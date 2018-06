A Colorno c'è la svolta

La squadra Seniores femminile del Rugby Colorno F.C. ha presentato il nuovo staff tecnico per la stagione 2018/2019.

Dopo il triennio targato coach Prestera, passato alla guida della prima squadra maschile, il prossimo campionato per le “Furie Rosse” campionesse nazionali si aprirà con un nuovo allenatore in panchina. A raccogliere l’eredità del tecnico argentino sarà Nicola Liguori (13 agosto 1985), che in passato ha allenato l’Accademia del Benevento, oltre che la formazione femminile del Benevento (nel campionato nazionale di Serie A) e, infine, la squadra maschile del CUS Napoli.

A coadiuvare il coach campano ci sarà ancora l’allenatore Stefano Varrella, già assistente nella gestione Prestera; il preparatore atletico, invece, sarà Davide Barbieri. Il team manager Alessia Iemmi e l’accompagnatore Maurizio Canni saranno i due dirigenti al fianco della squadra durante l’intera stagione.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 15:15