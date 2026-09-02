Leclerc e Hamilton, l'entusiasmo per il popolo Ferrari a Milano e la promessa: "Quest'anno a Monza per vincere"

A Palazzo Reale, nell'evento "Drive to Monza by Nastro Peroni Azzurro 0,0%", la coppia di piloti Ferrari estasiata dall'affetto del pubblico. "Siete i nostri cavalli in più nel motore"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Da Palazzo Reale a Milano si vede una meravigliosa macchia rossa. E non c’è da sorprendersi molto, perché il mercoledì del Gran Premio d’Italia da anni è consacrato alla grande adunata del popolo ferrarista. Con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si godono il bagno di folla, che nelle intenzioni dovrà servire anche da sprone per provare a spingersi un po’ più in là dei propri limiti nel fine settimana. “Per noi questa è sempre una settimana unica, voi ci date una spinta e una carica incredibili e non vediamo l’ora di regalarvi una gioia”, esclama il monegasco, che la gioia di un trionfo in rosso a Monza l’ha già provata due volte, nel 2019 e nel 2024, ma che darebbe qualsiasi cosa per tornare a provarla nuovamente.

Charles e Lewis travolti dall’entusiasmo ferrarista

Col record di GP disputati in Ferrari di Schumacher ormai a un passo, Leclerc sente che questa può essere una settimana speciale. Ma lo spera anche Hamilton, che si emoziona quando un tifoso gli mostra un cartello con disegnati i suoi cani. L’indimenticato Roscoe e il nuovo arrivato Halo. “Siete veramente unici, voi tifosi italiani riuscite a farci sentire speciali”, afferma il britannico. “Vedervi tutti qui è un’esperienza unica, direi quasi travolgente. Non ci si abitua mai a tutto questo affetto, e sinceramente si riesce a sorvolare anche sul gran caldo che fa in queste giornate di inizio settembre…”.

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Quelle più calienti debbono ancora arrivare, e Lewis non si sottrae alle richieste del popolo ferrarista. “Lo scorso anno non avevamo la macchina per vincere, quest’anno invece ci presentiamo con ambizioni differenti e onestamente mi aspetto un week-end molto interessante. Proveremo a essere veloci sin dal venerdì e cercheremo di sfruttare ogni occasione che si presenterà”.

Leclerc soffia sul fuoco delle speranze: “Su piste come Spa e Silverstone, dove in teoria saremmo dovuti partire dietro, abbiamo fatto benissimo, per cui chissà, magari ci ripeteremo anche a Monza, che è un tracciato molto veloce. Di sicuro, io e Lewis ce la metteremo tutta per chiudere ai primi due posti”.

La “promessa” dei piloti: “Vogliamo regalarci una gioia”

L’atmosfera a Milano è elettrica: la classifica mondiale per qualche ora viene riposta in un cassetto, perché in piazza si avverte solo grande passione ed entusiasmo. Leclerc in una certa misura ha visto queste scene tante volte, per Hamilton è quasi un novità. “Non ci si abitua mai, ma veramente tutto questo entusiasmo si può trasformare in tanti cavalli in più nel motore in vista della gara. Siamo realisti: sappiamo che troveremo avversari fortissimi, ma noi abbiamo un obiettivo, che è quello di riportare la Ferrari al vertice della Formula Uno, e questo obiettivo passa anche per week-end come quello di Monza, dove è normale avvertire un po’ di pressione, ma dove è bellissimo correre davanti a un pubblico che ci spingerà oltre i nostri limiti”, conclude Leclerc.

Hamilton alla fine, dopo aver preferito parlare in inglese (motivando la cosa col fatto che il suo italiano è ancora pessimo), nel finale di scioglie e saluta tutti in italiano: “Scusate per come parlo la vostra lingua, ma siete i migliori. Mamma mia…”. Che è un’esclamazione e anche una… presentazione: in quel momento accanto a lui e Charles spunta pure mamma Carmen, una tifosa in più per provare a spingere Lewis verso un fine settimana da urlo.

Che con Antonelli costretto a partire dal fondo della griglia potrebbe realmente riservare belle sorprese per il popolo in rosso. Che per quanto visto sotto la terrazza di Palazzo Reale crede ciecamente nelle possibilità della coppia di piloti di andare a riprendersi il trono di Monza, che lo scorso anno vide Verstappen imporsi davanti a Norris e Piastri (con Leclerc quarto a 25 secondi e Hamilton sesto a 37 secondi).