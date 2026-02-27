A 14 anni è l'arbitro più giovane d'Italia: l'avventura di Samuele

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Avere solo 14 anni e tantissima passione per il calcio non è raro. Ma anziché desiderare essere non uno dei campioni tanto idolatrati e ammirati, ma un arbitro non è da tutti. Poco clamore, tantissime critiche, il rischio di scontentare tutti: pressioni enormi che però non spaventano Samuele Verrocchio. Il ragazzo di Montesilvano (Pescara) è il fischietto più giovane d’Italia e racconta in questo video i suoi sogni, i suoi idoli e la sua idea di calcio. La difficoltà di conciliare scuola, amicizie, calcio giocato con la passione dell’arbitraggio e le aspettative della sua famiglia.