A Marsiglia tutti vogliono Balotelli

Mario Balotelli ha riconquistato la maglia della Nazionale grazie all’approdo sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, e ha inaugurato il nuovo corso con un gol nella vittoria per 2-1 contro l’Arabia Saudita.

Con il contratto che lo lega al Nizza in scadenza il prossimo 30 giungo, l’ex Milan e Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Scartato quasi subito un suo ritorno in Italia, per colpa, per stessa ammissione dello stesso Balo, del suo procuratore Mino Raiola, ‘accusato’ di chiedere troppo e quindi spaventare le società nostrane.

Il futuro di SuperMario potrebbe essere ancora in Francia, ma questa volta con la maglia del Marsiglia.

Secondo quanto riporta La Provence, la dirigenza dell’Olympique sta portando avanti i contatti con l’agente italo-olandese da diverse settimane e continua a insistere su spinta del proprio tecnico Rudy Garcia, ex allenatore della Roma che apprezza molto le doti tecniche del prodotto giovanile nerazzurro.

Oltre alla stima del tecnico, negli ultimi giorni molti calciatori del Marsiglia hanno dichiarato di voler vedere Balotelli con loro nella prossima stagione. Su tutti il suo amico ai tempi di Milanello Adil Rami e l’esterno francese Florian Thauvin.

Il Marsiglia non ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League per un solo punto di distacco dal terzo posto conquistato dal Lione. La motivazione che sta prendendo sempre più piede fra la tifoseria e la dirigenza, capitanata dal direttore sportivo Andoni Zubizarreta, è che alla squadra di Garcia manchi un vero bomber, infatti i numeri collezionati dalla coppia Germain-Mitroglu sono insufficienti.

Balotelli non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro e ha solo detto che non rimarrà a Nizza, anche perchè i rossoneri non parteciperanno alla prossima Europa League, cosa che il Marsiglia, invece, puògarantirgli.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 19:10