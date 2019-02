A Cagliari decide Hateboer: l'Atalanta sogna

L’Atalanta va a vincere a Cagliari e si porta a -1 dal Milan.

Non inizia nella maniera migliore la serata dei padroni di casa. Valter Birsa, arrivato sull’isola a gennaio, va a sbattere contro Palomino ed è costretto a uscire per un problema all’avambraccio sinistro.

Al posto dello sloveno entra Joao Pedro. A fare la partita sono gli orobici e Cragno è bravo a salvarsi su Pasalic. Poi, sempre di testa, ci prova Djimsiti: palla fuori. E quindi è il Papu, su punizione, a chiamare Cragno all’intervento. Si va al riposo a reti inviolate.

Si riparte e dopo cinque minuti i nerazzurri passano con un colpo di testa di Hateboer, che sovrasta Padoin. La reazione del Cagliari è immediata, ma Berisha dice di no a Pavoletti, ben imbeccato da Joao Pedro.

Maran prova anche la carta Thereau e c’è spazio anche per Pellegrini prima che Pasalic scaldi le mani a Cragno e poi lo faccia anche il neoentrato Ilicic. Gli isolani restano in dieci a 5’ dal 90’, perché Thereau si stira, ma in pieno recupero vanno vicinissimi al pareggio: il colpo di testa di Deiola si stampa però sulla traversa.



SPORTAL.IT | 04-02-2019 23:10