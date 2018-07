A Parma si invoca l'appello

Passata la paura adesso a Parma si chiede lo 'sconto'.

Mantenuta la categoria ma il -5 con cui – al netto di nuove decisioni – non va giù ai tifosi della squadra emiliana, che a gran voce, sui social, chiedono al club di intervenire facendo appello.

La Procura aveva chiesto due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A. Oppure, in subordine, sei punti di penalizzazione, se la corte avesse deciso di applicare la sanzione per il prossimo campionato. Punti che sono appunto diventati cinque.

A Emanuele Calaiò sono stati inflitti due anni di stop e 20mila euro di multa.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 12:40