Avere solo 14 anni e tantissima passione per il calcio non è raro. Ma anziché desiderare essere non uno dei campioni tanto idolatrati e ammirati, ma un arbitro non è da tutti. Poco clamore, tantissime critiche, il rischio di scontentare tutti: pressioni enormi che però non spaventano Samuele Verrocchio. Il ragazzo di Montesilvano (Pescara) è il fischietto più giovane d’Italia e racconta in questo video i suoi sogni, i suoi idoli e la sua idea di calcio. La difficoltà di conciliare scuola, amicizie, calcio giocato con la passione dell’arbitraggio e le aspettative della sua famiglia.
A 14 anni è l'arbitro più giovane d'Italia: l'avventura di Samuele
