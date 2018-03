5 maggio, ecco la verità di Ronaldo

Tra un paio d’anni diventerà “maggiorenne”, ma il 5 maggio 2002 è una data destinata a restare nella storia del calcio e dello sport italiano, e forse non solo. Il clamoroso sorpasso della Juventus ai danni dell’Inter all’ultima giornata di campionato ha scritto uno degli psicodrammi della storia de club nerazzurro, che a due giorni dalla partita contro il Napoli ha festeggiato i 110 anni dalla propria fondazione.

Al Pirelli Hangar Bicocca sono convenute glorie di ieri e di oggi, da Walter Zenga fino a Ronaldo e all’attuale allenatore Luciano Spalletti. I tifosi si augurano che il tuffo nella storia possa permettere di far cambiare marcia alla squadra, reduce da un inverno da incubo, ma nell’attesa a parlare è la storia.

Tra i più ricercati dalla stampa c’è stato infatti proprio Ronaldo, in lizza per il titolo di miglior attaccante di tutti i tempi della storia dell’Inter e per il conseguente ingresso nella Hall of Fame.

Un riconoscimento che emoziona il Fenomeno, tornato a parlare con affetto della squadra che lo portò in Italia prima del clamoroso divorzio direzione Real Madrid dell’estate 2002. Proprio dopo “quel” giorno…: “Potendo rigiocherei la partita contro la Lazio – ha confessato Ronaldo – Potevamo vincere il campionato, ma abbiamo sbagliato tutte le scelte: sarebbe bello riprovarci”.

Chissà se il destinatario del messaggio è il grande nemico Hector Cuper, con il quale il feeling non è mai nato e la cui permanenza in panchina spinse Ronaldo a chiedere la cessione l’estate successiva.

Non è mancato un commento sull’Inter attuale, su Icardi e sulla situazione societaria: “Nella prima fase di campionato la squadra era molto carica, dopo la sosta ha avuto una sequenza di risultati negativi ed è rimasta indietro, ma adesso bisogna reagire e sperare di rientrare in Champions per poi vincere un titolo il prossimo anno. Icardi si sente bene all’Inter, è un giocatore che vogliono tutti, ha dimostrato grande qualità. I tifosi gli vogliono bene, credo dovrebbe restare. Cambi di proprietà? Ai tifosi interessa vedere la squadra vincere i campionati…”.

SPORTAL.IT | 09-03-2018 21:00