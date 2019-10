A Bari non vogliono illudersi

L'arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini al posto di Giovanni Cornacchini ha rilanciato il Bari ai piani altissimi del girone C di Serie C. La vittoria sulla capolista Ternana ha riacceso l'entusiasmo della piazza, che chiede però una sola cosa, l'immediata promozione in Serie B.

La società però non si esalta per il momento positivo, complice anche l'agguerrita concorrenza per il salto di categoria: “Dobbiamo avere molta pazienza, sapere qual è la strada per crescere e migliorare e non commettere l’errore che un passo falso comprometta il nostro cammino – ha detto il club manager Matteo Scala intervenendo a 'Radio Bari' – Il traguardo è difficile, sarà un miracolo conquistare la Serie B al primo anno".

La società è comunque pronta a rafforzare ulteriormente la rosa a gennaio: "Con Vivarini ci siamo dati appuntamento fra un mese circa per capire quali saranno le sue esigenze e se ci saranno delle priorità – ha aggiunto Scala – Con grande disponibilità capiremo e ci metteremo a lavorare per capire come migliorare la squadra".

SPORTAL.IT | 18-10-2019 20:49