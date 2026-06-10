A Oslo vince il freddo: Andy Diaz secondo nel triplo, ma comunque soddisfatto. Lutkenhaus show negli 800

Il meeting di Diamond League nella fredda terra norvegese produce un secondo posto con qualche rimpianto per l'unico italiano in gara. Il 17enne americano da favola negli 800.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un solo italiano presente nella notte (fresca, come da copione) di Oslo, e in qualche modo a sua volta “freezato” in una gara, quella del salto triplo, che ha riservato più di una sorpresa. E che ha visto Andy Diaz costretto ad accontentarsi del secondo posto finale alle spalle di Jordan Scott, che l’ha sopravanzato per soli 7 centimetri. È mancata la grande misura (c’è chi sperava in un balzo oltre i 18 metri), ma il freddo e la pioggia caduta nell’ultima parte della gara hanno inebetito i muscoli del saltatore di origine cubana, che pure s’è confermato con un 17.59 non certo da buttare.

Diaz parte forte, ma Scott approfitta del vento e lo supera

La misura è la stessa saltata al Golden Gala poco meno di una settimana fa, ma stavolta il giamaicano Scott s’è spinto un po’ più in là. Anche perché dalla sua ha trovato 2,6 m/s che in qualche modo hanno aiutato, nell’unica occasione peraltro in cui s’è spinto oltre i 17 metri. Diaz ha trovato la misura di serata al primo salto, poi ha messo assieme due nulli e un 17.31 nel quarto tentativo, rinunciando al quinto per concentrarsi unicamente sul salto finale (erano rimasti soltanto lui, Scott e l’algerino Triki, terzo con 17.43), che a sua volta è stato nullo, seppur di pochissimo.

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Alla fine una prova comunque positiva per l’allievo di Fabrizio Donato, che continua a mandare segnali e che a due mesi dagli Europei di Birmingham pare assolutamente centrato sul primo obiettivo che s’è prefissato, quello cioè di conquistare il titolo continentale.

Per il secondo, vale a dire l’assalto al record del mondo di Jonathan Edwards (18.29), c’è ancora del margine. Ma Diaz se l’è messo in testa, e prima o poi un tentativo per andare ad abbatterlo proverà a mandarlo a referto. E a Oslo non era certo la serata giusta.

Lutkenhaus a 17 anni si regala un 800 da favola

In terra di Norvegia, dove avrebbe dovuto correre anche Zaynab Dosso nei 100 metri, ma che alla fine ha preferito evitare la trasferta dopo qualche risultato recente non troppo convincente, gli exploit non sono mancati. A stupire è stato il giovane statunitense Cooper Lutkenhaus, che sugli 800 a soli 17 anni ha chiuso in 1’42”08, riuscendo a tenere botta al recupero nel finale del temibilissimo Wanyonyi, beffato per un solo centesimo (il tempo vale anche come miglior prestazione mondiale dell’anno).

Nel Dream Mile, ovvero la gara del miglio (a Oslo è una delle poche tappe dove si gareggia sulla distanza), vittoria al fotofinish per il keniano Timothy Cheruiyot che beffa l’americano Yared Nuguse. Nei 100 metri femminili l’olimpionica Julian Alfred si conferma velocissima con un ottimo 10”75 (3,2 m/s), mentre nei 200 maschili a impressionare è Letsile Tebogo che stampa un portentoso 19”84.

A chiudere il programma di giornata le due gare dei 400 ostacoli che tra le donne hanno visto prevalere Emma Zapletova, mentre tra gli uomini il brasiliano Alison Dos Santos ha mandato a referto un 46”89 di tutto rispetto.