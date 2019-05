Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1, e il cileno Nicolas Jarry se la vedranno nella finale del "Banque Eric Sturdza Geneva Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Ginevra, in Svizzera.

Nelle semifinali, Zverev ha piegato per 7-5 6-7(6) 6-3 l'argentino Federico Delbonis, mentre Jarry ha eliminato per 6-3 6-4 il rumeno Radu Albot, quinta forza del seeding.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 20:44