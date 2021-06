A Eastbourne Camila Giorgi accede al tabellone principale

In poco più di un’ora e 20 di gioco Camila Giorgi accede al tabellone principale del WTA di Eastbourne battendo sull’erba inglese col punteggio di 7-5 6-3 l’australiana Anja Tomljanovic, che la precede di 4 posizioni in classifica mondiale, 72 contro 76. 8 i break in 20 game ma stavolta per fortuna la 29enne marchigiana è riuscita a volgere il match a suo favore, togliendo anzi il servizio alla fidanzata di Matteo Berrettini quando serviva per il primo set sul 5-4 e vincendo cinque game consecutivi dal 3-5 al 7-5 1-0 e poi altri quattro dal’1-2 nel secondo set al 5-2 per poi chiudere al primo match point.

OMNISPORT | 20-06-2021 15:21