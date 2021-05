A Parma Errani nei quarti, fuori Giorgi

Sara Errani ha staccato il pass per i quarti di finale del WTA 250 di Parma beneficiando del ritiro della spagnola Sara Sorribes Tormo per un problema alla coscia sinistra sul 2-2 pari del terzo set. Un match tra due autentiche maratonete durato più di due ore e tre quarti con l’iberica che ha vinto il primo set per 6-4 e la romagnola che ha fatto suo il secondo per 7-5. Nei quarti Errani incontrerà ora la statunitense Sloane Stephens. Camila Giorgi si è invece arresa col punteggio di 6-2 6-3 alla 17enne statunitense Coco Gauff in un’ora e 10 minuti, nulla da fare anche per Martina Di Giuseppe, battuta con un doppio 6-4 dalla cinese Qiang Wang.

OMNISPORT | 19-05-2021 19:58