A Pistoia tocca a Ramagli

The Flexx Pistoia Basket 2000 ha annunciato che è stato siglato un accordo di durata biennale con Alessandro Ramagli.

54 anni, livornese, nella sua lunga carriera, iniziata nei primi anni Novanta all'interno del settore giovanile del Don Bosco Livorno, Ramagli ha totalizzato quasi 600 panchine fra serie A e A2. La sua prima esperienza alla guida di una prima squadra risale al dicembre 1999, quando, in serie A2, rileva Stefano Michelini proprio nella sua Livorno. Scelto nell'estate del 2000 da Marco Crespi come suo assistente sulla panchina di Biella, dopo un solo anno viene promosso head coach dal club piemontese, con cui, in cinque campionati di serie A, colleziona ben 179 panchine, centrando i playoff in due occasioni (2002/03 e 2005/06). Nel gennaio del 2007 è ingaggiato da Pesaro, in LegaDue: guadagnatosi l'accesso ai playoff, riesce a centrare un'insperata promozione in serie A. L'impresa compiuta in Romagna, gli vale la chiamata della Benetton Treviso, ma la sua esperienza in terra veneta si conclude già nel mese di dicembre.

Dopo un anno (in cui guida anche la Nazionale Under 18), riparte nuovamente dalla LegaDue, stavolta a Reggio Emilia, dove rimarrà fino al giugno del 2010. Da novembre del 2010 fino al giugno del 2012 è a Teramo, in serie A, poi, con il fallimento della società abruzzese, si accorda con Verona, che guiderà nel campionato di A2 dal 2012 al 2015. Conclusa la lunga parentesi veronese, siede sulla panchina della Mens Sana Siena, ancora in A2, per la stagione 2015/16, al termine della quale gli viene affidato l'impegnativo compito di riportare in massima serie la Virtus Bologna, appena retrocessa. Centra l'obiettivo al primo colpo, dominando i playoff e battendo, in sequenza, Casale, Roseto, Ravenna e Trieste.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 18:40