A di basket a 16 squadre: altro passo avanti

Il ritorno alla serie A di basket con 16 squadre partecipanti è uno degli interventi più urgenti da fare, insieme con i diritti tv.

Lo ha sottolineato Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna e tra i tre 'saggi' (con Sardara della Dinamo Sassari e Stavropoulos dell'Olimpia Milano) incaricati di muoversi anche per reperire il nuovo presidente di Lega: "Sto facendo sondaggi con possibili candidati. Subito dopo le Final Eight di Coppa proporremo in assemblea i nominativi. A giugno la nuova Lega dovrà essere pienamente operativa" ha aggiunto al proposito Baraldi.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 10:59