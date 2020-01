A Padova salta Salvatore Sullo

Salvatore Sullo non è più l’allenatore del Padova: è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga subita contro il Modena. Nel girone B della serie C biancoscudati a-13 dal Vicenza, che batte il Carpi e mantiene la vetta con 5 punti di vantaggio sulla Reggiana.

Nel girone C la Reggina vince in volata (e in rimonta) sul campo del Bisceglie grazie a un rigore di Denis e così mantiene 9 punti di vantaggio su Bari e Ternana.

Nel girone A solo un pari per il Monza nel derby casalingo con il Como, ma il Pontedera fa 1-1 a Olbia e rimane a -10.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 12:06