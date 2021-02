A Montpellier Bedene e il mal di schiena battono Sinner

Un infortunio alla schiena ha condizionato Jannik Sinner nel match di primo turno dell’ATP 250 di Montpellier sul cemento indoor contro lo sloveno Aljaz Bedene. Vinto il primo set per 6-3 e perso il secondo per 6-2, l’altoatesino di Sesto in Pusteria ha trascinato il terzo parziale al tie-break ma qui ha cominciato ad accusare dolori alla schiena e ha dovuto chiamare un medical timeout sul 4-2 per il suo avversario, poi ha provato a riprendere ma ha perso il “game decisivo”, come lo chiamano i francesi, per 7-3 e ha dovuto alzare bandiera bianca dopo quasi 2 ore e 40 di battaglia.

OMNISPORT | 24-02-2021 16:01