A Linate si aspetta Cristiano Ronaldo, poi la sorpresa

C'è grande attesa per Cristiano Ronaldo, al centro di un'appassionante trattativa che dovrebbe condurlo alla Juventus: ormai sembra solo questione di tempo.

Anche per questo motivo ogni voce che lo riguarda scatena una vera e propria psicosi per la tifoseria bianconera e non solo: nel corso della giornata di venerdì si era diffusa a tappeto un'indicazione secondo cui a Linate fosse in arrivo un importante calciatore. Moltissimi curiosi e giornalisti si sono quindi affrettati a raggiungere lo scalo milanese, dove effettivamente è giunto un calciatore verso le ore 18:30. Non si trattava però della stella portoghese in odore di trasferimento in bianconero, ma l'attaccante del Milan Fabio Borini.

Nulla di fatto, dunque, con l'arrivo di Ronaldo in Italia nuovamente rimandato.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 18:55