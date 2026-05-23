A Corviale il primo torneo in memoria dei giudici Falcone e Borsellino

Via al primo torneo della legalità in memoria dei giudici Falcone e Borsellino al Campo dei miracoli di Roma, nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci. “E’ una memoria viva”, ha dichiarato all’ANSA il presidente di Calciosociale, Massimo Vallati. “Qui il messaggio centrale è stare insieme, comunità, e portare messaggi positivi”, ha dichiarato a margine della regione il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.