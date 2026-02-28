Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI

A Garmisch torna dominante Odermatt. Podio tutto svizzero: Franzoni quarto, Schieder e Paris in top ten

Finita Milano Cortina, riecco Odermatt: beffa Monney per quattro centesimi e vince la libera di Garmisch. Sul podio anche Rogentin. Franzoni (quarto) il primo degli italiani.

Pubblicato:

Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Eccolo lì, il ruggito di Marco Odermatt: la Svizzera decide di prendersi tutto nella libera di Garmisch monopolizzando il podio, con il leader di Coppa del Mondo che mette tutti in riga con una prestazione di rabbia e pura potenza. Solo Monney riesce a stargli addosso, staccato di quattro centesimi: tutto il resto del globo si becca almeno un secondo, con Rogentin che si prende almeno la soddisfazione di salire sul podio. Gli italiani così così: Franzoni, dopo il grande spavento delle prove, chiude al quarto posto, un po’ più più dietro Schieder e Paris.

In aggiornamento

A Garmisch torna dominante Odermatt. Podio tutto svizzero: Franzoni quarto, Schieder e Paris in top ten Coppa del Mondo Sci, Paris leggendario come Thöni: 2° italiano più vincente di sempre. Tomba domina la top 5 Getty

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Como - Lecce
Verona - Napoli
Inter - Genoa
SERIE B:
Sudtirol - Venezia
Empoli - Cesena
Modena - Padova
Spezia - Reggiana
Avellino - Juve Stabia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio