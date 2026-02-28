A Garmisch torna dominante Odermatt. Podio tutto svizzero: Franzoni quarto, Schieder e Paris in top ten

Eccolo lì, il ruggito di Marco Odermatt: la Svizzera decide di prendersi tutto nella libera di Garmisch monopolizzando il podio, con il leader di Coppa del Mondo che mette tutti in riga con una prestazione di rabbia e pura potenza. Solo Monney riesce a stargli addosso, staccato di quattro centesimi: tutto il resto del globo si becca almeno un secondo, con Rogentin che si prende almeno la soddisfazione di salire sul podio. Gli italiani così così: Franzoni, dopo il grande spavento delle prove, chiude al quarto posto, un po’ più più dietro Schieder e Paris.
In aggiornamento