A Fognini e la Pennetta basta uno stendibiancheria per giocare

La splendida mamma che vedete nel video è Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, che trascorre i pomeriggi assolati nel suo isolamento domiciliare con marito e figli. La campionessa, infatti, già madre di Federico ha partorito a dicembre una bimba, a cui è stato dato il nome di Farah.

Con loro due racchette e una pallina: basta questo a scatenare la smania e la voglia di gioco per entrambi, visto che la dolce metà di Flavia – come saprete – è Fabio Fognini.

Ai due campioni è sufficiente uno stendibiancheria per darsi anche in questa circostanza così particolare, per l’intero Paese, a una sorta di riscaldamento: tra colpi e giochetti da addetti ai lavori, per Fabio e Flavia è il momento di suggerire un modo alternativo per trascorrere questo tempo. Chi può, prenda esempio.

VIRGILIO SPORT | 30-03-2020 16:20