A Carpi un ritorno tira l'altro

Tutto per la salvezza. Dopo cinque campionati di Serie B e lo storico assaggio della Serie A vissuto nella stagione 2015-2016, il Carpi è a serio rischio di retrocessione in Serie C. Sfiorato il ritorno nel massimo campionato nel 2017, con la finale playoff persa contro il Benevento, gli emiliani hanno vissuto un’annata di transizione nel 2018 per poi impattare male l’attuale campionato. Il ritorno in panchina di Fabrizio Castori ha cambiato di poco la situazione, quindi l’unica strada da perseguire è quella del mercato.

A gennaio la rosa potrebbe essere stravolta per salvare la categoria e tra i nomi in entrata potrebbe esserci quello di un altro ritorno, quello di Lorenzo Lollo. Il centrocampista classe '90 è stato acquistato in estate dall’Empoli, ma non sta trovando spazio nell’avventura in Serie A con i toscani.

Si fa strada così l’ipotesi di un nuovo matrimonio con il Carpi, squadra in cui l’ex Spezia ha militato dal 2013 al 2017 diventando un fedelissimo di Castori, capace di trovare una collocazione al giocatore anche alle spalle della punta centrale nel famoso 4-4-1-1 che ha fatto le fortune dei biancorossi e dell’attuale attaccante della Nazionale Kevin Lasagna.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 11:20