A Bari c'è aria di nuovo allenatore

Conquistata in carrozza, o quasi, la promozione in Serie C, il Bari di De Laurentiis programma già il futuro, perché è chiaro che quello in terza serie dovrà essere solo un passaggio dell’ascesa verso il grande calcio.

Serie B obiettivo minimo e da raggiungere nel più breve tempo possibile, così si profila una rivoluzione nell’organico e forse anche in panchina.

Il tecnico Giovanni Cornacchini potrebbe non essere confermato e già girano voci sui possibili sostituti, riportati da 'Tuttosport'.

Si tratta di Fabio Caserta, reduce dalla promozione in B con la Juve Stabia, e di Piero Braglia, una garanzia in Serie C, ma non solo, vista la brillante stagione con il Cosenza, condotto a una tranquilla salvezza in Serie B dopo la promozione della scorsa stagione.



SPORTAL.IT | 24-04-2019 13:08