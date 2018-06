58 (-1) gli ‘italiani’ al Mondiale: ecco chi sono

Per qualcuno di loro, come il marocchino Medhi Benatia, il Mondiale è già virtualmente concluso. Per qualcun altro, come il croato Nikola Kalinic, protagonista di un clamoroso diniego, si è chiuso ancora prima di cominciare. Ma per il Mondiale sono 58 (su 736) i calciatori convocati che fino al 30 giugno sono tesserati per società italiane.

La formazione tricolore più rappresentata è la Juventus con 11 giocatori, poi il Napoli con 6, seguono Milan e Sampdoria con 5, Inter, Torino e Bologna con 4, Roma e Udinese con 3, Lazio, Atalanta, Spal, Fiorentina, Genoa e Crotone con 2 e il Verona con 1 giocatore.

Argentina: Ansaldi (Torino), Biglia (Milan), Fazio (Roma), Higuain e Dybala (Juve)

Belgio: Mertens (Napoli)

Brasile: Alisson (Roma), Miranda (Inter), Douglas Costa (Juve)

Colombia: Zapata (Milan), Cuadrado (Juve)

Costarica: Gonzalez (Bologna)

Croazia: Strinic (Sampdoria), Perisic e Brozovic (Inter), Kalinic (Milan), Mandzukic (Juve), Badelj (Fiorentina)

Danimarca: Stryger Larsen (Udinese), Cornelius (Atalanta)

Francia: Matuidi (Juve)

Germania: Khedira (Juve)

Islanda: Hallfredsson (Udinese)

Corea del Sud: Lee (Verona)

Marocco: Benatia (Juventus)

Nigeria: Nwankwo (Crotone), Obi (Torino)

Polonia: Szczesny (Juve), Cionek (Spal), Milik (Napoli), Linetty (Sampdoria), Bereszynski (Sampdoria), Zielinski (Napoli), Kownacki (Sampdoria)

Portogallo: André Silva (Milan), Mario Rui (Napoli)

Senegal: Koulibaly (Napoli), Niang (Torino), Gomis (Spal)

Serbia: Kolarov (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Lazio), Ljajic (Torino)

Spagna: Reina (Napoli)

Svezia: Helander (Bologna), Hiljemark (Genoa), Krafth (Bologna), Rohden (Crotone)

Svizzera: Lichtsteiner (Juve), Freuler (Atalanta), Behrami (Udinese), Rodriguez (Milan), Dzemaili (Bologna)

Uruguay: Bentancur (Juve), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Laxalt (Genoa) e Caceres (Lazio)

SPORTAL.IT | 22-06-2018 16:30