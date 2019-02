A Obereggen snowboard e solidarietà

Lo snowboard italiano ed internazionale farà tappa ad Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), cuore del comprensorio altoatesino del Latemar (con Pampeago e Predazzo) sabato 2 e domenica 3 marzo. Nello snowpark di Obereggen, si svolgerà la finale nazionale congiunta del Rookie Tour Italy e del circuito della Federazione Snowboard Italia, Italian Snowboard Tour. I 4 vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, parteciperanno alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo. Le gare di snowboard costituiscono uno dei principali appuntamenti sportivi del comprensorio di Obereggen, inaugurati con la storica Coppa Europa sulla pista Absam-Maierl.

Gli appuntamenti di sabato e domenica costituiranno il momento sportivo più prestigioso in concomitanza col Carnevale di Obereggen in programma dal 28 febbraio al 5 marzo, come vuole una tradizione consolidata. Giovedì 28 febbraio, lunedì 4 e martedì 5 marzo (ore 10,30-15), all’ingresso degli impianti di risalita, visagiste professionali coloreranno i visi di sciatori e snowboarder per discese carnevalesche mozzafiato lungo i 48 chilometri delle piste nere, rosse ed azzurre all’ombra del Latemar. Sabato 2 marzo si aprirà la giornata dello Sci Storico, alle ore 8,30, con la tradizionale colazione bavarese al ‘Platzl-Obereggen’. Sulle piste a calamitare l’interesse di grandi e piccini saranno le ‘Ponzen’, gli sci ricavati dalle doghe delle botti di vino infilati da un goliardico gruppo di appassionati di Obereggen e dintorni; in serata musica alla tenda indiana Tipi con Dj El Paso. Domenica 3 e lunedì 4 marzo (ore 10,30-15) artisti come clown, maghi, mimi e giocolieri allieteranno bambini ed ospiti sulle piste del comprensorio del Latemar.

Sempre lunedì 4, alla stazione a valle di Obereggen, è in programma l’iniziativa “Latemar for Africa”, un vaso della fortuna a scopo benefico (ore 10-15) in collaborazione col gruppo missionario ‘Un pozzo per la Vita’ Merano. Il contributo raccolto contribuirà alla realizzazione di un pozzo alimentato da un impianto fotovoltaico, per assicurare l’acqua alla popolazione in un’area settentrionale dello stato africano Benin. “Per gli abitanti del Benin l’acqua è indissolubile fonte di vita” sottolinea Thomas Ondertoller, responsabile marketing della società impianti Obereggen Latemar Spa. “Abbiamo accolto volentieri l’invito del gruppo missionario ‘Un pozzo per la Vita’ Merano impegnato, dal 1971, per aiutare popolazioni nel loro sviluppo. Garantire l’accesso all’acqua in Benin rappresenta la speranza di regalare un futuro meno incerto e buio ad un numero sempre maggior di persone” evidenzia Siegfried Pichler amministratore delegato della società impianti Obereggen Latemar SpA.

Sempre lunedì 4 marzo, si svolgerà la spettacolare serata nel segno dell’Obereggen Carneval Night Show, promosso dalla scuola di sci e snowboard di Obereggen: i migliori freestyler della scuola elettrizzeranno l’atmosfera con numeri entusiasmanti su sci o snowboard; infine i fuochi d’artificio e l’After Show Party nella tenda indiana ‘Tipi’ con Dj Wambo e Dj Mike. Martedì 5 marzo (ore 14) sotto i riflettori ci saranno lo slalom mascherato a Pampeago aperto a tutti; le visagiste che coloreranno i visi degli ospiti, le sciate carnevalesche (ore 19) sulla pista illuminata di Obereggen e gran finale con «Ladies Night» animata da Dj Martini. Il Carnevale costituisce uno degli appuntamenti principali del comprensorio del Latemar, aperto fino al 22 aprile.

