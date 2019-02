A Losail il primo giorno è di Viñales

Ha il timbro della Yamaha la prima giornata di test MotoGp sul circuito di Losail in Qatar. Lo spagnolo, in sella alla Yamaha M1, è stato il più veloce girando in 1'55"051, tempo ottenuto al 48° dei suoi 50 passaggi, precedendo il connazionale della Suzuki Alex Rins (1'55"159).

Terza la Ducati di Andrea Dovizioso (1'55"550) che ha chiuso davanti al compagno di squadra Danilo Petrucci (1'55"594).

Sesta l’altra Yamaha, quella di Valentino Rossi, con il tempo di 1'55"604, mentre è solo decimo il campione del mondo in carica, Marc Marquez, a oltre 1" da Vinales, dietro alla KTM di Pol Espargarò e davanti a Joan Mir e Aleix Espargarò

SPORTAL.IT | 23-02-2019 20:55