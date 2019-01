A Reggio anche KC Rivers sul banco degli imputati

Anche KC Rivers finisce sul banco degli imputati in casa della Pallacanestro Reggiana. "Forse abbiamo un virus che colpisce gli stranieri" la considerazione del direttore sportivo Alessandro Frosini con la ‘Gazzetta di Reggio’.

"Non vedo facce preoccupate e non va bene, da qui alla fine dovremo giocare sempre alla morte. Io sono stato un giocatore, la macchia della retrocessione nessuno la vuole portare, i nostri giocatori devono iniziare a preoccuparsi. Cagnardi? Una riflessione è doverosa su ogni figura, abbiamo cambiato squadra anche per darne una più adatta a lui, ma la riflessione va fatta su tutto" aggiunge l’ex nazionale.

Domenica gli emiliani hanno perso in casa con Brescia.

SPORTAL.IT | 28-01-2019 11:40