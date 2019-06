A Lugano la spunta Ulissi

Diego Ulissi si è assicurato in volata il Gp di Lugano, corsa in linea del calendario svizzero di 185,6 chilometri. Il 29enne toscano della Uae Team Emirates ha preceduto il bielorusso e compagno di squadra Alexandr Riabushenko e lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Merida). Quinta posizione per Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), sesto Giovanni Carboni (Bardiani CSF).

E’ rientrato in gruppo senza problemi Fabio Aru (Uae Emirates) nel suo primo test dopo l'intervento all'arteria iliaca che lo ha tenuto fermo a lungo.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 19:36