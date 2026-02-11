A Milano Cortina "l'oro di tutti", il reverse una spacconata? "No, un omaggio"

“Questa medaglia è di tutti quanti, anche dei ragazzi che non erano sul ghiaccio con noi: Durante tutta la stagione abbiamo lavorato anche con ragazzi che non erano della squadra. E’ stato bellissimo sentire quel tifo del pubblico ce ci spingeva. Non ho altre parole se non che è stato magico”, ha detto Arianna Fontana durante l’intervista insieme ai suoi compagni vincitori dell’oro per la staffetta mista di short track, ieri a Milano Cortina 2026. “E’ stato un arrivo pensato qualche mese fa. Per specificare non è stato un gesto fatto pe sbeffeggiare gli avversari, anzi è stato solo un omaggio al pubblico perche’ ci ha sostenuti durante tutto le gare. E’ stato un bel rischio, ma alla fine sono rimasto in piedi e ho evitato la figura mondiale”, ha detto invece Pietro Sighel rispondendo alla domanda del giornalista che gli chiedeva di spiegare il suo arrivo di spalle al traguardo della finale.