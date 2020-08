500 Miglia Indianapolis, Alonso deluso

Fernando Alonso ha commentato amaramente il ventunesimo posto alla 500 Miglia di Indianapolis. “Ad essere sinceri non abbiamo avuto nemmeno un giro in cui sorridere. La gara è stata zeppa di imprevisti per noi. Fin dall’inizio ho dovuto fare i conti con problemi di bilanciamento della vettura, avevo tantissimo sovrasterzo. Durante i pit-stop abbiamo poco a poco affrontato il problema riducendo l’incidenza dell’alettone anteriore e cambiando anche qualcosa per quanto concerne le gomme. Dopo queste modifiche la macchina è decisamente migliorata e dopo 110 giri ero in 15esima posizione, che era dove volevamo essere a quel punto della Indy 500″.

“Dopo aver speso metà gara per risalire dalla 26esima alla 15esima posizione abbiamo avuto un problema alla frizione irrisolvibile. Abbiamo finito la gara senza la frizione, con la partenza a spinta manuale dopo ogni pit-stop inserendo la marcia, una tecnica molto vecchia scuola. Sono stato doppiato a causa di questo problema, poi, però, prima della bandiera a scacchi sono riuscito a recuperare il giro. Sono molto contento di aver concluso la corsa, mi metto in tasca questa esperienza con grande soddisfazione. Purtroppo sono finito fuori dai giochi per la vittoria molto presto, ma il team è stato fantastico, la strategia e le soste ai box sono state sempre perfette. Abbiamo cercato di correre al meglio delle nostre possibilità, ma la fortuna non è stato con noi. Sono fiero del lavoro svolto da tutti nelle ultime settimane. Complimenti a Takuma Sato per la vittoria”, sono le parole riportate da Sportfair.

OMNISPORT | 24-08-2020 11:14