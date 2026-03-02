Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

90+Recupero - Il campionato dei minuti infiniti

Classifica corta. Pressione altissima. Recuperi infiniti

Pubblicato:

Scudetto e Champions sospesi su un filo sottilissimo: quello del recupero.

L’Inter supera il Genoa e vola a +10. Il Milan fatica per 90 minuti con la Cremonese, poi nel recupero la decide: Pavlovic e Leao firmano il 2-0 e Allegri ritrova la magia degli ultimi minuti. Nella corsa Champions il Napoli esulta all’ultimo respiro con Lukaku, mentre la Roma con la Juve va 3-1, poi si spegne e al 94’ Gatti fa 3-3: occasione persa e classifica cortissima, dove per la rincorsa si affaccia anche il Como. Pressione alle stelle.

Chi avrà più fiato fino in fondo?

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Pisa - Bologna
Udinese - Fiorentina

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio