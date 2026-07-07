Pamplona, 7 lug. (askanews) – A Pamplona, nel nord della Spagna, i partecipanti, vestiti di bianco e fazzoletto rosso al collo, si mescolano ai tori durante il primo “encierro” dei festeggiamenti di San Firmino. Con una corsa dei tori che si svolge ogni giorno per otto giorni, centinaia di persone corrono lungo i vicoli del centro storico per circa 850 metri davanti a sei tori da combattimento, nel tentativo di avvicinarsi a loro il più possibile.
A Pamplona il primo "encierro", l'annuale folle corsa dei tori
Per otto giorni l'evento alla Festa di San Firmino
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