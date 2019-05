A Imola frenano: "Qualificazione non scontata"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Imolese, predica calma dopo l'importante successo (3-1) di Monza.

"È stata una partita equilibrata – dice -. Non era facile non snaturarsi dopo essere andati sotto dopo 30 secondi: i ragazzi sono stati veramente bravi. Non abbiamo ipotecato nulla, abbiamo vinto solo il primo round. Siamo riusciti a battere il Monza al quarto tentativo: siamo molto contenti, il valore dell’avversario lo conoscete tutti. Abbiamo un po’ sofferto, ma concesso soprattutto su errori nostri. Bravi i ragazzi entrati dalla panchina, che hanno determinato il risultato finale. Al ritorno mi aspetto una partita simile a questa: il Monza oggi è stato propositivo e ha creato, il passaggio del turno non è assolutamente scontato".



SPORTAL.IT | 19-05-2019 21:21