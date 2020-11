A Mihajlovic basta Soriano: Bologna-Crotone 1-0

Il Bologna dà continuità in Serie A e vince anche contro il Crotone. Decisiva la rete di Soriano, che allo scadere del primo tempo segna nel momento decisivo della partita. Gli uomini di Stroppa nella ripresa non riescono a mettere in difficoltà il Bologna.

Parte forte il Crotone, che prende anche alla sprovvista il Bologna. Messias il pià attivo, con un tiro da posizione decentrata che lascia i brividi a Skorupski. Ma il Bologna lascia sfogare il Crotone e dopo una ventina di minuti riesce ad entrare in partita, senza aver subìto goal.

Mihahjlovic striglia i suoi, che cominciano ad aumentare i giri del motore: nel finale del primo tempo il solito Roberto Soriano riesce ad infrangere il muro di Cordaz, con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

Nella ripresa Stroppa cambia parecchio a livello di uomini e anche a livello tattico, con gli ingressi di Cuomo, Golemic, Dragus e Crociata. Ma non cambia nulla, il Bologna si dimostra più maturo e, anche se non riesce a raddoppiare, porta a casa una vittoria fondamentale per la classifica ed il cammino futuro.

IL TABELLINO

Bologna-Crotone 1-0

Marcatori: 46′ Soriano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (75′ Dominguez); Orsolini (18′ Sansone), Soriano, Barrow (87′ Vignato); Palacio.

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; Magallan (58′ Golemic), Marrone (46′ Cuomo), Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic (58′ Dragus), Reca (79′ Crociata); Messias, Simy.

Ammoniti: Petriccione, Marrone, Hickey, Magallan, Luperto, Palacio

Espulsi: –

OMNISPORT | 29-11-2020 17:31