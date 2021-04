A Cagliari anche Sonego ai quarti di finale

Dopo Lorenzo Musetti anche l’altro Lorenzo, Sonego, si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari battendo col punteggio di 6-4 6-1 il francese Gilles Simon, nobile in declino che nel 2009 è stato numero 6 del mondo. Poco più di un’ora e mezza la durata della partita a causa di alcuni game molto lunghi nel secondo set ma solo nel primo è stata davvero in equilibrio con ben cinque break totali, mentre nel secondo il 25enne torinese, testa di serie numero 3 e 34 del mondo, non ha mai perso il servizio e ora affronterà il tedesco Hanfmann.

OMNISPORT | 08-04-2021 17:20