame. Tra i giochi nella lista nera ci sono Assassin’s Creed 2, The Witcher e Grand Theft Auto V.

Non conosciamo con certezza la ragione per cui saranno bannati i titoli nella lista pubblicata dal governo dell’Arabia Saudita, né sappiamo per quale motivo due ragazzini così giovani abbiamo deciso di mettere fine alla loro vita. Vogliamo però ribadire che è fondamentale dare il giusto peso al gioco, senza mai esagerare. E che gli eSports, come tutte le attività sportive, non devono mai avere nulla a che fare con suicidi e ‘sfide mortali’.

HF4 | 31-07-2018 09:30