A Crotone c'è fiducia per la A

A Radio Crc nella trasmissione 'Si Gonfia la rete' è intervenuto Giovanni Vrenna, il presidente del Crotone.

"Siamo soddisfatti di essere stati ammessi alla possibilità di

ripescaggio in serie A. La richiesta dei 15 punti di penalizzazione è

pesante, ma siamo consapevoli del fatto che chi agisce secondo regole

merita rispetto e abbiamo fiducia nella giustizia. Mi esprimo in

questi termini perché avendo in mano la documentazione da ieri del

Chievo e guardando i bilanci, ci sono operazioni che fanno tremare i

polsi. Vedremo eventualmente se saremo interessati anche come parte

tesa, ma per noi non sarebbe un ripescaggio, piuttosto un’ammissione

in serie A" ha sostenuto.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 15:35