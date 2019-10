5 contro 1, paga il club

A rimetterci, come sovente succede in questi casi, è stata la società. La Fortitudo Alessandria si è vista infliggere un’ammenda di euro 400,00 per offese collettive frequenti da parte di tifosi locali (n.5 individui) ai tesserati avversari ed in particolare al tesserato avversario n. 14 Gino Cuccarolo.

L’episodio è accaduto nel corso della gara di A2 (girone A) di sabato sera tra i piemontesi e l’All Food Firenze, la formazione nella quale gioca il gigantesco (2 metri e 22 centimetri) ex Treviso e Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 14:05