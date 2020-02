A Gianluca Vialli il "MasterSport Award 2020"

Si è aperta ufficialmente oggi, a Parma, la 24esima edizione del “Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi” presso l’Aula Congressi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma.

L’edizione 2020 del MasterSport è stata inaugurata da un incontro sui temi del calcio e della vita: grande protagonista Gianluca Vialli, Capo Delegazione della Nazionale Italiana di calcio.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione a cura del dott. Marco Brunelli, Direttore Scientifico e fondatore del MasterSport, Gianluca Vialli è stato insignito del “MasterSport Award 2020” in qualità di “protagonista nello Sport e nel Sociale 2019”. Il riconoscimento gli è stato conferito dal Pro Rettore Vicario dell’Università di Parma prof. Paolo Martelli.

“Il calcio è un business che vende emozioni e ricordi – ha detto Vialli -. Le società devono essere delle piattaforme di sviluppo sociale, devono avere cura di tutto quello che ruota attorno a loro. Questo master è fondamentale perché, nello sport di oggi, serve tanta formazione. Ai ragazzi dico che quando ciò che ti piace diventa il tuo lavoro, è come se non lavorassi mai. Io, proprio per questo, mi definisco ‘disoccupato’ da 40 anni. Non è mai troppo tardi per trovare la propria strada, bisogna far crescere i ragazzi che si avvicinano allo sport con i giusti valori e noi professionisti abbiamo questa responsabilità. Il mio ‘ campionato’ procede bene, sono felice di lavorare per la Federazione e al fianco del c.t. Roberto Mancini. In vista degli Europei, faremo il massimo per rendere orgogliosa l’Italia intera”.

