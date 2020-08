50 sfide per Brindisi, che dà i numeri

Tra conferme e volti nuovi, la stagione sportiva 2020/2021 della Happy Casa Brindisi comincia, giorno dopo giorno, a prendere sempre più forma.

In queste ore il team biancoazzurro è al lavoro in palestra per completare la seconda settimana di lavoro fisico-atletico sotto la guida del preparatore Marco Sist e dello staff tecnico della prima squadra.

Dopo tanti mesi di attesa, la pallacanestro è pronta a tornare protagonista sul parquet: tra Supercoppa Italiana, regular season Lega A e primo turno della fase a gironi FIBA Basketball Champions League saranno infatti almeno 50 le partite ufficiali che la Happy Casa affronterà nella stagione della ripartenza.

Questa è la numerazione scelta dai giocatori biancoazzurri per l’annata sportiva 2020/2021:

#5 – Ousman Krubally

#6 – Alessandro Zanelli

#7 – D’Angelo Harrison

#9 – Riccardo Visconti

#10 – Raphael Gaspardo

#15 – Darius Thompson

#18 – Riccardo Cattapan

#21 – Alessandro Guido

#22 – Mattia Udom

#31 – James Bell

#33 – Nick Perkins

#35 – Derek Willis

OMNISPORT | 19-08-2020 12:42